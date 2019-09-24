Многодетные папы уйдут на пенсию досрочно

Сейчас право на досрочную пенсию имеют мамы, воспитавшие трех и более детей. А отцы в таких семьях — нет: работайте до 65 лет на общих основаниях, наравне с бездетными. Зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востоке Оксана Бондарь посчитала, что это несправедливо и вступилась за права многодетных пап. Они тоже должны получить право на досрочный выход.

«Многодетные мужчины должны получить льготы по выходу на пенсию, аналогичные тем, что предоставлены законом многодетным матерям», — сказала Оксана Бондарь.

Есть нюанс: для того, чтобы воспользоваться правом досрочного выхода на заслуженный отдых, мужчина должен воспитать 3 и более детей в одной семье.

Во вторник законопроект был направлен в правительство и, как предполагают в Госдуме, уже в октябре может быть вынесен на обсуждение депутатов.

- Считаю, что такой закон, даже если он будет принят, не сильно улучшит демографическую ситуацию, - скептически прокомментирована «КП» известный демограф Наталья Чистякова, старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН. - Обычно все льготы и преференции касаются ситуаций, возникающих прямо при рождении ребенка. Декретный отпуск, выплаты, льготы. Родил — получил. Тут же — когда еще выйдет на пенсию этот молодой отец, он об этом еще и не думает.

Если ограничиваться только ветеранами репродуктивного труда, то есть теми, кто в предпенсионном возрасте воспитывает 3 и более несовершеннолетних детей, то таких, согласитесь, немного. И в этом случае законопроект затронет слишком незначительную долю населения. А демографическая политика должна охватывать максимальное количество населения. Не очень справедливо и ограничивать количество детей для отцов одним браком — он же в любом случае внес совою лепту в улучшение демографической ситуации.

Проблемами многодетных отцов озаботились и в Общественной палате РФ. Там предложили ввести «отцовский капитал» - такой же, как и существующий материнский капитал. Выплачиваться он должен только при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье.