2019-09-24T14:14:32+03:00
Умные вещи

Одноклассники позволили скрывать фон во время видеозвонка с помощью нейросетей

В основе технологии – алгоритмы машинного обучения, разработанные внутри соцсети
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Одноклассники позволили скрывать фон во время видеозвонка с помощью нейросетейОдноклассники позволили скрывать фон во время видеозвонка с помощью нейросетей
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Одноклассники стали первой российской соцсетью, запустившей функцию размытия фона во время видеозвонка в мобильных приложениях на платформах iOS и Android. В основе технологии – алгоритмы машинного обучения и нейросети, разработанные внутри соцсети.

Теперь во время группового видеозвонка, к примеру, с коллегами нет необходимости беспокоиться о возможном беспорядке на заднем плане или окружении, которое не соответствует тематике разговора.

В основе разработанной внутри соцсети технологии размытия фона – алгоритмы машинного обучения и нейросети с семантической сегментацией объектов на картинке. Это позволяет отделить звонящего человека от фона. Фон при этом размывается и скрывает лишние детали.

Новую функцию можно включить во время видеозвонка, через кнопку в настройках одним кликом, и при необходимости отключить этим же способом. Размытие фона доступно как во время групповых видеозвонков, так и во время звонков один на один.

Аналогичную функцию размытия фона запустили в компании Microsoft пока только для десктоп-клиента в корпоративном мессенджере Teams app в сентябре 2018 и затем в Skype.

Ранее в 2018 году ОК перезапустили платформу голосовых и видеозвонков под управлением искусственного интеллекта. Динамически обучающаяся нейросеть позволяет улучшить качество картинки и звука: с каждым новым совершенным звонком в ОК технология переобучается. Кроме того, пользователи ОК могут создавать в голосовых и видеозвонках групповые конференции до 100 человек и общаться, «надев» на себя маски дополненной реальности.

Пользователи могут звонить своим родным и близким с любого устройства: из веб-версии соцсети без дополнительного ПО и с помощью мобильных приложений ОК на Android и iOS. Совершить звонок можно из чата в личных сообщениях с пользователем, либо со страницы профиля друга.

Марина Краснова, заместитель руководителя социальной сети Одноклассники:

— Функция размытия фона позволит нашим пользователя скрыть детали окружающего пространства, например, при собеседовании, видеоуроках с преподавателем, а также в ситуациях, когда ничто не должно отвлекать от разговора. Мы продолжим совершенствовать наши алгоритмы машинного обучения и радовать пользователей новыми AI возможностями в видеозвонках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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