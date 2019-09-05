Наташа Королева: Зачем на праздник стриптиз? Это наши трудовые будни

В начале нулевых никто не верил в долговечность союза Наташи Королевой и звезды стриптиза Тарзана - Сергея Глушко. Однако уже 16 лет пара в официальном браке. На днях Наталья и Сергей отметили топазовую свадьбу. Праздник супруги организовали на своей подмосковной даче в Крекшине.

Сахар и кофе под запретом

- Наташа, смотрю в интернете на ваши с Сергеем свадебные фото. А вы ведь практически не изменились.

- За фигуру спасибо маме с папой. Это генетика. Мне повезло. Остальное - спорт, правильное питание. Не надо себя распускать.

Фото: instagram.com/koroleva__star

- А меню у вас какое?

- Периодически устраиваю себе разгрузочные дни. Я давно исключила из своего рациона вредные вещи. Не пью кофе. А если очень хочется, пью цикорий. Он похож на кофе. Плюс не ем сахар.

- Иногда сладенького хочется…

- Для этого есть мед. Я открыла для себя батончики на желейной основе, которые сделаны не на сахаре, а на стевии (заменитель сахара. - Ред.). Меня уже и не тянет сильно на сладкое. Сахар - самое большое зло.

46-летняя Наташа Королева выбрала для торжества алое платье в белый горох. Фото: instagram.com/koroleva__star

- У вас всегда какие-то необычные методы поддержания красоты. То пиявки прикладываете, то электроды.

- Уколы красоты, маски, кремы - все это бесполезно, если не чистить себя изнутри. Мы то, что мы едим. Мы, дети советской эпохи, выросли в тотальном дефиците продуктов. И кусок докторской колбасы для нас был великим счастьем. Но я давно этого не ем. Это очень вредные продукты - колбасы и сосиски.

Тарзан уйдет со сцены

- Посмотришь на Сергея, кажется, он во всем себя ограничивает.

- Он просто много занимается. 8 марта у мужа юбилей, 50 лет. Мы готовим грандиозное эротик-стрип-шоу. Ведь легендарное «Тарзан-шоу» - это не только Сергей. У него уникальный коллектив. И я как продюсер будущего проекта очень хочу, чтобы поклонники получили незабываемые впечатления. Ну а для мужа это шоу будет красивым завершением карьеры в этом непростом жанре.

- Не смущает, что в Инстаграме он редко появляется одетым?

- Он в таком жанре работает всю жизнь. Делает это с юмором, но многим это, к сожалению, непонятно.

- Вы недавно тоже разделись для Инстаграма. Муж уговорил?

- Это была моя собственная инициатива. И первый звонок был от него: «Я что-то не понял. Вообще это моя прерогатива - выдавать такие финты» (смеется). Говорю, понимаешь, с кем поведешься, от того и наберешься. Вспомнила свое цирковое прошлое (в 1991 году певица окончила эстрадно-цирковое училище. - Ред.) и психанула. Все хотят опошлить эту историю. А мое послание было в другом: я считаю, что женщинам надо держать себя в хорошей форме, заниматься здоровьем в любом возрасте.

Сергей Глушко отпразднует 50 лет и закончит со стриптизом.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Измен не было

- Вы с Сергеем уже 16 лет вместе...

- 16 лет с момента росписи. А живем вместе уже 18 лет, но мы молоды душой.

- Что подарили супругу на годовщину? Стриптиз?

- Это мы делаем постоянно, зачем нам стриптиз на праздник? Это трудовые будни. (Смеется.) Муж мне подарил символические тюльпаны. Это такая лампа, которая светится голубым волшебным светом.

- Наверное, все уже можно простить, когда столько лет позади. Например, измену...

- Да как-то это мимо нас все прошло. Может, потому что мы повстречались в зрелом возрасте? Поэтому трепетней относимся друг к другу. В браке очень важно друг с другом чаще разговаривать. Например, за бокалом вина проговорить какую-то проблему, которая гложет. И, поверьте моему опыту, в разговоре ты сразу понимаешь, что это совсем и не проблема.

Фото: instagram.com/koroleva__star

О ПЛАСТИКЕ

В 55 лет лягу под нож

- Я реально понимаю, что пластическую операцию надо сделать вовремя. А вовремя - это на грани старения организма. Оно у всех по-разному происходит. Кто-то может себе позволить до 60 ничего не делать, а кому-то это надо сделать в 50 кровь из носа. Мне пока еще рано об этом говорить, наверное. Еще десяточек лет у меня есть впереди. Если мы хотим хорошо выглядеть, то, наверное, до 55 надо что-то сделать.

КСТАТИ

Cын выбрал серьезный вуз

- Ваш сын уже мелькает в светской хронике со своей девушкой (17-летний Архип встречается с 24-летней экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной. - Ред.). Он уже студент?

- Архип только поступил в Высшую школу экономики на востоковедение. Этой осенью у него начинается студенческая жизнь. Поступил самостоятельно. Надеюсь, что он потянет эту непростую ношу. Архип самостоятельно начал изучать японский язык, потом мы подключили педагогов, когда он сказал, что сам уже не справляется. И он каждый год ездит в Японию на стажировку языка.

17-летний сын артистки Архип и его девушка. Фото: instagram.com/arkhipglushko

- Он решил не продолжать актерскую династию?

- Неизвестно, как будет дальше. Пойдет сейчас своей дорогой, а потом, кто знает, может, она его выведет на сцену. Трудно прогнозировать. Я очень рада, что он выбрал серьезный вуз.

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