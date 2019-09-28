Мать сумела внушить Брижит Бардо, что она уродина

Брижит Бардо последний раз снялась в кино в 1973 году, в фильме «Очень хорошая и очень счастливая история Колино» - и ушла с экранов навсегда. «Осточертело кривляние!» - фыркала она. Уже много лет актриса живет на юге Франции. Любит ходить на рынок и готовить - но если вы попытаетесь ее сфотографировать на мобильный телефон, она может дать вам пощечину. В ее поместье живет множество животных - кошек, собак, кроликов. Она постоянно слушает радио, по которому передают классическую музыку, говорит, это нравится и ей, и ее кошкам. Уже известно, какую музыку она заказала на свои похороны: арию из «Ромео и Джульетты» Гуно в исполнении Марии Каллас.

Ей до сих пор пишут мешки писем, на которые она отвечает от руки, синим фломастером, рисуя вместо подписи ромашку; компьютер она не освоила. Но ничто в этой очень пожилой женщине больше не выдает главную секс-бомбу 50-х и 60-х годов. Что бы она ни говорила, а одной из главных причин ее ухода из кино в 1973-м был возраст: Бардо стала терять свою магнетическую привлекательность.

Бардо стала символом секс-революции. Фото: kinopoisk.ru

Наказание плеткой

Она родилась в буржуазной семье, родители мечтали о мальчике, заранее выбрали имя Шарль - а родилась она, к огромному разочарованию папы и мамы. Воспитывали ее в строгости: однажды семилетняя Брижит с маленькой сестрой бегали по квартире и разбили дорогую китайскую вазу, за это каждая получила по двадцать ударов плеткой. Мать объявила: «С этой минуты вы нам не дочери, вы посторонние, и извольте говорить нам с отцом «вы», как чужие люди. Запомните: вы не у себя дома. Вы у нас дома, и вам здесь ничего не принадлежит!»

Мамаша Брижит вообще была дамой своеобразной: мужа, ветерана Первой мировой, она своими выходками довела до того, что он едва не спрыгнул с балкона. Дочерям запрещала сладости, считая, что их имеют право есть только взрослые женщины. Про дочь говорила: «Брижит неприятна и внешне, и в своих поступках». В результате у девочки родилась масса комплексов. «Я с детства знала, что некрасива, бесцветна, - вспоминала она. - Меня всегда потрясало, что какой-то мужчина считает меня красивой. За это я была ему безумно благодарна и боялась, что, увидев меня без косметики, он ужаснется. Поэтому я долгие годы спала, не стирая туши с ресниц. В результате наутро у меня лицо оказывалось в черных разводах...»

Сегодня Брижит Бардо - активная защитница животных. Фото: Karl Schoendorfer/Shutterstock/REX

Женщина на 25 процентов

Однако же она делала успехи в балетной школе (именно благодаря ей Брижит научилась в совершенстве владеть телом и позже разработала знаменитую походку, сводящую с ума мужчин). Еще подростком она стала фотомоделью и появилась на обложке журнала Elle, редакция которого искала свежие лица. И подростком же пришла на кинопробы, где встретилась с помощником режиссера по имени Роже Вадим, в которого влюбилась.

Фактически это она решила вступить с ним в любовную связь - хотела избавиться «от обузы-девственности». Брижит без предупреждения сама пришла к нему домой в 9 утра, разбудила и попыталась с ним переспать. Вадим (который к тому же был не один - он снимал квартиру вместе с приятелем) ее выгнал с воплем «Дай поспать хотя бы до двенадцати». Второе свидание оказалось удачнее.

Может, Роже Вадим и был Пигмалионом, но Брижит не намеревалась вечно оставаться его ГалатеейФото: EAST NEWS

Родители Бардо, когда узнали об этом, пришли в ужас и попытались увезти дочь из Франции, но она пригрозила покончить с собой (а раньше, когда отец пытался запретить ей играть в кино, объявила голодовку). Роман продолжился. Говорят, после свиданий Бардо спрашивала у любовника: «Ну что, я стала настоящей женщиной?» Он отвечал: «Нет, пока только на 25 процентов...»

Потом они поженились. И как раз Вадим принес ей славу, сняв в фильме «И Бог создал женщину» - довольно посредственной, но безумно эффектной мелодраме, в которой Бардо выглядела невероятно раскованной. Ее походка, ее танцы, ее небрежные и откровенные наряды, свобода ее героини в любовных делах - все было для зрителя настоящим шоком. Актриса Милен Демонжо вспоминала: «Никто не одевался так, как Брижит. Даже у проституток в квартале Мадлен были уложенные волосы и перчатки на руках!»

Реклама гласила: «Бог создал женщину... а дьявол - Брижит Бардо!» Фильм собирал огромные деньги, а маленький порт Сен-Тропе именно благодаря ему стал центром притяжения золотой молодежи.

