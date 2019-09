Вот это тело! Дженнифер Лопес показала, как снималась в роли стриптизерши

Новый фильм Дженнифер Лопес «Стриптизерши» только-только вышел в прокат: певица играет в нем труженицу эротического жанра Рамону. В соцсетях Джей Ло поделилась видеороликом с рабочими моментами съемок, показав, как, как снималась картина. В видео артистка показала, как ее готовят к роли, как она повторяет текст и, конечно, как она танцует на сцене стриптиз.

- Как снять фильм за 29 дней? Да, мы сделали это! Для вас — все закулисье съемок «Стиптизерш».

В ролике Дженнифер мелькает в откровенных нарядах: облегающем платье и в серебристом купальнике. Героиня Джей Ло крутится на шесте и делает шпагат, а потом буквально купается в деньгах, развалившись на сцене в ворохе купюр. Не зря перед съемками Дженнифер почти месяц сидела на строжайшей диете, полностью отказавшись от сладкого и от углеводов. Ее тело в кадре выглядит потрясающе — накачанное и очень спортивное. Певице есть чем гордится — и поклонники отмечают это в комментариях.

«Боже мой, ей же пятьдесят! Как ей удается так выглядеть в ее возрасте?», «Вот это фигура!» «Похоже, ей подливали какой-то волшебный напиток молодости в ее кружку, из которой она пила на съемках», - пишут подписчики звезды.

В картине «Hustlers» Дженнифер снялась вместе с Констанс Ву и рэпершей Cardi B. Фильм основан на реальных событиях: группа стриптизерш из-за финансового кризиса лишились работы и денег. Труженицы эротического жанра решают отомстить богатым клиентам с Уолл-стрит, кинувшим их.

Ради съемок в «Стриптизершах» Лопес пришлось научиться танцевать у шеста. Певица установила складной шест прямо в гостиной своего лос-анджелесского особняка и много тренировалась дома. Кроме того, она наняла себе преподавателя, который обучил ее премудростям танцев на пилоне. Тренировать звезду взялась акробатка из цирка «Дю Солей», выжавшая из певицы семь потов.

- Это очень сложно. У меня синяки по всему телу! Я по-настоящему зауважала стриптизерш. Это настоящая акробатика, - рассказала Лопес после занятий.

Новые навыки Дженнифер по-достоинству оценил ее жених — бейсболист Алекс Родригес. В его Инстаграме не раз появлялись видеоролики, которые он снимал во время репетиций возлюбленной. Заметно, что Алекс без ума от форм свой будущей жены и готов любоваться ими постоянно — вместе со всем Инстаграмом.

Making a Movie in 29 Days! Hustlers BTS Part 2.Making a movie in 29 days? Yeah, we did that. Taking you ALL the way behind the scenes of Hustlers. We were born to flex. #HustlersMovie Starring Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo and Cardi B. Hustlers follows a crew of savvy former strip club employees who band together to turn the tables on their Wall Street clients. The film was inspired by the article published by New York Magazine entitled The Hustlers at Scores written by Jessica Pressler. Coming Soon to Theaters SUBSCRIBE: http://stxent.co/Subscribe Connect with Hustlers Online: FACEBOOK: www.facebook.com/HustlersMovie TWITTER: www.twitter.com/HustlersMovie INSTAGRAM: www.instagram.com/HustlersMovie #HustlersMovie Watch more Original Content from JLO https://www.youtube.com/JenniferLopez Follow JLO: Twitter: https://twitter.com/jlo Instagram: https://www.instagram.com/jlo/ Facebook: https://www.facebook.com/jenniferlopez/ Soundcloud: https://soundcloud.com/jenniferlopez Spotify: https://lnk.to/JLOSpotify