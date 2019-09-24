2019-09-24T01:15:39+03:00
Общество

Названы регионы России, где чаще всего пропадают дети

В СКР также рассказали, по каким причинам ребята сбегают из дома
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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По данным Следственного комитета, каждый год в России пропадают более 10 тысяч детейПо данным Следственного комитета, каждый год в России пропадают более 10 тысяч детейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Каждый год в нашей стране в списки пропавших без вести попадают более десяти тысяч детей, и не всегда такие истории заканчиваются благополучно. Только в прошлом году пришлось искать 13 683 «потеряшек», а в первом полугодии нынешнего в следственные органы поступили сообщения 8 383 сообщения о безвестном исчезновении детей. Большинство из них уже нашли, продолжаются поиски 98 ребят.

Такие цифры озвучила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко после оперативного совещания по вопросам розыска пропавших детей, проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным в понедельник.

«Наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях», - отметила представитель СКР.

Участники совещания также назвали основные причины, по которым дети могут сбегать из дома: недостаточный контроль, конфликтные отношения в семьях, асоциальное поведение родителей и жестокое обращение с детьми, а также неблагоприятные условия жизни.

В СК также отметили, что налаженная практика взаимодействия следователей с МЧС, МВД, СМИ и волонтерскими организациями позволяет находить «потеряшек» в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как в Иркутске за два дня нашли потерявшегося 11-летнего мальчика – живым и здоровым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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