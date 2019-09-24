С трибуны ООН 16-летняя экоактивистка пообещала человечеству «массовое вымирание»

Самым молодым участником Генассамблеи ООН, открывшейся сейчас в Нью-Йорке, стала 16-летняя Грета Тунберг. В прошлом году она настолько озаботилась проблемами экологии, что стала устраивать по пятницам «школьные забастовки во имя будущего». Крупные СМИ как по команде принялись раскручивать благое дело, и «движение молодёжных экостачек» охватило всю Европу. Вместо того, чтобы сидеть за партами, малолетки стали выходить на «зелёные» пикеты и митинги: «правительство должно бороться с изменениями климата», «долой уголь и АЭС» и так далее.

Шведскую девочку превратили в звезду первой величины. С Гретой Тунберг встречается генсек ООН, Папа Римский и Арнольд Шварценеггер… Грета Тунберг выступает в Европарламенте… Грета Тунберг признана журналом Time «одним из ста самых влиятельных людей мира…» Грета Тунберг хочет избежать лишних выбросов парниковых газов и отправляется на саммит в Давосе не на самолете, а на поезде (из Швеции в Швейцарию — почти маршрутом Ленина весной-1917, только в обратном направлении — прим. ред.) Откуда у 16-летней шведки деньги на все эти путешествия — СМИ деликатно умалчивают.

И вот — новая вершина: девочку без образования (хотя и из семьи шведского высшего класса) пригласили в ООН, поговорить о климате. Её яркую, хотя и несколько путаную речь сразу растащили на цитаты:

— Я говорю о том, что мы [дети-экоактивисты] будем наблюдать за вами [взрослыми политиками]. Я не должна была здесь находиться. Я должна была находиться в своей школе по другую сторону океана, — сказала Грета.

Пассаж насчёт океана следует понимать буквально — протестуя против выбросов углекислого газа, девочка пересекла Атлантику, чтобы выступить в ООН, не на самолете, а на яхте. Яхта, правда, была сделана из карбона (соединений нефти); кто оплачивал этот банкет, а также работу полудесятка взрослых членов экипажа, перегонявших судно с Гретой из Европы в США — опять-таки, не говорится.

— Вы все могли бы дать нам, молодым людям, надежду. Как вам не стыдно? Вы украли мои мечты и моё детство вашими пустыми словами, и я ещё одна из самых счастливых [не следует искать в этой фразе какого-то смысла, потому что его просто нет — прим. «КП»]. Люди страдают. Люди умирают. Вся экосистема [Земли] коллапсирует. Мы на пороге массового вымирания. А всё, о чём вы можете говорить, — это деньги и сказки про бесконечный экономический рост [за счёт эксплуатации природы]. Как вам не стыдно? — сказала Грета в ООН, сорвав аплодисменты.

Кое-что, конечно, осталось за кадром. Например, раскручивал Тунберг на заре её эко-активизма известный шведский пиарщик Ингмар Ренцхог. Параллельно он создал экологическую общественную организацию и, пользуясь «брендом» Греты, собрал в свой бюджет около $2 млн пожертвований. Когда в СМИ начали появляться робкие статьи о столь странном партнёрстве, Ренцхог удалил все упоминания Греты со своего сайта и заявил, что никак с ней не связан.

— Психически нездоровых людей много, далеко не все из них представляют угрозу и нуждаются в изоляции от общества. Однако если бредовым идеям подобного человека дать мировую рекламу и преподносить в качестве истины в последней инстанции — они могут вызвать настоящую массовую истерию. Что мы и наблюдаем на примере «борьбы за климат» Греты и её последователей, — говорит кандидат психологических наук, специалист по подростковой психике Александр Невеев.

— У Греты диагностирован синдром Аспергера (заболевание, похожее на аутизм), а также селективный мутизм. То есть ей трудно говорить, что заметно даже на видео с выступления. Учитывая её юный возраст и столь серьёзные диагнозы, я бы дал весьма негативный прогноз по дальнейшей динамике психического здоровья Греты. Сама она не понимает: её, вчерашнего ребёнка, просто используют взрослые для нагнетания мировой эко-истерии, и вот это по-настоящему аморально.