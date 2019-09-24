Вот это тело! Дженнифер Лопес показала, как снималась в роли стриптизерши

Новый фильм Дженнифер Лопес «Стриптизерши» только-только вышел в прокат: певица играет в нем труженицу эротического жанра Рамону. В соцсетях Джей Ло поделилась видеороликом с рабочими моментами съемок, показав, как, как снималась картина. В видео артистка показала, как ее готовят к роли, как она повторяет текст и, конечно, как она танцует на сцене стриптиз.

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В ролике Дженнифер мелькает в откровенных нарядах: облегающем платье и в серебристом купальнике. Героиня Джей Ло крутится на шесте и делает шпагат, а потом буквально купается в деньгах, развалившись на сцене в ворохе купюр. Не зря перед съемками Дженнифер почти месяц сидела на строжайшей диете, полностью отказавшись от сладкого и от углеводов. Ее тело в кадре выглядит потрясающе — накачанное и очень спортивное. Певице есть чем гордится — и поклонники отмечают это в комментариях.

Певица на съемках фильма "Стриптизеши". Фото: кадр видео.

«Боже мой, ей же пятьдесят! Как ей удается так выглядеть в ее возрасте?», «Вот это фигура!» «Похоже, ей подливали какой-то волшебный напиток молодости в ее кружку, из которой она пила на съемках», - пишут подписчики звезды.

В картине «Hustlers» Дженнифер снялась вместе с Констанс Ву и рэпершей Cardi B. Фильм основан на реальных событиях: группа стриптизерш из-за финансового кризиса лишились работы и денег. Труженицы эротического жанра решают отомстить богатым клиентам с Уолл-стрит, кинувшим их.

Растяжка Джей Ло потрясает. Фото: кадр видео.

Ради съемок в «Стриптизершах» Лопес пришлось научиться танцевать у шеста. Певица установила складной шест прямо в гостиной своего лос-анджелесского особняка и много тренировалась дома. Кроме того, она наняла себе преподавателя, который обучил ее премудростям танцев на пилоне. Тренировать звезду взялась акробатка из цирка «Дю Солей», выжавшая из певицы семь потов.

- Это очень сложно. У меня синяки по всему телу! Я по-настоящему зауважала стриптизерш. Это настоящая акробатика, - рассказала Лопес после занятий.

Ради съемок артистке пришлось брать уроки танцев у шеста. Фото: кадр видео.

Новые навыки Дженнифер по-достоинству оценил ее жених — бейсболист Алекс Родригес. В его Инстаграме не раз появлялись видеоролики, которые он снимал во время репетиций возлюбленной. Заметно, что Алекс без ума от форм свой будущей жены и готов любоваться ими постоянно — вместе со всем Инстаграмом.