На съемках «И Бог создал женщину» она повстречалась с Жан-Луи Трентиньяном, ставшим ее бойфрендомФото: GLOBAL LOOK PRESS

BRIGITTE BARDOT & SERGE GAINSBOURG - JE T'AIME.BRIGITTE BARDOT & SERGE GAINSBOURG - JE T'AIME

КРИК ДУШИ

«Я не шлюха»

Может, Роже Вадим и был Пигмалионом, но Брижит не намеревалась вечно оставаться его Галатеей. На съемках «И Бог создал женщину» она повстречалась с Жан-Луи Трентиньяном, ставшим ее бойфрендом. Ушла к нему. «Роже Вадим пытался покончить с собой, но он не слишком старался», - вспоминал много лет спустя Трентиньян, который вскоре тоже ушел из ее жизни: на его место заступил знаменитый шансонье Жильбер Беко. Но однажды, когда он позвонил Бардо домой, трубку взял новый любовник, актер Раф Валлоне, - и больше Беко не звонил ей никогда...

Вообще создается ощущение, что в личной жизни Бардо руководствовалась принципом, сформулированным позже другой актрисой: «Если мне нравится мужчина, я его беру». Недаром один из последних фильмов с ее участием, снятый отлично знавшим ее Роже Вадимом, назывался «Если бы Дон Жуан был женщиной». Всю свою любовную жизнь она с поразительной откровенностью описала в книге «Инициалы Б. Б.».

Например, такая ситуация: ей за 30, ей плохо, ее побросали все мужья и любовники, а в газетах пишут: «Брижит Бардо - шлюха!» Она это читает, сидя в дорогом отеле, и плачет. Спускается в бар, не вытирая слез, трогает красивого бармена и говорит ему: «Идем». Это в воспоминаниях вот так и стоит - практически через запятую, «Я не шлюха» и «Идем». Воистину, славу символа сексуальной революции она заслужила.

Следующим ее мужем был актер Жак Шарье - партнер по комедии «Бабетта идет на войну», единственному фильму с участием Бардо, добравшемуся до советского проката. Актриса снова забеременела. Прошлые две беременности, от Вадима, закончились абортами (которые во Франции были запрещены - она их делала нелегально, и во время второго у нее произошла остановка сердца, ее еле вытащили). В третий раз ни один гинеколог не решился помогать ей с прерыванием беременности: она уже была самой знаменитой женщиной в Европе, случись что - и карьера врача была бы закончена. Пришлось заключать с Шарье брак.

Следующим ее мужем был актер Жак ШарьеФото: EAST NEWS

Очень скоро молодой муж проявил норов: заявил, что теперь он будет решать, в каких фильмах его жена будет сниматься, а в каких - нет. Супружество было бурным, с пощечинами и затрещинами; Бардо начала страстно мечтать о выкидыше, но ребенок все же появился на свет. Роды проводились без анестезии и были мучительными. Когда ребенок родился, она объявила врачам, что не хочет его видеть.

Стоит ли говорить, что хорошей матери из нее не вышло. Мальчика воспитывала бабушка. Когда Бардо приходила к ним в гости, он начинал «орать как резаный».

Шарье она вскоре променяла на актера Сэми Фрея, с которым вместе снималась в драме «Истина». История их взаимоотношений была драматичной: в 50-е, стоило Б. Б. влюбиться в мужчину, его тут же забирали в армию. Трентиньяна и Шарье эта судьба не миновала. А у Сэми Фрея депрессия была еще тяжелее: он пообещал Бардо, что покончит с собой, если его не освободят от службы. Бардо пошла еще дальше и в свой 26?й день рождения предприняла настоящую попытку самоубийства. Но ее нашли - еле живую, в состоянии комы - и успели спасти. А Фрея потом комиссовали по состоянию здоровья.

Среди сердечных друзей Брижит позже был и легендарный шансонье Серж Генсбур, написавший для нее несколько песен (и исполнивший дуэтом знаменитую Je t’aime... moi non plus - «Я тебя люблю... я тебя тоже нет»). «Это была безумная любовь - о такой можно мечтать, - скажет потом Бардо. - Записывая эту песню поздно вечером в студии, мне было слегка стыдно изображать любовь с Сержем стонами желания и счастья перед работниками студии. Но ведь я лишь играла».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/622451" frameborder="0"></iframe> Пять лучших фильмов Брижит Бардо.Сегодня 83 года исполняется восхитительной французской актрисе Бриджит Бардо. Она была для Европы таким же секс-символом, как Мэрилин Монро для Америки! В день рождения непревзойдённой красотки вспомним её самые яркие роли.

5 самых известных фильмов актрисы

«И Бог создал женщину» (1956)

«Бабетта идет на войну» (1959)

«Истина» (1960)

«Вива Мария!» (1965)

«Нефтедобытчицы» (1971)