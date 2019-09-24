2019-09-24T15:45:48+03:00
Экономика

Президент России утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания ВЭФ

Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября
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Владимир Путин.Владимир Путин.
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания V Восточного экономического форума, состоявшегося 5 сентября 2019 года.

1. Правительству Российской Федерации:

а) обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня двух процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 г. на первичном рынке жилья на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, или строительство дома на земельном участке, предоставленном в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направив на указанные цели средства государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Срок – 15 декабря 2019 г.;

б) принять меры по обновлению материально-технической базы учреждений культуры на территории Дальневосточного федерального округа, включая музеи, театры и библиотеки, обратив особое внимание на малые города и сельскую местность.

Доклад – до 15 ноября 2019 г., далее – раз в полугодие;

в) обеспечить введение дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель», прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, исходя из увеличения размера указанных выплат до 200 процентов.

Срок – 1 декабря 2019 г.;

г) обеспечить увеличение квоты приёма граждан, в том числе постоянно проживающих на территории Дальневосточного федерального округа, на целевое обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, по которым отмечается дефицит кадров на рынке труда субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, с указанием перечня этих субъектов Российской Федерации, на территориях которых будут трудоустроены граждане в соответствии с договором о целевом обучении.

Срок – 1 декабря 2019 г.;

д) принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри Дальневосточного федерального округа, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров.

Срок – 1 марта 2020 г.;

е) представить предложения по созданию на территории Дальневосточного федерального округа венчурного фонда с целью поддержки развития местных высокотехнологичных проектов, с учётом деятельности функционирующих институтов развития и финансовых организаций.

Доклад – до 1 марта 2020 г.;

ж) представить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории Дальневосточного федерального округа при неукоснительном соблюдении режима особо охраняемых природных территорий.

Доклад – до 1 декабря 2019 г.;

з) с учётом ранее данных поручений обеспечить внесение сведений о границах особо охраняемых природных территорий Дальневосточного федерального округа и центральной экологической зоны Байкальской природной территории в Единый государственный реестр недвижимости.

Срок – 1 июля 2021 г.

Ответственный: Медведев Д.А.

2. Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации с участием Администрации Приморского края представить предложения с проектами нормативных правовых актов по созданию на территории Дальневосточного федерального округа медицинского кластера, определив особенности правового регулирования его деятельности как специализированной формы организации и обеспечения инновационной деятельности в сфере охраны здоровья.

Доклад – до 15 января 2020 г.

Ответственные: Козлов А.А., Скворцова В.И., Кожемяко О.Н.

ИСТОЧНИК KP.RU

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