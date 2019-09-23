2019-09-23T13:39:04+03:00
Телевизор

В первом выпуске «Форт Боярда» громче всех страдала Бузова

На СТС возродили старое шоу
Сергей ЕФИМОВ
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Ольгу Бузову атаковали отвратительные мухи.Ольгу Бузову атаковали отвратительные мухи.Фото: Кадр видео
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Не смотрели первый выпуск возрожденной русской версии шоу «Форт Боярд» на СТС? Посмотрите обязательно. Там Ольга Бузова несколько раз за программу криком кричит от ужаса: сначала ее облепили противные мухи, потом она не смогла проглотить мерзкую квашеную норвежскую селедку — сплюнула обратно в общую миску, ей пришлось брать руками питонов и щупать им брюхо, летать на качелях на страшенной высоте.

Нет, молодую симпатичную женщину в сложных обстоятельствах, конечно, жалко. Но то, что телеведущая, певица и писательница наконец-то стала живым человеком, хоть на минуты выпрыгнув из выверенного образа нарядной пластмассовой куклы, напрочь затмевает зачатки гуманизма. Страдание, преодоление, катарсис - приятно посмотреть.

«Форт Боярд» - отличное шоу, где реальная история сооружения мастерски переплетена со сценарным замыслом: веришь не только старинным стенам, но и в то, что темницы, тигры, сокровищница - это все на самом деле, что старец Фура, Пастан и Паспарту - не актеры, а реальные персонажи. Это сказка для взрослых, в особенности тех, кому за сорок: ах, как молоды мы были 21 год назад, когда программу впервые показали на российском ТВ.

Так что чем руководствовались продюсеры, организовав этот камбек, понятно. Новое шоу поди еще придумай, а тут чистое золото под ногами — плати за лицензию и снимай сколько влезет. Тем не менее в большой успех проекта верится с трудом. В современном телевизионном контексте он не слишком удивляет, будоража лишь ностальгическое. После премьеры «Форта Боярд» в конце 90-х человеческая цивилизация пережила как минимум «Гарри Поттера» - на этом фоне шоу выглядит архаичной постановкой провинциального театра: мило да и только. «Форт Боярд» отлично иллюстрирует распутье, на котором оказалось большое телевидение: хоронить его, конечно, рановато, но с новой идентичностью явно напряженка. Так и тянет открыть старый сундук.

И потом, почему-то все забыли, что у «Форта...» в России в целом сложная судьба: шоу мотало по каналам (НТВ, «Россия 1», ОРТ-Первый), его показывали с большими перерывами, а последние шесть лет оно не выходило вообще. Да, Бузова - вариант беспроигрышный, но выпусков много, а Оля у нас одна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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