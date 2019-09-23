София Ротару заманивает скидками постояльцев в свой пустующий отель в Ялте

Роскошный отель Villa Sofia в Ялте знают все: этот исторический особняк на набережной, в самом сердце курортного города, в 2008 году приобрела София Ротару. Спустя несколько месяцев ремонтных работ певица с помпой открыла именную гостиницу на 12 номеров. Бюджетных вариантов здесь нет, самые простые номера категории «Люкс» (таких 6), остальное – выше: люкс комфорт (2 номера), представительский люкс (тоже 2) и роскошный (их тоже 2). Последние состоят из двух комнат и являются особым предметом гордости артистки.

Роскошный отель Villa Sofia в Ялте знают всеФото: Елена ПЕТРОВА

- В одном из них, №12 София Михайловна останавливается постоянно, - рассказали kp.ru в гостинице. – Он выполнен во французском классическом стиле в фисташковых тонах. Мансардные окна, собственный выход на террасу с беседкой и диванами – все на высшем уровне.

Этот исторический особняк на набережной, в самом сердце курортного города, в 2008 году приобрела София РотаруФото: Елена ПЕТРОВА

- А других гостей здесь селят?

- Да, конечно, тем более, сейчас у нас скидки на этот номер – почти вполовину дешевле.

- А София Михайловна здесь бывает?

- Да, но не очень часто. Последний раз приезжала в прошлом году. Знаете, со въездом из Украины ведь сейчас сложно…

Бюджетных вариантов здесь нетФото: Елена ПЕТРОВА

Сейчас цены серьезно сниженыФото: Елена ПЕТРОВА

Но судя по всему, сложности со въездом – личная блажь Софии Ротару. Артистка не раз с гордостью заявляла, что живет в Киеве и считает себя исключительно киевлянкой. А в якобы «аннексированный» Крым, как и в остальную Россию, ездить не собирается – ни с концертами, ни по делам. Личный особняк Ротару в Крыму, где раньше артистка с удовольствием отдыхала, пустеет с момента присоединения полуострова к нашей стране.

На днях прошел слух, будто бы Ротару лечится в Крыму от онкологии. Тогда ее директор все опроверг: «София Михайловна на процедурах в Италии, чистит организм. А в Крыму она этим летом не появлялась, хотя у нее там дача и семейный бизнес».

София Ротару заманивает скидками постояльцев в свой пустующий отель в ЯлтеФото: Елена ПЕТРОВА

Видимо, тот самый бизнес – отель Villa Sofia, считающийся самым дорогим в Ялте, переживает не лучшие времена. Раньше номера были забронированы на месяцы вперед – теперь же ажиотажа не наблюдается. Как рассказали в гостинице, забронировать номер можно в любое время, хоть в день заезда. Самый дорогой номер до конца сентября обойдется со скидкой в 45 тысяч рублей за сутки (раньше стоил 82 тысячи), самый дешевый вариант – 13 тысяч (вместо 21,5). К слову, в открытых источниках можно найти масса негативных комментариев об отеле.

Меню ресторана при отелеФото: Елена ПЕТРОВА

- За эти деньги Ротару должна лично в номере петь, - пишут недовольные клиенты. – Цены бешеные, а обслуживание как в обычной «тройке»!