Фестиваль пива «Октоберфест» открывается с 21 сентября в Мюнхене, столице Баварии. Это один из самых любимых праздников немцев. И, кстати, иностранцы тоже не обходят стороной «Октоберфест» - турфирмы даже организуют специальные туры для любителей пенного, подгоняя даты путевки на дни фестиваля. Каждый год «Окоберфест» проводится в разные даты. В 2019-м фестиваль откроется 21 сентября и будет длиться две недели.

Праздник будет продолжаться две неделиФото: GLOBAL LOOK PRESS

По оценкам организаторов в мероприятиях фестиваля примут участие около шести тысяч человек. Главным угощением на празднике будет, конечно, пиво и традиционные немецкие закуски. Правда, в этом году туристам и всем гостям фестиваля придется оставить на площадках больше денег, чем годом ранее -все фестивальное пиво и национальные угощения подорожали по сравнению с 2018 годом на 3 процента. В среднем за кружку пива нужно заплатить около 11 евро.

Добро пожаловать!Фото: REUTERS

«Октоберфест» проходит не только в Мюнхене, но и в других немецких городах в дни фестиваля. Но самая насыщенная программа – только в Баварии.

В Германии начался Октоберфест.

Чья первая кружка?Фото: REUTERS

Поскольку на фестивале ожидается большое скопление людей, немецкая полиция усиливает меры безопасности. За порядком будут следить около 600 полицейских. Они будут, пожалуй, единственными участниками фестиваля, кто не попробует главный напиток «Октоберфеста».

B этом году туристам и всем гостям фестиваля придется оставить на площадках больше денег, чем годом ранее -все фестивальное пиво и национальные угощения подорожали по сравнению с 2018 годомФото: REUTERS

Ежегодно Октоберфест посещают около 6 миллионов человекФото: REUTERS

Tурфирмы даже организуют специальные туры для любителей пенного, подгоняя даты путевки на дни фестиваляФото: REUTERS

Это один из самых любимых праздников немцевФото: REUTERS

В Баварии шесть миллионов человек участвуют в фестивале «Октоберфест»Фото: REUTERS

Главным угощением на празднике будет, конечно, пивоФото: REUTERS

В среднем за кружку пива нужно заплатить около 11 евроФото: REUTERS

«Октоберфест» - это не только пьянство, но и весельеФото: REUTERS