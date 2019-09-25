МВД поддерживает снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч

Порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Об этом заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире "Авторадио".

- МВД поддерживает эту идею — снижение ненаказуемого скоростного порога как минимум до ранее установленных величин, которые были ранее 10 км/ч, - заявил Кузин.

Отметим, что сейчас порог ненаказуемого превышения скорости равен 20 километрам в час. Такая погрешность и раньше не была лояльностью по отношению к автомобилистам. Дело все в том, что старые камеры не были такими чувствительными. Порой они принимали легковые машины за грузовые, для которых ограничение скорости движения всегда больше, так как они двигаются с большим грузом и имеет большую тормозную дистанцию. Это приводило к тому, что штрафы обжаловали в судах.

Новые камеры редко ошибаются, а их погрешность в измерении скорости не превышает 5 км/ч. Именно это в ГИБДД и советуют учитывать автолюбителей. По словам Кузина поправка в кодекс может попасть на рассмотрение Госдумы уже в начале 2020 года.