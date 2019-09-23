«Нас спасли от смерти, и мы решили помогать другим»: Как животные становятся донорами крови

— Срочно ищем донора для переливания крови собаке чихуахуа. Донор нужен более 30кг, возраст — от полутора до 9 лет. Помогите! — такие объявления то и дело появляются в сети. И тогда на помощь приходят профессиональные доноры — четвероногие.

СОБАКА-УБИЙЦА СПАСЛА ПЯТЬ ЖИЗНЕЙ

Восьмилетняя Вега — американский стаффордтерьер, в России собак такой породы принято называть убийцами. Вега спасла жизни пятерых собак.

- Как-то я сидела в интернете и задумалась, а бывают ли собаки-доноры. Начала рыть информацию и нашла заброшенный сайт, где не было ни одной собачки, зато была кнопка «Добавить своё животное». Я так и сделала. Зарегистрировала собаку и забыла про это, а спустя месяц мне начали звонить с сообщениями, что кому-то срочно нужна кровь. Мы ездили по ветеринарным клиникам и сдавали кровь, - рассказывает хозяйка Веги Ангелина Ионова.

Вега - американский стаффордтерьер, который спас пять жизнейФото: Личный архив

Вега сдавала кровь семь раз. В основном собак спасают от пироплазмоза — заболевания, которое передается с укусом клещей. Правда, двух «пациентов» спасти не получилось, к врачу обратились слишком поздно.

- Чувствует себя Вега после сдачи крови хорошо, в донорстве нет ничего страшного. Я во время процедуры волнуюсь больше, чем собака. Кровь мы сдавали бесплатно. Просто потом заезжали в зоомагазин и накупали вкусняшек, - вспоминает Ангелина.

Вега (крайняя справа) и ее хозяйка.Фото: Личный архив

НЕ ТОЛЬКО БОЛЬШИЕ СОБАКИ

Донорами могут становиться и кошки. Главное — вес больше трех килограммов. Дворовый кот Аяськин стал сдавать кровь потому, что его самого когда-то спасли от смерти.

—Я его нашла маленького во дворе и забрала домой. Ему сейчас 2 года. Аяськин регулярно посещает ветеринара, и ему делают все необходимые прививки, — рассказывает хозяйка кота Валентина Чепурная. — К нам обратились за помощью, и мы согласились. Мой котик тоже когда-то нуждался в любви и поддержке.

Аяськин спас жизнь бездомному котёнку, которого изъели блохи. Прохожий нашёл его на улице, предварительно малышу диагностировали вирусную инфекцию. Котёнку срочно требовалось переливание крови.

— Сначала у нас взяли небольшое количество крови, чтобы сделать пробу на совместимость, после этого у котика брали уже кровь для переливания. Брали 40 мл крови из яремной вены на шее. Набирали в шприцы со специальном консервантом, чтобы кровь не свернулась, затем все эту кровь переливали реципиенту, — делится подробностями Валентина.

Котёнка удалось спасти. Уже через две недели ему стало лучше.

Дворового кота Аяськина самого спасли от смерти, и теперь он помогает другим животнымФото: Из личного архива

УМЕРЛА ОТ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ

Сдавать кровь животным рекомендуют не чаще, чем раз в 3 месяца. После процедуры — особенно регулярных— животных рекомендуется оберегать от внешних рисков. От забора крови может ослабнуть иммунитет. При одной из московских ветеринарных клиник несколько лет жила кошка Маня — заслуженный донор. Кошку подобрал с улицы кто-то из ветеринаров, у нее была парализована нижняя часть тела. В клинике Маню подлечили и решили оставить у себя. Кошка ползала по клинике, а в свободное время — становилась донором. Она спасла жизни пяти котят.

Несколько лет назад Маня в клинике подхватила вирусную инфекцию. Из-за донорства иммунитет кошки не смог побороть болезнь, и Маня умерла. Ей было 9 лет.

Кошка Маня, у которой была парализована нижняя часть тела, стала заслуженным донором ветклиникиФото: СОЦСЕТИ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«ПЕРВЫЙ РАЗ ПЕРЕЛИТЬ МОЖНО ЛЮБУЮ КРОВЬ»

Татьяна Назарук, ветеринар:

- Переливание крови может спасти собак и кошек от многих ситуаций. Укусы клеща, отравления реагентами и крысиным ядом, автомобильные аварии, инфекции, болезни внутренних органов. Сначала мы определяем группу крови, потом делаем тест на совместимость и только потом переливаем. Хотя считается, что если кровь переливают первый раз, то нестрашно, можно любую кровь перелить. Тем более У животных все проще, не как у людей. Мы берем мало крови — 1% от массы тела.

Собаки переносят процедуру лучше, чем кошки — я говорю именно про поведение животных. Забор крови длится около 40 минут. Собаке, особенно служебной, легко посидеть спокойно это время. Гораздо сложнее брать кровь у кошек. Приходится колоть седативное, чтобы животное было спокойным. Никакого специального восстановления после донорства не требуется: собака или кошка просто не ощущает ничего. Единственное, нужно побольше поить питомца.

КОНКРЕТНО

Как животному стать донором?

В Москве есть два варианта стать донором — договориться напрямую с хозяевами животного, которому нужна помощь, и приехать в выбранную ветлечебницу. Забор и переливание крови делают почти в каждой ветеринарной клинике.

Если же реципиента (кому будут переливать кровь) на примете нет, а помочь хочется, можно сдать кровь в банк донорской крови. Таких в Москве два — «Шанс Био» и «Белый клык». Животное сдает кровь, ее хранят до востребования. Потом, если кому-то из пациентов ветврачей понадобится переливание, кровь используют из банка.

Кто может стать донором?

Собака возрастом от 1 до 8 лет. Привитая, без хронических заболеваний и весом не меньше 20 килограммов. Нельзя сдавать кровь собакам во время течки, беременности и кормления. Нужно выждать 1-3 месяца после последней сдачи крови.

Кошка возрастом от 1,5 до 7 лет. Внешне здоровая и весом не меньше 3 килограммов. Противопоказания: меньше месяца после операций, заболеваний, кормления, родов и последнего взятия донорской крови, беременность.

Что дают животным-донорам?

Как такового «соцпакета» для хвостатых доноров нет. Если животное сдаёт кровь для конкретного реципиента, то тут все зависит от договорённости с хозяевами. Если проводите процедуру для банка донорской крови, вам предложат бесплатное ветеринарное обследование и скидки.

После сдачи крови четвероногих рекомендуют поощрить лакомством, а в течение дня — побольше поить.

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