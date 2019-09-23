2019-09-23T13:10:29+03:00
Национальный вопрос в России

Зрители выбрали свою симпатию

По их мнению лучшим снимком фотоконкурса «Русская цивилизация» стала работа автора из Краснодара
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«Девушка с острова Кижи»«Девушка с острова Кижи»
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Фотография «Девушка с острова Кижи» фотографа из Краснодара Александра Белоусова получила приз зрительских симпатий III Международного фотоконкурса «Русская цивилизация», организованного Федеральным агентством по делам национальностей. За снимок, сделанный в Карелии, проголосовали почти 4 тысячи посетителей сайта https://ruscivilization.ru. Обладателя гран-при и победителей международного фотоконкурса в номинациях «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва» назовут 3 октября в Москве, в Галерее искусств Зураба Церетели (ул. Пречистенка 19/11, стр.1).

В этом году участниками фотоконкурса стали около 5 тысяч авторов из 32 стран, в том числе из Коста-Рика, Шри-Ланки, Исландии, Аргентины… Всего из-за рубежа прислали 19,5 тысяч снимков.

3 октября в Галерее искусств Зураба Церетели можно будет посетить выставку работ победителей Международного фотоконкурса «Русская цивилизация». А в октябре около 200 лучших фоторабот впервые будут представлены на выставке в ГУМе. Кроме того, фотографии победителей можно будет увидеть в октябре-ноябре в парках столицы и на улицах города.

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