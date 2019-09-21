2019-09-21T15:34:25+03:00
Звезды

Пышный бюст Наташи Королевой в красном купальнике свел поклонников с ума

Певица станцевала на балконе в нижнем белье, а потом занялась йогой на пляже [видео]
Ирина СУХАНОВА
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Наталья Королева отдыхает на Мертвом море. Фото: кадр видео.Наталья Королева отдыхает на Мертвом море. Фото: кадр видео.
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Наталья Королева улетела на гастроли в Израиль – в этой стране у певицы запланированы несколько концертов. Работу артистка успевает сочетать с отдыхом: вместе со своим коллективом она отправилась позагорать на Мертвое море. Певица остановилась в одном из отелей на побережье, в номере с видом на местные красоты. Встав пораньше, она решила подбодрить поклонников и пожелать всем хорошего дня. Наташа зажигательно станцевала на балконе в одном нижнем белье и сняла свой танец на видео, выложив ролик в Инстаграме.

«С добрым утром, с добрым утром!» - напевает в видео Королева, грациозно двигаясь по затененной террасе с чашечкой кофе в руках. Выглядит Наташа мило и по-домашнему – в майке и трусиках, как будто только что встала с постели. Поклонники, конечно, тут же отметили, какой стройной она смотрится в видео. При этом в нужных местах певице есть чем похвастаться: аппетитные женственные формы, которые уже 20 лет сводят мужчин с ума.

Наташа Королева станцевала для подписчиков.

Позавтракав, Наталья отправилась принимать солнечные ванны у бассейна. И снова не удержалась, решив подразнить поклонников новым видео. Королева показала фигуру в красном купальнике, продемонстрировав на камеру пышный бюст. А заодно рассказала, как она занимается йогой.

- Йога-тайм! Называется «поза ежика», - пошутила звезда, томно потягиваясь и придвигаясь грудью поближе к камере. – Какая же здесь вкусная еда! Провоцирует третью складку на пузе. Но я держусь! Все, йога-тайм!

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Оазис у мертвого моря @isrotelhotels !!! Спасибо за уют и гостеприимство !!! #израиль #мертвоеморе #наташакоролева #ягодка
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Если первое видео, которое Наталья запостила в Сториз, не давало поклонникам возможности восхититься ее стройной фигурой, то уж тут фолловеры развернулись на полную катушку и засыпали певицу комплиментами в комментариях. "Эх, чтоб я так выглядела в 45. Самая обаятельная и привлекательная", "Наташа, вот это бюст! Я ж теперь на усну", "Ой, Наташа, йога йогой, а сейчас на "подсолнухи" все подряд набегут. И те, кто любит здоровый образ жизни и те, кто любит просто "подсолнухи", "Шикарная женщина", "Наташа, отдыхай - ты заслужила отдых", - пишут подписчики и подписчицы.

Держать себя в руках Наташе помогает ее муж Сергей Глушко: Тарзан строго бдит за тем, чтобы его жена не позволяла себе лишнего и съела чего-нибудь сладенького и жирненького. Благодаря ему Королева уже много лет придерживается системы здорового питания и успешно борется с лишними килограммами. Следить за весом ей приходится постоянно – от природы Наташа склонна к полноте. В интервью «КП» Королева рассказывала, что она отказалась от мучного, сладкого и жареного. Певица совсем не ест колбасу и сосиски, считая их «мусорной» едой, провоцирующей разные болезни.

- Периодически устраиваю себе разгрузочные дни, - делилась с «Комсомолкой» звезда. - Я давно исключила из своего рациона вредные вещи. Не пью кофе. А если очень хочется, пью цикорий. Он похож на кофе. Плюс не ем сахар. Когда хочется сладкого - для этого есть мед. Я открыла для себя батончики на желейной основе, которые сделаны не на сахаре, а на стевии (заменитель сахара. - Ред.). Меня уже и не тянет сильно на сладкое. Сахар - самое большое зло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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