Открытие NASA: Венера могла бы стать курортом не хуже Тайланда

Ученые NASA из Института космических исследований Годдарда (NASA's Goddard Institute for Space Studies), выступая на недавней встрече специалистов по планетарным наукам (EPSC-DPS Joint Meeting 2019), которая прошла в Швейцарии, уверяли: миллиард лет назад Венера была пригодна для жизни.

Сейчас Венера это сплошь раскаленная пустыня.

В прошлом на Венер было полно воды.

В этом еще три года назад убедились Майкл Уэй (Michael Way) и его коллега Дель Дженио (Del Genio), смоделировав на компьютере далекое прошлое планеты. Моделирование и позволило представить, какой она была после того, как образовалась 4,2 миллиарда дет назад. Ныне ученые уточнили свои выводы и поняли, что в целом не ошибались.

Компьютерное моделирование сейчас с успехом применяют чуть ли не во всех областях науки - в том числе и для предсказания грядущих климатических изменений на Земле. Модели создают на основе представлений о динамике процессов в атмосфере и ее текущего состоянии. «Запускают» их. И на выходе получают «картинку» того, какой станет наша планета, к примеру, через миллионы и даже миллиарды лет.

Ученым по силам и обратная задача - то есть, «вычисление» того, какой Земля была в далеком прошлом. А если добыть информацию о другой планете, то аналогичный трюк можно проделать и с ней.

Исследователи из NASA воспользовались данными о Венере, собранными многочисленными космическими аппаратами, побывавшими там за несколько десятилетий. Насытили ими компьютерную модель и «запустили» ее, по сути, вспять. Эта своеобразная машина времени и продемонстрировала: еще миллиард лет назад условия на Венере были даже более благоприятными для возникновения жизни, чем на Земле. И совсем не исключено, что именно там она впервые и зародилась.

- Не смотря на то, что Венера расположена близко к Солнцу, на ней никогда не было особенно солнечно, - рассказывал доктор Майкл Уэй. - Планета вращается медленно, делая один оборот за сто с лишним земных суток. Продолжительность светлого времени венерианских суток - почти два наших месяца. Открытая Солнцу поверхность нагревается, испарившаяся влага образует тучи. И частые тропические ливни. А температура воздуха сильно не поднимается. Весьма комфортно. Почти как в Тайланде.

Моделирование привело к пяти исходным состояниям. Во всех атмосфера на Венере была схожей с земной, на планете имелись океаны. В одном случае их глубина достигала 300 метров, в другом океаны были мелкими — по 10 метров. А одна из моделей предполагала, что вся поверхность Венеры была покрыта водой слоем в 158 метров. Температура на поверхности при этом составляла от 20 до 40 градусов Цельсия. Тропический курорт.

Самое удивительное. Из компьютерных моделей следовало: на Венере и сейчас могло бы быть столь же комфортно. Как и миллиард лет назад. По крайней мере, не хуже, чем на Земле где-нибудь в тропиках. Ведь наши планеты очень похожи. По размеру, массе и средней плотности они почти что близнецы. Стало быть, и развиваться могли аналогичным образом. Вплоть до сегодняшнего дня. Но 750 миллионов лет назад наша соседка испортилась. Случилось нечто, превратившее Венеру в ад.

Венера (слева), Земля и Марс.

- Что там точно произошло, мы не знаем, - говорят ученые, - но период климатической стабильности закончился.

Скорее всего некие катастрофические события прервали так называемый геохимический цикл углерода, который пока работает на Земле. У нас, слава Богу, углекислый газ поглощали и поглощают силикатные породы, удаляя тем самым его избытки из атмосферы. А на Венере подобный процесс остановился.

По наиболее популярной ныне теории, нашу соседку погубили вулканы, выбросившие в атмосферу невероятно большое количество углекислого газа. Начал необратимо развиваться парниковый эффект. В итоге планета катастрофически нагрелась. Океаны выкипели, а пары воды унеслись в космос.

О водяном прошлом Венеры напоминает ее поверхность, похожая на дно океана, над которым возвышаются три материка.

Кадр из советского фильма "Планета бурь": в 60-е годы прошлого века наша соседка по Солнечной системой считалась обитаемой.

Специалисты НАСА, кстати, стали отнюдь не первыми записали соседнюю планету в безвременно погибшую сестру Земли. Самую, что ни на есть родную сестру. Еще несколько лет назад исследователи из Европейского космического агентства (ЕКА) уверяли: пляжи Венеры были самыми лучшими в Солнечной системе.

Свои выводы европейцы построили на основе данных, которых собрал зонд Venus Express, находящийся несколько лет на орбите Венеры. Зонд обнаружил следы «тяжелой» воды. Она и на Земле есть. В определенной пропорции к обычной воде. Зная эту пропорцию, исследователи определили объем всей имевшейся на Венере воды. И прикинули, что в «курортную» эпоху она могла бы покрыть планету слоем толщиной не менее, чем в сто метров.

ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ВЫВОДЫ

То ли назад в будущее, то ли вперед в прошлое

Принято было считать: на Венере - второй планете от Солнца, окутанной плотным слоем облаков, сейчас так, как было на Земле миллиарды лет назад. Мол, у нашей соседки все еще впереди. В далеком-далеком будущем она остынет, обзаведется растительностью, живностью. И в случае чего, изрядно похорошев, приютит человечество. Если по каким-то причинам испортится наша родная планета.

Однако, похоже, что выходит как раз наоборот: лучшие времена для Венеры уже прошли. Эта планета погибла безвозвратно - сварилась в прямом смысле слова, превратившись из некогда тропического рая в сущий ад. Ныне на Венере пекло в 462 градусов по Цельсию, чудовищное давление - в сто раз выше земного, духота - атмосфера почти на 95 процентов состоит углекислого газа. А с неба льют дожди из серной кислоты. И мы от такого не застрахованы. Если продолжим портить Землю.

Кстати, если кто-то думает, что можно будет переселиться на Марс, то и там особенно нечего делать. Холодно и дышать нечем.

Выжил ли кто-нибудь на соседней планете? Второй от Солнца? Не исключено на удивление. Доказательства? Читайте Сенсация из Российской академии наук: Венера, похоже, обитаема