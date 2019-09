Электрическое жертвоприношение: инки оставляли детей на вершине горы, чтобы их убило молнией

Граждане древней империи инков были безжалостны и кровожадны. Как и их боги. Инки приносили богам человеческие жертвы. Ради своих фанатических религиозных убеждений убивали не только взрослых, но и детей. Убивали изощренно. Это продемонстрировали недавние — более тщательные - исследования детских трупов, найденных альпиннистами 20 лет назад в Перу в горах Пичу Пичу и Ампато.

Горы в Перу, на вершинах которых находили детей, принесенных в жертву.

Детей принесли в жертву около 500 лет назад. Они были убиты ударами молний.

Характерные следы воздействия электрических разрядов рассмотрели на останках ученые из Центра андских исследований Варшавского университета (Center for Andean Studies of the University of Warsaw - CEAC), ведомые биоархеологом Дагмарой Соча (Dagmara Socha). Молнии били в детские головки.

Дагмара уверяет: так и было задумано. Жрецы специально оставляли предназначенных в жертву детей на вершине какой-нибудь горы, чтобы в них ударила молния. В Перу, кстати, несколько таких гор, которые словно бы притягивают атмосферное электричество. О чем свидетельствуют многочисленные оплавленные участки на их вершинах.

Детский череп со следом от удара молнии.

Жрецы внушали и жертвам и их родным, что умереть от удара молнии почетно. Мол, разряды, ниспосланные с небес, свидетельствуют об интересе богов к жертвам.

Будущих жертв свозили со всей империи. Выбирали самых миленьких. Некоторых готовили специально. По информации Daily Mail, у одной из девочек, найденных на вершине, был деформирован череп — оттянут назад.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что делали с девочкой жрецы-инки перед тем, как ее убить

Мумифицированное тело девочки, принадлежавшее инкам, было обнаружено еще в 1999 во время экспедиции на вершину аргентинского вулкана Льюльяйльяко. Инки называли его Йу-Йи-Йа-Ко. Там на высоте 6723 метра находились тесные каморки, а в них - три мумии: девочки 13 лет, 5-летней девочки и 5-летнего мальчика. Уже тогда археологи не сомневались, что детей принесли в жертву - у инков такое было в порядке вещей. Однако подробности этого кошмарного ритуала под названием «капакоча» прояснились лишь недавно - после того, как ученые исследовали тела детей и сделали анализы их тканей.

Девочка, найденная в аргентинских горах.

