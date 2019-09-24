Деми Мур: «В 15 лет меня изнасиловал взрослый мужчина, заплативший 500 долларов моей матери-алкоголичке»

Деми Мур написала откровенные мемуары: ее книга «Наизнанку» («Inside Out») появилась на прилавках книжных магазинов США сегодня, 24 сентября. Накануне выхода автобиографии 56-летняя актриса пришла на телешоу «Доброе утро, Америка» и поделилась горькой историей своего детства. Деми рассказала шокирующую историю: в 15 лет ее изнасиловал взрослый мужчина, который заплатил 500 долларов за надругательство над девочкой ее матери.

Мать Деми Вирджиния Кинг была алкоголичкой. Когда ее дочь подросла и превратилась в симпатичную девочку, Вирджиния стала брать Деми с собой в бары, чтобы привлекать внимание посетителей-мужчин. После очередной вылазки в бар Деми вернулись домой и обнаружила там мужчину гораздо старше себя. У него был ключ от их квартиры, и он уже поджидал ее. Со слезами на глазах Деми рассказала, что мужчина изнасиловал ее, а потом весь вечер приставал к ней с вопросом: «Каково это, когда тебя имеют за 500 долларов?»

- Это было изнасилование и предательство самого близкого для меня человека, - рассказала Мур.

На вопрос телеведущей Дайан Сойер: не думает ли Деми, что мать продала ее, актриса ответила:

- В глубине души я верю, что нет. Я не думаю, что это была прямая сделка. Но она все же предоставила ему доступ и тем самым навредила мне.

Деми Мур родилась в Нью-Мексико, ее отец бросил ее мать еще до рождения малышки. Деми воспитывал отчим Дэн Гейнс. Девочка думала, что он ее настоящий отец, до 13 лет, пока не обнаружила в шкафу свидетельство о рождении. Гейнс работал рекламным агентом, продавал рекламу в газетах – семья постоянно колесила по стране. И он, и ее мать были алкоголиками. Деми рассказала, что мать не раз пыталась убить себя.

- Я помню, что была совсем маленькой, когда засовывала пальцы ей в рот. Я пыталась вытащить у нее изо рта таблетки, которых она наглоталась, чтобы покончить с собой.

В 18 лет Деми вышла замуж за рок-музыканта Фредди Мура – они прожили вместе 5 лет.Фото: EAST NEWS

Когда Деми была подростком, мать разошлась с отчимом и увезла дочь в Голливуд – там и произошло изнасилование. Ровно через день после того, как ей стукнуло 16, Деми покинула дом матери, чтобы жить с парнем-гитаристом. Она пыталась сделать карьеру как модель и актриса. Два года спустя девушка вышла замуж за рок-музыканта Фредди Мура – они прожили вместе 5 лет. Потом Деми встретила Брюса Уиллиса и провела в браке с ним 13 лет, родив троих дочерей.

В книге Деми также рассказала неизвестные подробности своего третьего брака с актером Эштоном Катчером. Актриса призналась, что их брак дал трещину после того, как Эштон заставил ее заняться групповым сексом. Деми согласилась, потому что ей не хотелось разочаровывать молодого мужа. Но, по ее словам, это была фатальная ошибка. Почувствовав вседозволенность, Катчер дважды изменял ей. После его второго похода налево (подробности измены просочились в таблоиды) Деми в 2011 году подала на развод.

Деми с третьим мужем Эштоном Катчером.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители Эштона Катчера уже прокомментировали откровения Деми в ее книге.

- Эштон знал, что будет в этой книге. Он не зол и не разочарован. Он знал горькую историю детства Деми, и он всегда был полон сочувствия к ней, - сообщил пресс-агент актера.

Напомним, Эштон Катчер и Деми Мур официально развелись в 2013 году после двух лет бракоразводного процесса. Пара прожила в браке 8 лет.