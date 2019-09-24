Шире шаг, маэстро! А то импотентами станете

Чем короче шажки, тем выше риск импотенции. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Хиросаки (Department of Urology, Hirosaki University Graduate School of Medicine). Под руководством Тепеи Окамото (Teppei Okamoto) они присмотрелись к походке 324 мужчин. Измерили углы подъема стоп и длину шагов, соотнося результаты с ростом, определили привычную для каждого испытуемого скорость передвижения. И оценили их «мужскую доблесть» согласно принятому в 1997 году опроснику под названием «Международный индекс эректильной функции (МИЭФ-5).

Откровенные ответы на вопросы типа «За последние 4 недели в тех случаях, когда при сексуальной стимуляции у Вас возникала эрекция, как часто она была достаточно сильной для введения полового члена во влагалище?» позволяют определить имеются ли «мужские» проблемы и насколько они обширны.

От опросника никто не застрахован.

Сопоставление полученных при ходьбе результатов с «поведением» пенисов согласно опроснику и продемонстрировало: среди семенящих мужчин импотентов больше. У тех, кто шагает коротко, риск заболеть эректильной дисфункцией на 40 процентов выше, чем у мужчин, чей шаг шире.

Японские ученые сообщают в журнале The Journal of Sexual Medicine: к импотенции склонны те, у кого ослаблены мышцы тазового дна и снижена гибкость в паховой области. Что, в итоге, и влияет на ширину шага.

Проблемы в интимной жизни чаще всего возникают у мужчин, которые не занимаются физическими упражнениями, ведут мало подвижный образ жизни. А это подразумевает: возможна профилактика. А именно физические упражнения — особенно приседания и наклоны. И чаще вставать с дивана.

Связь эректильной дисфункции со скоростью ходьбы японцы не выявили.

ЛЫКО В СТРОКУ

Широкими шагами иду к своей мечте,

И пусть глядят друзья, не понимая,

Увязнув в этой странной глупой суете!

А я иду с улыбкой, широко шагая.

… И жизнь прекрасная становится прелестней.

Я это в полной мере осознал!

(Владимир Бикир, стихи )

КСТАТИ О МЫШЦАХ ТАЗОВОГО ДНА

Ссредство от преждевременной эякуляции уже найдено

С преждевременной эякуляцией, а проще говоря, с семяизвержением, которое наступает гораздо раньше, чем хотелось бы и ему и ей, поборолись турецкие медики (Onen E. , Nas I. , Aydos M. , Sambel M. , Kilic M. , Oner S. , Demirbas M.) из отделения урологии исследовательского госпиталя Бурсы (Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital). Экспериментировали, используя известные уже приборы и методы. Но применяли их, что называется, не по назначению.

Экспериментаторы набрали 60 добровольцев, которые примерно в равной степени страдали «скорострельностью» - так у нас иной раз называют этот не смертельный, но очень неприятный недуг, поражающий примерно 75 процентов мужского населения. Добровольцев подели на две группы по 30 человек. Одну — лечили натурально, а у пациентов другой группы — имитировали лечение.

Турки воспользовались прибором для чрезкожной стимуляции электрическим током заднего большеберцового нерва. С помощью этого устройства удается весьма эффективно бороться с синдромом возбужденного мочевого пузыря, по сути — с преждевременным, а то и нежданным, мочеиспусканием.

Похоже, что очевидное подобие «преждевременных» проблем и надоумили медиков из госпиталя Бурсы воспользоваться имеющимся опытом. Они размещали электроды там же, где и их коллеги-предшественники - с внутренней стороны лодыжки. Здесь большеберцовый нерв ближе всего подходит к коже и тянется дальше вверх по ноге к половым органам и мышцам тазового дна их окружающим.

От отдельных проявлений эректильной дисфункции лечат электричеством.

Скорострельные добровольцы получали легкие удары током по 30 минут каждый день на протяжении 12 недель. Долго, конечно. Зато результативно. Почти все испытуемые ощутимо улучшили свои показатели. О чем свидетельствовал Арабский индекс преждевременной эякуляции (Arabic Index of Premature Ejaculation — AIPE) – опросник из 7 вопросов, разработанный в Саудовской Аравии, для диагностики «недуга». У подлечившихся возросло и время полового акта. А у добровольцев из контрольной группы не возросло. Потому что их не били током по лодыжкам, а только слегка покалывали в этом месте.

О полученном эффекте турки рассказали в журнале European Urology. Они полагают, что именно ток благотворно воздействует на мужские способности. Возможно, в результате того, что небольшие импульсы стимулирует лонно-копчиковую мышцу, избавляя ее от спазмов, ведущих к стремительному семяизвержению.

Кстати, чрескожная стимуляция большеберцового нерва — модное ныне направление. О том, как она действует на представительниц прекрасного пола, читайте Удар током в нужное место возбуждает женщину лучше любых интимных ласк