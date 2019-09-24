«Сверхзадача – сделать так, чтобы инвесторы сосредоточились на производственной деятельности…»

Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Аслан Канукоев побывал в открытой студии «КП» на Восточном экономическом форуме и рассказал о подготовке альтернативной модели налогообложения для резидентов ТОР, о введении дополнительных преференций для высокотехнологичных производств, а также о создании условий, при которых банки будут конкурировать за право работать с инвесторами.

- Аслан Султанович, какие соглашения подписаны на ВЭФ при участии Корпорации развития Дальнего Востока?

- Во-первых, мы подписали 7 резидентских соглашений общим объемом инвестиций в 273 миллиарда рублей. Кроме того, заключены 11 соглашений с банками – о создании новых услуг для резидентов территорий опережающего развития.

- Двести семьдесят три миллиарда – значительный объем. Какие проекты будут реализованы?

- Завод по производству минеральных удобрений, завод по производству реактивов. На острове Русском планируется создать крупный центр отдыха с аквапарком.

- Какие еще задачи Корпорация решала на ВЭФ?

- Наряду с другими институтами развития, Корпорация приняла участие в работе экспозиции Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Мы организовали сессию, посвященную анализу итогов первых пяти лет существования режимов ТОР и СПВ и планам на будущую пятилетку. Приняли участие в сессии Минвостокразвития, в рамках которой выслушали резидентов ТОР и СПВ, которые откровенно рассказали о проблемах. Учитывая, что мы следим за ситуацией и стараемся оперативно помогать бизнесу, могу ответственно сообщить, что 95% этих проблем уже решается. Конечно, есть задачи, для решения которых необходимо менять законодательство, мы готовы выносить эти вопросы на рассмотрение правительства России.

- Каких изменений стоит ожидать?

- Мы планируем предложить инвесторам, наряду с существующей, альтернативную модель налогообложения. Если сейчас резидент первые 5 лет вообще не платит налог на прибыль, а в следующую пятилетку платит по ставке 12%, то в предлагаемой нами модели ставка налога на прибыль изначально устанавливается на отметке 7% - и не меняется. Это делается для того, чтобы мотивировать регионы к борьбе за инвесторов. Власти субъектов федерации поймут: приход бизнеса в ТОР – гарантия скорого увеличения налоговых поступлений, и начнут активнее создавать условия для бизнеса. Также мы хотим изменить подход к предоставлению льгот по налогу на имущество: льгота будет действовать не с момента подписания резидентского соглашения, а с момента постановки этого имущества на баланс. Так мы будем подталкивать бизнес к скорейшему началу деятельности.

Мы меняем систему управления. Сейчас у нас 9 дочерних компаний и всего два офиса – в Москве и Владивостоке. Мы хотим создать в регионах центры принятия решений, а также службу «одного окна» – чтобы бизнесу больше не нужно было по любому вопросу обращаться в офисы в Москве или Владивостоке. Мер государственной поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровне много. Чтобы выбрать наиболее оптимальный режим, инвестор должен иметь возможность обратиться в центр принятия решений, расположенный на территории региона, где ему помогут определиться.

- Какие еще меры поддержки и опции для развития бизнеса создает Корпорация для резидентов ТОР и СПВ?

- Из 1819 резидентов, с которыми мы заключили соглашения, 105 просят создать инфраструктуру. Мы синхронизируем решение этой задачи с графиком создания производства. Еще одна важная проблема, о которой говорят резиденты, - это доступ к финансовым услугам. Бизнес жалуется нам на то, что банки долго рассматривают заявки на кредит, долго принимают решение, практически не поддерживают обратную связь. Мы же хотим создать условия, при которых банки будут конкурировать за право работать с резидентами территорий опережающего развития. Для этого мы сформируем при Корпорации пул аккредитованных кредитных организаций, и инвесторы будут выбирать, к кому обращаться. Мы, в свою очередь, будем получать от резидентов информацию о том, насколько быстро и эффективно банки работают с бизнесом. Мы хотим, чтобы банки создавали для резидентов ТОР и СПВ брендированные продукты, предлагали льготные условия.

По такому же принципу Корпорация намерена привлекать к работе с инвесторами страховые и консалтинговые компании. Наша сверхзадача – сделать так, чтобы бизнес мог сосредоточиться на производстве.

- Готовы ли банки в таком режиме работать с резидентами ТОР и СПВ?

- Понятно, что банки это коммерческие организации, они не будут работать на энтузиазме. Но у нас 1819 резидентов, с которыми заключены соглашения на 3,2 трлн. рублей. Понятно, что все проекты не могут быть профинансированы самими инвесторами, нужны заемные средства. Корпорации важно, чтобы инвесторы не искали, куда податься, а обращались к нам. В личном кабинете на сайте Корпорации инвестор сможет оставить заявку на кредит, которую увидят все аккредитованные банки. Они предложат ему свои условия, и предприниматель выберет предложение, которое устроит его больше остальных.

- То есть, идеальный вариант, когда проекты настолько интересны, что банки сами борются за право поработать с бизнесом.

- Именно так. И это уже происходит. В рамках ВЭФ мы подписали соглашение с итальянским банком «Интеза», который готов продвигать за рубежом продукцию, произведенную резидентами ТОР и СПВ. Это очень важный шаг, потому что одна из основных целей появления территорий опережающего развития – создание экспортно-ориентированных производств.

- Какие дискуссии, которые велись на ВЭФ, кажутся вам наиболее важными как для ТОР и СПВ, так и для всего Дальнего Востока?

- Для развития ТОР важны все дискуссии, потому что все они, в той или иной мере, касаются улучшения условий для ведения бизнеса. Тем не менее, есть сферы, о которых нужно сказать отдельно. Во-первых, кадровый вопрос. С одной стороны, есть определенная нехватка рабочих мест, а, с другой, бизнес предъявляет все более высокие требования к трудовым ресурсам. Это обусловлено постоянным развитием технологий – резидентам нужны специалисты, способные работать на современном оборудовании и готовые развиваться по мере усложнения производственного процесса. Вторая тема – это преференции, которые получают резиденты. Сейчас они для всех проектов одинаковые, мы же хотим, чтобы объем этих преференций зависел от отрасли. Так мы можем создавать дополнительные стимулы для развития высокотехнологичных производств.

- При сохранении базовых льготных условий для всех?..

- Безусловно.

- Как часто резидентами ТОР становятся иностранные инвесторы?

- Иностранный бизнес очень активно интересуется нашими инструментами развития. Порядка 7% резидентов ТОР – это иностранные компании. Подавляющее большинство – из Китая, Кореи, Японии. Отдельное направление – работа с Индией. Мы очень внимательно работаем со всеми иностранными партнерами. Успешный опыт Калужской области и Татарстана говорит о том, что, создав хорошие условия для иностранного инвестора, ты получаешь партнера, который приведет за собой другие компании из своей страны. Информация о том, что в определенном российском регионе созданы хорошие условия для бизнеса, очень быстро доходит до нужных ушей. Как и чей-то негативный опыт. Мы помним об этом, поэтому стараемся поддерживать хорошую репутацию в глазах потенциальных зарубежных резидентов наших территорий опережающего развития.