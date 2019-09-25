Как сделать свой офис экологичным: десять советов

«Зеленые офисы» появились 1990 году в Великобритании и в конце 90-ых в США. Это движение поддерживают компании, которые в процессе работы думают об окружающей среде и обществе.

В России в 2014 году впервые сформировали рейтинг «Зеленых офисов России». В 2016 году в таком рейтинге приняли участие 51 компания. 83% из них отметили, что собирают макулатуру для вторичной переработки.

Для тех, кто хочет присоединиться к «зеленому» движению, мы составили список простых правил для перехода на эко-офис.

1. Начните с экологического аудита

Экологический инспектор приедет как в компанию, которая занимается производством, так и в обычный офис. В офисе аудит покажет тратится ли электрическая энергия, тепло и вода понапрасну. На производстве проверит, соответствуют ли технологии природоохранным законам и также даст список рекомендаций по сокращению использования ресурсов.

В сфере окружающей среды базовым является Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Соблюдение его статей обеспечивает сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов.

Экологический аудит проверяет, эффективно ли сотрудники компании используют энергетические ресурсы и можно ли сократить их использование. По окончании аудита компания получает список рекомендаций. Их реализация позволит значительно снизить расходы офиса на оплату топливно-энергетических ресурсов.

Если компания занимается производством, энергоаудитор проверяет, соответствуют ли технологии природоохранным законам и также дает список рекомендаций по сокращению использования ресурсов.

2. Покупайте у ответственных производителей

Отдавайте предпочтение стройматериалам, древесине и бумаге, которые одобрены Лесным попечительским советом (FSC). Это значит, что их производители соблюдают законодательство и участвуют в посадке лесов. Материалы с маркировкой PCF (Processed Chlorine Free) и TCF (Total Chlorine Free) не отбеливают материалы опасным для окружающей среды хлором и его соединениями.

В России в 2014 году впервые сформировали рейтинг «Зеленых офисов России» Фото: ДаДобро

3. Избегайте токсического воздействия

Основное токсическое воздействие на человека и на окружающую среду оказывают: бытовая химия – при использовании и утилизации, поливинилхлорид (ПВХ) – при производстве. Часто они содержат содержат хлор, фосфаты и фосфонаты.

При выборе бытовой химии следует ориентироваться на средства, у которых есть специальная «экологичная» маркировка. Например: EcoGarantie, EcoControl, Ecocert, ICEA. Есть компании-сертификаторы, которые входят в глобальную сеть экомаркировки, — Green Seal, Ecolabel, EcoLogo и Nordic Swan. У них менее строгие требования к моющим составам, но они включают отсутствие хлора и фосфатов.

Не покупайте товары из поливинилхлорида (ПВХ). Из него делают, например, мебель, напольные покрытия, бутылки и бутылочные крышки, зубные щетки и детские игрушки. По словам специалистов Гринпис, поливинилхлорид во время производства выделяет диоксин, яд, который вызывает онкологию. Также диоксин из упаковки может переходить в жидкость, которая в ней содержится. То есть, если долго держать в пластиковой бутылке воду, она станет токсичной. К тому же безопасного способа утилизации ПВХ нет – его сжигают. При этом также выделяется диоксин, его можно обнаружить на расстоянии сотен километров от источников выброса. Один из способов отказа от поливинилхлорида - при замене окон вместо рам из ПВХ можно установить деревянные или алюминиевые.

4. Откажитесь от одноразового

Откажитесь от одноразовой посуды и пакетов в офисе. По данным Гринпис, на производство 1 тысячи одноразовых пластиковых ложек требуется в 10 раз больше энергии, чем на производство 1 стальной ложки, даже при условии, что ее придется помыть тысячу раз.

Одноразовую посуду легко заменить на стеклянную, керамическую или металлическую. Одноразовые пластиковые пакеты — на практичные холщовые сумки.

5. Введите в офисе раздельный сбор мусора и сокращайте его количество

Установите раздельные контейнеры для сбора бумаги, пластика, стекла и алюминия. Для утилизации пищевых отходов можно установить размельчитель пищевых отходов в раковине. Если у вас работает клининговая компания, убедитесь, что ее сотрудники знают, как правильно разделять мусор в вашем офисе.

Организуйте сбор и сдачу на переработку старых картриджей, аккумуляторов и офисной техники, а также безопасную утилизацию батареек.

