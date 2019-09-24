Почему Лионель Месси в шестой раз стал лучшим футболистом мира

Весь мир вечером 23 сентября ждал этого момента - объявят ли лучшим футболистом мира впервые в истории голландского защитника Вирджила ван Дейка, либо же опять кто-то из пары Месси-Роналду получит заветную награду.

История капитана "Ливерпуля" ван Дейка не может не брать за душу - в 2008 году, когда Месси уже был третьим в гонке за звание лучшего футболиста мира, Вирджил после тренировок мыл посуду за 4 евро в час, чтобы обеспечить семью.

Лионель Месси выиграл звание лучшего футболиста мира в шестой раз.

Прошло 11 лет и весной 2019 года "Ливерпуль", за который играет голландец, выбил из Лиги Чемпионов "Барселону", которую вел вперед Лионель Месси. В июне ван Дейк выиграл Лигу Чемпионов, в августе - звание лучшего футболиста сезона в Европе. Но в сентябре лучшим игроком мира стал Месси. Так что случилось?

Раньше Лео брал титулы за очередные рекордные удивительные достижения или сопутствующие этому победы в Лиге Чемпионов. Сейчас победа в сезоне 2018/2019 - целиком итог личных трудов аргентинца.

Перед началом прошлого сезона Месси впервые в карьере стал капитаном "Барселоны". Сезон был особенным для него и по другой причине - в Италию уехал Криштиану Роналду и своей особой "мотивации" у Лео больше не было. Сам аргентинец признавался, что без португальца в чемпионате Испании ему стало скучнее играть.

Лучшие голы Лионеля Месси за "Барселону".

И команда у "Барселоны" поменялась так, что все взоры были именно на Лионеля как главную звезду и вожака новой "Барсы". В чемпионате Испании Месси забил голов больше, чем сыграл матчей - 36 точных ударов в 34 поединках. Он такие трюки проделывал и раньше, но теперь уже без своего антагониста - Роналду теперь в Италии. Месси нашел мотивацию для всего в своей команде. И это позволило "Барселоне" выиграть золото чемпионата Испании. А когда же в первом полуфинале "Барса" победила "Ливерпуль" со счетом 3:0, то именно аргентинец сказал: "Лучше бы выиграли 4:0". И как знал - через неделю английский клуб разгромил "Барсу" 4:0 и вышел в финал Лиги Чемпионов.

Летом 2019 года на Кубке Америки Месси в очередной раз попытался выиграть с главной командой страны титул. Однако же этого не произошло - проиграли Бразилии, а в матче за 3-е место Месси подрался с чилийцем и получил красную карточку. Да и к тому же после матча раскритиковал чиновников.

Но все это суммарно, весь этот Месси в "Барселоне" и сборной Аргентины, нашло отклик в сердцах тех, кто отдавал голоса за Лионеля. И разрыв от 2 места был совсем небольшим - 46 баллов против 38 у ван Дейка и 36 у Роналду. В прошлые разы Месси побеждал с более уверенным преимуществом.

В этом году конкуренция была немыслимо сложной. Но результаты голосования говорят о том, что Месси был лучшим в трех из четырех "ветвей". Он получил больше всего баллов от капитанов всех сборных мира, тренеров и фанатов. Лишь в голосовании журналистов его опередил голландец Вирджил ван Дейк.

Почему не Криштиану Роналду? Он стал частью суперзвездного состава "Ювентуса", но его клуб пал под натиском "Аякса" в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Но в чемпионате Италии уже 8 лет не побеждает никто кроме "Ювентуса". Плюс в начале сезона ему пришлось долго раскачиваться, чтобы встроиться в новый клуб.

Почему не Вирджил ван Дейк? Голландец - часть крутой команды, которая выиграла Лигу Чемпионов, он помог своей сборной в финале Лиги Наций, главного турнира лета для европейских сборных. Однако ван Дейк добился всех титулов также, как это делал раньше Месси - будучи частью суперзвездного клуба. Но Месси сделал это, сыграв самый индивидуально сильный сезон в карьере. Он был всем для "Барселоны".

Первый трофей Месси как капитана "Барселоны".

Раньше все шутили, что у аргентинца в "Барселоне" всегда есть крутые помощники в лице Хави или Иньесты, которые всегда помогут ему, отдав классную передачу для решающего гола. Но теперь их у Лионеля нет. Как и без Месси нет сейчас нормальной "Барселоны".

Лионель Месси с афганским мальчиком в Дохе.

Перед началом сезона Лео получил травму. И вернулся на поле только в прошлую субботу. Что без него творится-то?! Каталонцы идут на 7 месте в чемпионате Испании, а это худший старт команды за последние 25 лет.

Месси эволюционировал - раньше он был частью крутой "Барселоны". А сейчас же - стал всем для команды. И для выигрыша звания лучшего футболиста мира ему не понадобилось выигрывать Лигу Чемпионов, бить очередной рекорд или же титул со сборной Аргентины.

Месси оказался хорош и так в свои 32 года.