2019-09-23T07:10:45+03:00
Общество

Минфин планирует масштабное сокращение госслужащих в 2020 году

Оставшимся чиновникам будут увеличивать зарплаты
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Чиновники попадут под сокращениеЧиновники попадут под сокращениеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

С 2020 года в России начнется масштабное сокращение государственных служащих. Это продиктовано необходимостью увеличить зарплаты до «конкурентоспособного уровня». Как сообщили в министерстве финансов, на повышение зарплат потребовалось бы 100 миллиардов рублей в год, если бы численность работников оставалась прежней. Поэтому принято решение добиться повышения оплаты труда за счет снижения числа госслужащих.

- Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь, - сказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

Сокращение в ведомстве хотят провести в два этапа. В следующем году на 10 процентов сократят численность работников в центральных аппаратах федеральных органов исполнительной власти, а территориальных органов – на 5 процентов. К 2021 году этот показатель увеличат до 15 процентов.

Второй этап предполагает преобразование и укрупнение министерств и ведомств путем слияния и упразднения офисов, где раньше занимались организационными вопросами, хозяйственным обеспечением деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы регионы России с самым большим ростом зарплат
«Эмми» – 2019: Премию за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Билли Портер
Число пострадавших из-за тайфуна «Тапа» в Японии возросло до 30 человек
«Эмми» – 2019: Сериал «Чернобыль» признан лучшим мини-сериалом
«Эмми» – 2019: Премия за лучшую мужскую роль в комедийном сериале досталась Биллу Хейдеру
Эксперты Индонезии назвали причины крушения Boeing 737 MAX
Американский генерал заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море
Военные инспекторы из Румынии, США и Украины пролетят над Россией
Пентагон извинился за угрозы участникам провалившегося штурма «Зоны 51»
WStJ: На восстановление работы НПЗ Saudi Aramco после атаки могут уйти месяцы
У депутата от партии Порошенко возле мэрии Киева сняли с руки дорогие часы
Российские наблюдатели проинспектируют учения НАТО в Латвии
В Сети появилось видео падения двух боевых машин ВДВ
Трамп и Эрдоган пообщались по телефону
Лавров встретится с Помпео в Нью-Йорке
Помпео против идеи обнародовать содержание беседы Трампа с Зеленским
На Кипре утонул турист из России