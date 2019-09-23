2019-09-23T09:57:40+03:00
Экономика

В России уволят 15% чиновников, чтобы поднять зарплату оставшимся

Власти анонсировали реформу госаппарата
Влад СМЕРТИН
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15 процентов чиновников придется покинуть свои теплые кресла.15 процентов чиновников придется покинуть свои теплые кресла.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В 2020 году в России стартует масштабное сокращение чиновников. Делается это, чтобы была возможность поднять зарплаты оставшимся.

- Если сейчас мы на это не пойдем, зарплаты чиновников можно будет индексировать только на уровень инфляции. Потому что для реального увеличения оплаты труда до конкурентного уровня потребуется дополнительно до ста миллиардов рублей ежегодно, - рассказала в интервью «РИА Новостям» первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко. – Без сокращения нам не достичь конкурентyого уровня оплаты труда на госслужбе.

Реформа чиновничьего аппарата пройдет в два этапа. Для начала планируется на 15% сократить численность центральных и региональных аппаратов министерств и ведомств. На втором этапе власти обещают «структурное совершенствование госаппарата», которое естественным образом приведет к сокращению его численности.

- Территориальные органы министерств и ведомств преобразуют в филиалы без статуса юрлица. Подразделения, которые сейчас занимаются там организационным, административно-хозяйственным и информационным обеспечением деятельности, будут упразднены, - отметила Нестеренко.

Если планы Минфина претворят в жизнь, основной удар, как считают эксперты, примут на себя госслужащие из регионов. В числе ведомств, сотрудники которых могут попасть под сокращение, указывают Налоговую и трудовую инспекции, а также все обслуживающие структуры.

Это не первая попытка сократить число госслужащих. До этого масштабные кампании предпринимались в 2011-2013 и 2016 годах, но, согласно данным статистики, закончились они неудачей.

В прошлом году Росстат насчитал в стране чуть больше двух миллионов чиновников. Причем по сравнению с 2017 их число впервые за последние годы выросло. До этого фиксировалось хоть и небольшое – меньше целей, которые озвучивали власти – сокращение.

Получается, что в России на одного чиновника приходится 32 работающих гражданина.

Эксперты уверяют: на самом деле число тех, кого можно отнести к госслужащим, еще больше. Дело в том, что официальная статистика в этом отношении довольно противоречива. Учитывают, например, обслуживающий и технический персонал, но оставляет за скобками армию сотрудников всевозможных ФГУПов. Эти организации выполняют часть функций министерств и ведомств, формально не являясь их частью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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