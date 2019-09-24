2019-09-24T17:50:04+03:00
Наука

Открытие ученых: кошки лучшие друзья человека. Лучше собак

Мурзики и барсики привязываются к своим хозяевам сильнее, чем младенцы к своим родителям
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Если друг оказался вдруг...Если друг оказался вдруг...
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Исследователи из Университета штата Орегон (Oregon State University) оспорили представления британского сказочника Редьярда Киплинга о «кошках, которые гуляют сами по себе». И показали: кошки и особенно котята не столь уж независимы, какими иной раз кажутся. На самом деле большинство из них нуждаются в людях — тянутся к ним, демонстрируя сильную привязанность.

В экспериментами или, выражаясь научным языком, в тестах незнакомой ситуации участвовали 38 взрослых кошек и 79 котят. Все — домашние. И все со своими хозяевами. Руководила научным процессом Кристина Витале (Kristyn R. Vitale).

«Испытывали» малолетних и взрослых мурзиков и барсиков одинаково. Сначала их выпускали в незнакомую комнату, в середине которой — в очерченном круге — сидел хозяин. Или хозяйка. Через две минуты оставляли одних. Еще через две минуты хозяева возвращались в комнату. Поведение кошек и котят в последней фазе эксперимента и свидетельствовало о степени их привязанности к своим владельцам.

В незнакомой комнате с хозяином.

В незнакомой комнате с хозяином.

Прочную привязанность, по мнению ученых, выказывали «любимцы», которые сами подходили к вернувшимся хозяевам, позволяли себя гладить и брать на руки, не дергаясь при этом, начинали играть или исследовать комнату.

И наоборот, безразличными считались кошки, избегавшие контактов. И те, которым было все равно рядом хозяева, ушли или вернулись.

Сильная привязанность: кошка охотно идет на руки.

Сильная привязанность: кошка охотно идет на руки.

Привязанностью средней или слабой силы — так называемой непрочной и противоречивой отличались кошки, которые держались рядом с хозяевами и пытались вместе с ними выйти из комнаты, но противились, когда те хотели взять их на руки. Или погладить.

В итоге прочную привязанность продемонстрировали 64,3 процента котят и 65,8 процента кошек.

Подробно с результатами исследования знакомит журнал Current Biology, а коротко — портал ScienceAlert.

Ученые подчеркивают: в аналогичных экспериментах, в которых участвовали младенцы с родителями, прочно привязанными оказались 65 процентов чад. А среди собак таких нашлось 59 процентов.

Дальнейшие тесты, которые через несколько месяцев прошли котята, участвовавшие в предыдущих испытаниях, показали: они сохранили свою тягу к хозяевам.

По мнению Кристины Витале, домашние питомцы, которые демонстрируют сильную привязанность к своим хозяевам, чувствуют себя рядом с ними в большей безопасности, чем без них. А это свидетельствует: далеко не все кошки сами по себе.

Слабая привязанность: кошка забилась в угол.

Слабая привязанность: кошка забилась в угол.

КСТАТИ

Больше всего на свете кошки любят своих хозяев

Кристина Витале, по сути, подтвердила выводы, к которым в свое врем пришла ее коллега по Орегонскому университету - Моника Уделл (Monique A.R. Udell, Department of Animal and Rangeland Sciences, Oregon State University). Пару лет назад та выяснила, какое место в любимых кошачьих делах занимает общение с хозяином.

Моника "испытала" 50 домашних кошек, которых на несколько часов лишала возможности заниматься любимыми делами — то есть, не позволяла кушать, играть, общаться с хозяином и что-нибудь обнюхивать. Далее подопытным все-таки «давали волю» - предоставляли возможность заняться чем-нибудь по своему желанию.

Более 50 процентов кошек выбрали общение с хозяином — первым делом бежали к нему, ластились, мурлыкали. А уж потом начинали интересоваться едой. Еда оказалась для кошек на втором месте — ее предпочли 37 процентов.

Сначала почеши, а потом накорми. И буду любить тебя больше всех.

Сначала почеши, а потом накорми. И буду любить тебя больше всех.

Своим экспериментом ученые по сути опровергли миф о том, что кошки крайней эгоистичны и равнодушны к человеку. Нет, общение с людьми — им в удовольствие.

Подробнее с результатами исследования кошачьих предпочтений можно ознакомиться в научной статье под названием Social interaction, food, scent or toys? A formal assessment of domestic pet and shelter cat (Felis silvestris catus) preferences.

Кошки привязываются к своим хозяевам сильнее, чем младенцы к своим родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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