Почему на учениях в Оренбургской области разбились сразу две боевые машины десанта
Во-первых, сразу скажем, что 2 боевых машины десанта (БМД), которые разбились на учениях, были без бойцов. То есть, никто не погиб. Но разобраться в случившемся все же стоит. Чтобы не этого не повторилось.
Ветераны Воздушно-десантных войск, с которыми мне удалось поговорить о ЧП на учениях "Центр-2019" с большим трудом вспоминали подобное.
- Да, лет 10 назад на том же полигоне в Оренбургской области вот так же грохнулась "бээмдешка", - говорили они, - Но чтобы сразу две?!
Подполковник ВДВ Андрей Смирнов, который, по его словам, "двадцать раз бросал броню с небес", говорил мне, что за все годы его службы был лишь один такой случай. И тогда причину установили сразу - не сработал вытяжной парашют, который выдергивает основные купола. Очень возможно, что подобное произошло и сейчас. Я спросил у него - а как вообще устроено десантирование бронетехники. Если вкратце, то вот так.
Военно-транспортный самолет Ил-76 поднимается на 2 тысячи метров. Бортмеханик открывает так называемую аппарель в "хвосте" самолета и включает выпускную парашютную систему. БМД "выпадает" из транспортника, таща за собой длинный трос, который и "включает" парашютную систему. А в ней - аж 9 парашютов общей площадью 3950 квадратных метров! Они выдерживают вес даже в 9 тонн! Если все парашюты раскрылись, БМД плавненько идет к земле, где под днищем боевой машины срабатывает воздушная подушка и броня плюхается на грунт. Все.
И Смирнов, и другие десантники, которые смотрели видео с места ЧП, в один голос говорят, что БМД не "плавали" в небе, как положено при девяти раскрывшихся куполах, а камнем летели вниз. Потому и превратились в груду металла.
Сейчас внушительная комиссия специалистов Минобороны, штаба ВДВ, конструкторов парашютной системы и представителей военной прокуратуры приступила к расследованию действительных причин "гибели" двух боевых машин. Расследование пройдет по всей цепочке, - от подготовки парашютных систем к выброске и состояния выпускного устройства в Ил-76 до изучения того, что долетело до земли. Одновременно будет проанализирована видеосъемка происшествия.
А неунывающие десантники тем временем вспоминают, что подобного рода инциденты случаются и в армиях других стран мира. Причем, намного чаще. Например, в апреле 2016-го на учениях в Германии 173-я воздушно-десантная бригада армии США потеряла сразу 5 (пять!) Хаммеров-вездеходов. По словам самих американцев, это было похоже на страшный "железный листопад". Кстати, на этих учениях американцы отрабатывали захват «восточных территорий». Доотрабатывались...
Во время десантирования под Оренбургом боевая техника разбивается вдребезги.
ИСТОЧНИК KP.RU