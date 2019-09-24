2019-09-24T17:38:36+03:00
Звезды

Звезда сериала "Просто Мария" Виктория Руффо изменилась до неузнаваемости

57-летняя актриса едва можно уловить черты красавицы-крестьянки Марии Лопес, которая ее прославила на весь мир
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сейчас 57-летнюю Викторию Руффо не узнатьСейчас 57-летнюю Викторию Руффо не узнатьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Мексиканская актриса Виктория Руффо в 90-е была любимицей публики благодаря главной роли в мыльной опере "Просто Мария". Жгучая брюнетка каждый вечер собирала у голубых экранов миллионы телезрителей. Однако по завершении съемок в сериале исполнительница главной роли исчезла из поля зрения. На ту пору как раз пришелся тяжелый развод, новое замужество, рождение близнецов в 42 года и отказ от съемок в угоду карьере мужа-политика.

Сейчас 57-летнюю Викторию Руффо не узнать. Звезда "Просто Марии" кардинально сменила имидж. Эффектная брюнетка похвасталась новой прической.

Впервые в жизни для съемок Руффо решила изменить цвет волос. Актриса предстала перед подписчиками в необычном образе. Она стала седой. Как выяснилось, к кардинальным изменениям внешности Викторию подтолкнуло участие в новом телепроекте, детали которого она пока предпочитает держать втайне.

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Кстати, актриса не раз признавалась, что хочет стареть достойно и не собирается прибегать к помощи пластических хирургов и превращать свое лицо в застывшую маску. Возможно, новая прическа как раз является свидетельством того, что знаменитость не намерена прятать свою естественную седину. А съемки лишь подтолкнули звезду к такому шагу.

Сегодня Виктория Руффо весьма успешна как на театральных подмостках, так и в кино. Она - одна из самых высокооплачиваемых актрис мексиканского телевидения. Семейная жизнь звезды тоже сложилась успешно. Она счастливая мама и бабушка.

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Мексиканская актриса Виктория Руффо в 90-е была любимицей публики благодаря главной роли в мыльной опере "Просто Мария"
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К слову, в октябре исполнится 30 лет со дня выхода на экраны сериала "Просто Мария". Мексиканскую киноисторию о чистой и большой любви крестьянки из провинции и богатого наследника оценили в свое время миллионы телезрителей. В России сериал первый раз был показан в 1993 году и стал третьим латиноамериканским сериалом на российском телевидении после "Рабыни Изауры" и "Богатые тоже плачут". На съемках этого сериала Виктория Руффо познакомилась со своим первым мужем Эухенио Дербесом. В апреле 1992 года у них родился сын Хосе Эдуардо. Однако брак продлился только до 1996 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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