2019-09-23T19:04:02+03:00
Политика

Сергей Шойгу: Отмена призыва возможна, но не считаю это правильным

Самые яркие выдержки из интервью министра обороны РФ, которое он дал «Московскому комсомольцу»
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сергей Шойгу помнит о том, в каком состоянии была армия и другие силовые структуры и сколько усилий потрачено, чтобы сегодня страна спала спокойно.Сергей Шойгу помнит о том, в каком состоянии была армия и другие силовые структуры и сколько усилий потрачено, чтобы сегодня страна спала спокойно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

О войне

- Война - страшная вещь. Впервые я столкнулся с войной в 1992 году, когда было поручено создать миротворческие силы в Южной Осетии. Потом были Абхазия, Приднестровье… Я сторонник того, чтобы не было войны.

О доходах террористов

- До момента подключения России к борьбе с международным терроризмом в Сирии в Заевфратье игиловцами добывалось 100 тысяч баррелей нефти в сутки. Это приносило террористам ежедневный доход более 5 миллионов долларов.

Об оборонном бюджете

- По размеру оборонного бюджета мы на 7-м месте в мире. Впереди нас и Саудовская Аравия, и, между прочим, Япония. Главное, что мы эффективны в наших военных тратах.

Об оснащенности войск

- Уровень оснащенности современным вооружением к 2020 году мы доведем до 70 процентов, увеличив его с 2012 года почти в 4 раза.

О гибридных битвах

- Наши западные коллеги любят обвинять Россию в ведении гибридных войн. Но реальные гибридные войны ведет сам Запад. Сейчас, например, оставляя Афганистан в полуразрушенном состоянии, американцы старательно устраивают суету в Венесуэле - ради «торжества демократии»!

О былой нищете

- Мне есть что вспомнить о моральном состоянии армии, которое было в 2012 году, а не в голодные 90-е. Тогда против министра обороны было подано офицерами 124 тысячи судебных исков.

О дедовщине

- Сейчас в армии нет почвы для дедовщины. Есть случаи бытового хулиганства. При наличии желания эти случаи можно поднять на щит. Мол, смотрите, один солдат ударил другого! Но такие ситуации гораздо более многочисленны среди гражданских лиц в любом городе.

Об алкоголе

- Я не употребляю сам, вообще. А оборонное ведомство - такая структура, в которой берут пример с руководителя. Постепенно у нас все это распространяется на все звенья.

СКАЗАНО!

ШОЙГУ - КУДРИНУ:

«Стенания на тему, что у нас раздутый оборонный бюджет, построены на логике «штанов у нас мало, а нас много». Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и над этим надо работать нашим экономистам».

ОТВЕЧЕНО!

КУДРИН - ШОЙГУ:

«Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель - эффективность».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Экс-спикер Рады Парубий Парубий не является подозреваемым по делу о событиях в Одессе 2014 года
В Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МВД РФ: Супруга "американского шпиона" Смоленкова числится в розыске без вести пропавшей
Новая украинская делегация в ПАСЕ отказалась от участия в осенней сессии организации
Полярники рассказали ждущим тепла россиянам, как эффективно согреться в холодную погоду
"Мне кажется, это прекрасно": Скипский поддержал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»
Премьер-министр Чехии заявил, что санкции против РФ еще не принесли результатов
Врач-геронтолог прокомментировал список продуктов, способных продлить жизнь
Глава ОКР заявил об угрозе отстранения РФ от Олимпиады в Токио-2020
Генсек ООН сообщил о создании Конституционного комитета в Сирии
Назван эффективный способ сохранить здоровье зубов
Киев закрыл пункт пропуска на границе с Крымом
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после принесённых извинений
Суд Великобритании огласит решение по делу о приостановке работы парламента
Политолог оценил идею международного договора по Украине
Миллион квадратных метров аварийного жилья: Губернатор Ямала в четыре раза повысил план по переселению в новые квартиры
Власти ДНР прокомментировали заявление Киева об особом статусе Донбасса
Зеленский предложил украинцам бороться с коррупцией с помощью флешмоба
При взрыве в австрийском супермаркете пострадали девять человек
Минобороны Турции: два истребителя ВВС совершили полет в воздушном пространстве Сирии
Парубий подтвердил факт открытия против него дела из-за беспорядков в Одессе
В РФ установили новые требования к организации детский автобусных экскурсий
Песков: гарантии бизнесу по амнистии капитала должны выполняться
В Швейцарии устроили похороны растаявшего ледника
В Австралии вместо платья женщине доставили посылку с экстази на полмиллиона евро
Психолог рассказала, почему женщины перестали рано выходить замуж
Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату
Эксперты Совбеза предлагают увеличить штрафы для зацеперов до пяти тысяч рублей
Все больше россиян не боятся пить воду из-под крана