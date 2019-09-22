2019-09-22T15:47:50+03:00
Общество

В РПЦ рассказали, как отучить ребенка ругаться матом

Однажды протоирей Димитрий Смирнов дал подопечному "по роже", и он тут же перестал сквернословить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился эффективным советом избавления от привычки ругаться матом. Священнослужитель рассказал, что однажды один его подопечный употребил перед ним скверное слово.

"Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается", - признался отец Димитрий, отвечая на вопрос воспитанников детского дома "Павлин".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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