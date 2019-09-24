2019-09-24T14:21:46+03:00
Умные вещи

Facebook и Instagram запускают уникальный театральный проект

Представители социальных сетей проведут образовательный тренинг для театров
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Facebook и Instagram запускают уникальный театральный проектFacebook и Instagram запускают уникальный театральный проектФото: REUTERS
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В честь Года театра в России Facebook и Instagram запускают уникальный театральный проект Theatre Going Digital в поддержку использования российскими театрами современных технологий, повышения цифровых компетенций театральных деятелей и популяризации российской культуры за рубежом. Первым из запланированных до конца года мероприятий кампании Theatre Going Digital станет совместная премьера Facebook, Instagram и Мобильного художественного театра 24 сентября.

По мере развития социальных сетей и мобильных технологий мы стали иначе узнавать этот мир, испытывать эмоции и обмениваться впечатлениями. Например, Instagram дал артистам и художникам со всего мира возможность делиться своим творчеством с широкой аудиторией и находить вдохновение в разных уголках земного шара.

Более 1 млрд активных пользователей Instagram вдохновляются контентом, который ежедневно создает и публикует глобальное сообщество. Facebook стал площадкой для объединения людей в театральные сообщества, где они могут обсуждать культурные премьеры и новости театрального мира. Одно из самых популярных театральных сообществ в России на Facebook «Театральные люди» объединяет на сегодняшний день более 60 тысяч пользователей со всей страны. Социальные сети способствуют взаимодействию между театрами и на глобальном уровне: в рамках Международного дня балета Большой театр уже несколько лет подряд ведет прямые трансляции со своих репетиций в Facebook.

24 сентября 2019 года Facebook и Мобильный художественный театр проведут открытую дискуссию с театральным сообществом о роли социальных сетей в развитии театра и других видов искусств. Художественный руководитель Московского театра мюзикла, бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой, актриса театра и кино, художественный руководитель театрального фестиваля «Вдохновение» Ингеборга Дапкунайте, российский режиссёр и хореограф, номинант премии «Золотая маска» Максим Диденко и другие именитые эксперты поговорят о том, как социальные медиа и цифровые технологии помогают раскрыть творческий потенциал художника, музыканта или артиста. Модератор мероприятия — писатель, художественный руководитель Мобильного художественного театра Михаил Зыгарь. Подробнее на странице мероприятия в Facebook. Там же зрители смогут посмотреть прямую трансляцию происходящего с 5 до 6:30 по московскому времени.

Открытая дискуссия приурочена к премьере Мобильного художественного театра «Рок Тверская» про историю зарождения и расцвета русского рока. Это путешествие от Триумфальной площади до Манежной под песни групп «Сплин», «Аквариум», «Машина времени» и «Мумий Тролль». То, что слышит зритель, соединяется с картинкой пространства вокруг. Город превращается в театральную сцену: зритель включает запись и вместе с героями спектакля прогуливается по улицам города по мере развития сюжета. При этом зритель также может во время спектакля смотреть дополнительный креативный контент на Facebook и Instagram. Из всего этого получается мобильный театр нового digital-формата.

Позднее в октябре Facebook и Instagram проведут образовательный тренинг для театров, где эксперты компании расскажут об инструментах платформ и том, как социальные сети и современные инструменты помогают раскрыть творческий потенциал артистов и культурных учреждений.

«Год театра предоставляет нам прекрасную возможность для того, чтобы поговорить о трансформации театрального искусства в эпоху цифровизации и mobile first мира, – отмечает руководитель Facebook по связям с государственными органами в России Ульяна Зинина.

– Мы видим, как по мере развития современных технологий меняются запросы современного зрителя, и поддерживаем стремление театров привлечь новую аудиторию из разных уголков России и мира. Мы уверены, что Facebook и Instagram могут сыграть в этом процессе важную роль, помогая театрам раскрыть их творческий потенциал и объединяя вокруг них сообщество любителей театрального искусства и экспертов в сфере культуры. Люди используют Facebook и Instagram, чтобы рассказывать свои истории и общаться с другими людьми со схожими интересами. Когда люди связаны друг с другом, они могут достигать экстраординарных вещей!».

«Цель Мобильного Художественного Театра — сделать спектакли доступными. Современные технологии позволяют не только создать настоящий театр внутри смартфона, но и представить его самой широкой аудитории. Сотрудничество с Facebook, крупнейшей социальной сетью в мире, позволяет нам находить аудиторию для самых разных спектаклей, которые не просто развлекают, но и дают повод задуматься. Мне кажется, в этом цель искусства, и Facebook очень нам в этом помогает», — отмечает Михаил Зыгарь, художественный руководитель Мобильного Художественного Театра.

До конца этого года Facebook и Instagram также проведут другие проекты в поддержку российских театров в стране и за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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