Священник Дмитрий Смирнов: «Я мальчику дал по роже — он перестал ругаться матом»

Скандал разгорелся во время встречи протоирея Дмитрия Смирнова с воспитанниками детского дома «Палин». Там священник рассказал, как отучил подопечного ему ребенка ругаться матом.

- Это очень просто, - поделился отец Дмитрий. - Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается. Когда человек сам, своей волей ставит себе препятствие к тому, чтобы разговаривать нецензурно. Я могу помочь: дать по морде - и все, лечится мгновенно. Мат - это сквернословие. А зачем говорить скверные слова, когда в русском языке 500 тысяч слов прекрасных - они созданы для поэзии!

После священник объяснил свои слова.

- Юмора не понимают, - сказал он «КП». - Я пошутил. Мальчик не заметил, что я рядом стою. Он ругнулся. Я ему дал по морде. Он больше не ругается. Украина всем надоела. Надо еще что-то.

А вот психологи поступок священника не оценили.

- Бить детей — это средневековье. Нужно подбирать ключик к каждому малышу, - сказал «КП» психолог Павел Жавнеров. - Если ударить ребенка, он так и не поймет, почему мат — это плохо. Если священник оказался рядом, а ребенок изучает религию, отец Дмитрий мог ему сказать так: «Когда ты говоришь плохие слова, то Ангел-хранитель отдаляется, а бес приближается». Это было бы хоть какое-то объяснение. А просто ударить — это глупо. Мальчик, я уверен, все равно ругается матом. Только в тайне от отца Дмитрия.