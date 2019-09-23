Минфин планирует масштабное сокращение госслужащих в 2020 году

СЕГОДНЯ 07:04 2019-09-23T07:10:45+03:00

Изменить размер текста: A A

С 2020 года в России начнется масштабное сокращение государственных служащих. Это продиктовано необходимостью увеличить зарплаты до «конкурентоспособного уровня». Как сообщили в министерстве финансов, на повышение зарплат потребовалось бы 100 миллиардов рублей в год, если бы численность работников оставалась прежней. Поэтому принято решение добиться повышения оплаты труда за счет снижения числа госслужащих.

- Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь, - сказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

Сокращение в ведомстве хотят провести в два этапа. В следующем году на 10 процентов сократят численность работников в центральных аппаратах федеральных органов исполнительной власти, а территориальных органов – на 5 процентов. К 2021 году этот показатель увеличат до 15 процентов.

Второй этап предполагает преобразование и укрупнение министерств и ведомств путем слияния и упразднения офисов, где раньше занимались организационными вопросами, хозяйственным обеспечением деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU