2019-09-24T15:51:18+03:00
Общество

Многодетные папы уйдут на пенсию досрочно

Такой законопроект предложили в Госдуме
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Проблемами многодетных отцов озаботились и в Общественной палате РФПроблемами многодетных отцов озаботились и в Общественной палате РФФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сейчас право на досрочную пенсию имеют мамы, воспитавшие трех и более детей. А отцы в таких семьях — нет: работайте до 65 лет на общих основаниях, наравне с бездетными. Зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востоке Оксана Бондарь посчитала, что это несправедливо и вступилась за права многодетных пап. Они тоже должны получить право на досрочный выход.

«Многодетные мужчины должны получить льготы по выходу на пенсию, аналогичные тем, что предоставлены законом многодетным матерям», — сказала Оксана Бондарь.

Есть нюанс: для того, чтобы воспользоваться правом досрочного выхода на заслуженный отдых, мужчина должен воспитать 3 и более детей в одной семье.

Во вторник законопроект был направлен в правительство и, как предполагают в Госдуме, уже в октябре может быть вынесен на обсуждение депутатов.

- Считаю, что такой закон, даже если он будет принят, не сильно улучшит демографическую ситуацию, - скептически прокомментирована «КП» известный демограф Наталья Чистякова, старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН. - Обычно все льготы и преференции касаются ситуаций, возникающих прямо при рождении ребенка. Декретный отпуск, выплаты, льготы. Родил — получил. Тут же — когда еще выйдет на пенсию этот молодой отец, он об этом еще и не думает.

Если ограничиваться только ветеранами репродуктивного труда, то есть теми, кто в предпенсионном возрасте воспитывает 3 и более несовершеннолетних детей, то таких, согласитесь, немного. И в этом случае законопроект затронет слишком незначительную долю населения. А демографическая политика должна охватывать максимальное количество населения. Не очень справедливо и ограничивать количество детей для отцов одним браком — он же в любом случае внес совою лепту в улучшение демографической ситуации.

Проблемами многодетных отцов озаботились и в Общественной палате РФ. Там предложили ввести «отцовский капитал» - такой же, как и существующий материнский капитал. Выплачиваться он должен только при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тина Канделаки о бодипозитиве: «Когда про 150-ти килограммовых девушек говорят, что это классно, у меня возникает вопрос»
Знаменитая телеведущая и медиаменеджер рассказала «КП» о том, почему не стоит изолировать человека от общества из-за сексуальной ориентации и почему не одобряет реакцию Хабиба Нурмагомедова на «обнаженку»
Почему оправдательных приговоров в судах России меньше, чем при Сталине
После скандальных историй - сначала с журналистом Голуновым, а затем и с актером Устиновым - стало ясно: в России нужно менять работу судов и силовиков. Но как это сделать? Об этом мы в эфире Радио «КП» спросили публициста Георгия­ Бовта
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Алексей Волин: Если чиновника сокращают, значит - он хорошо поработал и поэтому в нем больше не нуждаются
Так - довольно своеобразно! - замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России откликнулся на планы Минфина уменьшить аппарат госслужащих [аудио]
Новости 24
В новом «Простоквашино» у почтальона Печкина появилась женщина
«Так приятно видеть!»: Трамп посмеялся над молодой экоактивисткой Гретой Тунберг
Лавров выскажется о невыдаче виз российским сенатор в выступлении с трибуны ООН
Скончавшийся на ринге боксер оказался не тем спортсменом, за кого себя выдавал
Житница России: В Алтайском крае намолотили четыре миллиона тонн зерна
Mercedes отозвал из России более 4,6 тысяч микроавтобусов
В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН из США в другую страну
Россияне предпочти дачу отдыху за границей
Спикер Палаты общин: работа британского парламента начнется «без промедления» 25 сентября
"Ямал" подтвердил случаи перегрузок на шасси самолетов SSJ-100
Психологи объяснили возросшую популярность услуги «друг на час»
Песков: Россия реагирует на незаконные митинги мягче, чем другие страны
Данилюк: Киев никогда не предоставит Донбассу «особый статус»
Яндекс.Почту для iOS научили писать под диктовку и читать вслух
Песков: ситуация с американскими визами требует жёсткого ответа Москвы и ООН
Европейский суд снял санкции с Януковича
Аналитик рассказал об опасности подключения к сотовой связи по фото и голосу
Песков: переоценки несанкционированных митингов в Москве не будет
В США зафиксирован девятый случай смерти от вейпа
Массовое убийство удалось предотвратить в школе Кирова
"Многое держу в себе": Неймар рассказал об особенностях своего темперамента
Экс-начальника полиции Армении обнаружили мертвым близ Еревана
Россиянка серьезно пострадала в ДТП на Пхукете
Около 100 нарколабораторий ликвидировано в России с начала 2019 года
Вывод экономики из тени ведет к снижению доходов населения