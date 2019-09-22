На учениях "Центр-2019" разбились две боевые машины
Во время десантирования техники из самолетов отказали парашютные системы
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На военных учениях "Центр-2019" в Оренбургской области разбились две боевые машины. Инцидент произошел в пятницу, 20 сентября, во время массового десантирования техники Воздушно-десантных войск из самолетов Ил-76.
Причиной случившегося стал отказ парашютных систем, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.
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ИСТОЧНИК KP.RU