Если у вас много вторсырья, купите место для хранения и пресс, который позволит снизить объем хранимого сырья до 10 раз.

В офисе можно установить раздельные контейнеры для сбора бумаги, пластика, стекла и алюминия, организовать сбор старых картриджей, аккумуляторов, техники и батареек. Фото: ДаДобро

6. Используйте бумагу из вторсырья и печатайте с обеих сторон листа

Экологи рекомендуют выбирать бумагу для печати, полиграфии и туалетную бумагу полностью или частично изготовленную из вторичного сырья.

Используйте обе стороны листа для печати. На современных принтерах эту функцию можно настроить автоматически. На неиспользованной оборотной стороне бумаги можно печатать черновики документов. Также не печатайте электронные письма и вносите коррективы в документы в режиме онлайн.

По статистике, тонна сэкономленной бумаги (примерно 400 пачек офисной бумаги формата А4) позволяет спасти от вырубки 20-25 деревьев.

7. Экономьте электроэнергию

Замените лампы накаливания и люминисцентные лампы на светодиоды и компактные люминесцентные лампы. Они потребляют в два раза меньше электроэнергии и не содержат ртути. Если ртутная лампа разбивается и ртуть высыпается, из нее сразу выделяются токсичные пары, которые отравляют организм человека.

Систему автоматического контроля освещения выключает свет, когда он не нужен, и экономит 25% электроэнергии.

Если вы работаете по ночам, установите многотарифные счетчики. Они дают возможность платить за электричество по разным тарифам — в зависимости от времени суток, а также сокращают потребление ресурсов на электростанциях за счет выравнивания работы электростанций.

Также следует очищать от пыли лампы и плафоны, так как из-за пыли они светят хуже; удалять накипь с электрочайников, так как она снижает эффективность теплопередачи; настроить компьютеры так, он переходил в ждущий режим, когда им не пользуются; не оставлять зарядные устройства включенными в розетку, когда там нет заряжаемого аппарата, так как они продолжают потреблять энергию, но использует ее не на зарядку, а на нагрев, это нередко становится причиной пожаров.

8. Регулируйте теплопотребление

Оборудуйте радиаторы водяного отопления ручной или автоматической системой регулировки подачи тепла. Вы сможете уменьшать температуру, когда в офисе никого нет. По мнению экспертов, если уменьшить температуру в помещении всего на 1 °С, энергопотребление снизится примерно на 10 %.

9. Экономьте воду

Оборудуйте ваш офис приборами учета расхода воды. Счетчики помогают экономить воду за счет изменения отношения людей к оплате воды – оплачивается не фиксированная стоимость, а количество использованной воды.

Также стоит проверить исправность всех кранов и сантехники, чтобы исключить утечку. Кстати, можно установить на краны регуляторы расхода, они подают только 5 литров воды в час, а рычаговые краны или сенсорные смесители быстрее смешивают воду, и меньше воды утекает во время регулирования температуру.

Купите посудомоечную машину, она тратит существенно меньше воды, чем человек. Например, семья из трех-четырех человек тратит на мытье посуды примерно 150-300 л воды в день, а машина – всего 7-20 л воды.

Установите бачок унитаза с двумя режимами смыва. На обычный смыв уходит 6 литров воды. Современные унитазы с раздельным смывом тратят 4,5 литра на полный смыв и 3 на половинчатый. Также если мыть руки мыльной пеной, а не мылом, использование воды сокращается на 16%.

10. Просвещайте сотрудников

Расскажите сотрудникам, как будет проходить участие в «зеленой» программе в вашем офисе, зачем это делается и как может помочь каждый из сотрудников. Ваши коллеги должны понимать, почему и зачем вы просите их экономить бумагу, электричество и воду. Будьте готовы к повторяющимся вопросам и скептичному отношению. Ключ к эффективному переходу на экологичную политику это командная работа всех сотрудников.

Просвещение сотрудников может стать первым шагом к организации «зеленого офиса». Но у начальства или инициативного коллеги не всегда хватает знаний, чтобы рассказать о причинах, процессе и итогах перехода офиса на экологичное существование. Именно поэтому 24 октября в день Организации Объединенных Наций «ДаДобро» и ведущие экологи страны провели вебинары для сотрудников желающий компаний на тему осознанного потребления и концепции «зеленого офиса».