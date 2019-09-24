2019-09-24T13:11:41+03:00
Звезды

Вот это тело! Дженнифер Лопес показала, как снималась в роли стриптизерши

Певица поделилась в соцсетях горячими кадрами
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Дженнифер Лопес потрясающе выглядит в 50 лет.Дженнифер Лопес потрясающе выглядит в 50 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Новый фильм Дженнифер Лопес «Стриптизерши» только-только вышел в прокат: певица играет в нем труженицу эротического жанра Рамону. В соцсетях Джей Ло поделилась видеороликом с рабочими моментами съемок, показав, как, как снималась картина. В видео артистка показала, как ее готовят к роли, как она повторяет текст и, конечно, как она танцует на сцене стриптиз.

- Как снять фильм за 29 дней? Да, мы сделали это! Для вас — все закулисье съемок «Стиптизерш».

В ролике Дженнифер мелькает в откровенных нарядах: облегающем платье и в серебристом купальнике. Героиня Джей Ло крутится на шесте и делает шпагат, а потом буквально купается в деньгах, развалившись на сцене в ворохе купюр. Не зря перед съемками Дженнифер почти месяц сидела на строжайшей диете, полностью отказавшись от сладкого и от углеводов. Ее тело в кадре выглядит потрясающе — накачанное и очень спортивное. Певице есть чем гордится — и поклонники отмечают это в комментариях.

Певица на съемках фильма "Стриптизеши". Фото: кадр видео.

Певица на съемках фильма "Стриптизеши". Фото: кадр видео.

«Боже мой, ей же пятьдесят! Как ей удается так выглядеть в ее возрасте?», «Вот это фигура!» «Похоже, ей подливали какой-то волшебный напиток молодости в ее кружку, из которой она пила на съемках», - пишут подписчики звезды.

В картине «Hustlers» Дженнифер снялась вместе с Констанс Ву и рэпершей Cardi B. Фильм основан на реальных событиях: группа стриптизерш из-за финансового кризиса лишились работы и денег. Труженицы эротического жанра решают отомстить богатым клиентам с Уолл-стрит, кинувшим их.

Растяжка Джей Ло потрясает. Фото: кадр видео.

Растяжка Джей Ло потрясает. Фото: кадр видео.

Ради съемок в «Стриптизершах» Лопес пришлось научиться танцевать у шеста. Певица установила складной шест прямо в гостиной своего лос-анджелесского особняка и много тренировалась дома. Кроме того, она наняла себе преподавателя, который обучил ее премудростям танцев на пилоне. Тренировать звезду взялась акробатка из цирка «Дю Солей», выжавшая из певицы семь потов.

- Это очень сложно. У меня синяки по всему телу! Я по-настоящему зауважала стриптизерш. Это настоящая акробатика, - рассказала Лопес после занятий.

Ради съемок артистке пришлось брать уроки танцев у шеста. Фото: кадр видео.

Ради съемок артистке пришлось брать уроки танцев у шеста. Фото: кадр видео.

Новые навыки Дженнифер по-достоинству оценил ее жених — бейсболист Алекс Родригес. В его Инстаграме не раз появлялись видеоролики, которые он снимал во время репетиций возлюбленной. Заметно, что Алекс без ума от форм свой будущей жены и готов любоваться ими постоянно — вместе со всем Инстаграмом.

Making a Movie in 29 Days! Hustlers BTS Part 2.Making a movie in 29 days? Yeah, we did that. Taking you ALL the way behind the scenes of Hustlers. We were born to flex. #HustlersMovie Starring Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo and Cardi B. Hustlers follows a crew of savvy former strip club employees who band together to turn the tables on their Wall Street clients. The film was inspired by the article published by New York Magazine entitled The Hustlers at Scores written by Jessica Pressler. Coming Soon to Theaters SUBSCRIBE: http://stxent.co/Subscribe Connect with Hustlers Online: FACEBOOK: www.facebook.com/HustlersMovie TWITTER: www.twitter.com/HustlersMovie INSTAGRAM: www.instagram.com/HustlersMovie #HustlersMovie Watch more Original Content from JLO https://www.youtube.com/JenniferLopez Follow JLO: Twitter: https://twitter.com/jlo Instagram: https://www.instagram.com/jlo/ Facebook: https://www.facebook.com/jenniferlopez/ Soundcloud: https://soundcloud.com/jenniferlopez Spotify: https://lnk.to/JLOSpotify

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дженнифер Лопес, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Юрий Николаев: "Петя Чернышев делает все возможное, чтобы Анастасия Заворотнюк победила недуг"
Актриса Анастасия Заворотнюк, которой диагностирован рак головного мозга, борется с тяжелым заболеванием. А ее друзья и коллеги по работе передают ей слова поддержки
Новости 24
Аналитик рассказал об опасности подключения к сотовой связи по фото и голосу
Песков: переоценки несанкционированных митингов в Москве не будет
В США зафиксирован девятый случай смерти от вейпа
Массовое убийство удалось предотвратить в школе Кирова
"Многое держу в себе": Неймар рассказал об особенностях своего темперамента
Экс-начальника полиции Армении обнаружили мертвым близ Еревана
Россиянка серьезно пострадала в ДТП на Пхукете
Около 100 нарколабораторий ликвидировано в России с начала 2019 года
Вывод экономики из тени ведет к снижению доходов населения
Шесть человек стали жертвами ДТП с автобусом, перевозившим мигрантов в Турции
Косачев прокомментировал ситуацию с визами США: это не отказ, но осознанное решение
«Как вы смеете!»: шведская эко-активистка Грета Тунберг обвинила политиков в украденном детстве
Роскосмос отложил запуск «Протона-М»
Появилось видео пуска крылатой ракеты «Уран» с модернизирового МРК «Смерч»
МИД возмущен отказом США выдать визы членам делегации РФ в ГА ООН
СНБО незалежной не нашло оснований для санкций против NewsOne и «112.Украина»
Десятерым членам делегации России не дали визы для участия в ГА ООН
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Зеленский надеется на скорый саммит в «нормандском формате»
Полиция нашла 13 видов оружия в доме бывшего мэра Новокуйбышевска
Глава Федерации хоккея с мячом Альберт Поморцев отпразднует 80-летие
Жители ДНР и ЛНР подали почти 90 тысяч заявлений на получение российского гражданства
СК России возбудил дело после подрыва моста в Луганске
В "Аэроэкспрессе" пассажир забыл макет Кремля
В Подмосковье девятиклассник раскроил череп ученику третьего класса
Зеленский устал, считает друг украинского лидера
Зарплата бюджетников будет повышена с 1 октября
Названы самые популярные виды алкоголя в России
Умер Джоэл Майкл Мендел, продюсер «Симпсонов» и «Рик и Морти»