В первом выпуске «Форт Боярда» громче всех страдала Бузова

Не смотрели первый выпуск возрожденной русской версии шоу «Форт Боярд» на СТС? Посмотрите обязательно. Там Ольга Бузова несколько раз за программу криком кричит от ужаса: сначала ее облепили противные мухи, потом она не смогла проглотить мерзкую квашеную норвежскую селедку — сплюнула обратно в общую миску, ей пришлось брать руками питонов и щупать им брюхо, летать на качелях на страшенной высоте.

Нет, молодую симпатичную женщину в сложных обстоятельствах, конечно, жалко. Но то, что телеведущая, певица и писательница наконец-то стала живым человеком, хоть на минуты выпрыгнув из выверенного образа нарядной пластмассовой куклы, напрочь затмевает зачатки гуманизма. Страдание, преодоление, катарсис - приятно посмотреть.

«Форт Боярд» - отличное шоу, где реальная история сооружения мастерски переплетена со сценарным замыслом: веришь не только старинным стенам, но и в то, что темницы, тигры, сокровищница - это все на самом деле, что старец Фура, Пастан и Паспарту - не актеры, а реальные персонажи. Это сказка для взрослых, в особенности тех, кому за сорок: ах, как молоды мы были 21 год назад, когда программу впервые показали на российском ТВ.

Так что чем руководствовались продюсеры, организовав этот камбек, понятно. Новое шоу поди еще придумай, а тут чистое золото под ногами — плати за лицензию и снимай сколько влезет. Тем не менее в большой успех проекта верится с трудом. В современном телевизионном контексте он не слишком удивляет, будоража лишь ностальгическое. После премьеры «Форта Боярд» в конце 90-х человеческая цивилизация пережила как минимум «Гарри Поттера» - на этом фоне шоу выглядит архаичной постановкой провинциального театра: мило да и только. «Форт Боярд» отлично иллюстрирует распутье, на котором оказалось большое телевидение: хоронить его, конечно, рановато, но с новой идентичностью явно напряженка. Так и тянет открыть старый сундук.

И потом, почему-то все забыли, что у «Форта...» в России в целом сложная судьба: шоу мотало по каналам (НТВ, «Россия 1», ОРТ-Первый), его показывали с большими перерывами, а последние шесть лет оно не выходило вообще. Да, Бузова - вариант беспроигрышный, но выпусков много, а Оля у нас одна.