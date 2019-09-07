Когда Россия перестанет быть русской

ПЛЮС ПОЛМИЛЛИОНА МИГРАНТОВ В ГОД

Ежемесячные демографические отчеты Росстата - как сводки потерь. За первые 5 месяцев текущего года умерло на 180,4 тысяч человек больше, чем родилось. За полугодие — на 198,8 тысяч. И вот смотрю самые свежие, только что появившиеся на сайте Росстата данные: с января по июль включительно нас стало меньше уже на 209,7 тысяч!

Что же дальше будет? По данным из доклада «Демография-2024», подготовленного Общественной палатой РФ, к 2024 году при нынешнем уровне рождаемости (1,56 ребенка на женщину) мы будем терять уже до 600 тысяч человек в год. Это население не самого маленького областного центра. Представьте: год прошел — и нет у нас Томска (576 тыс). Еще год — и остались без Хабаровская (617 тыс). Следующий — и вычеркиваем Оренбург со всеми его 564 тыс. жителями.

По прогнозам Росстата, к 2036 году взамен умерших и не родившихся россиян к нам ежегодно будут приезжать почти полмиллиона мигрантов. Так что, спасибо гастарбайтерам, экономика, пожалуй, не рухнет. Но если такими темпами и дальше пойдет, то что это будет за страна, в которой суждено жить нашим потомкам? Ведь основная масса убывающего населения — это русские.

- В пятерке вымирающих регионов — Нижегородская, Ростовская, Воронежская, Тульская и Саратовская области, заповедные русские земли, - сказал КП писатель Сергей Шаргунов.

Но есть и регионы, где рождаемость превышает смертность.

— Это Якутия, Тыва, Чеченская республика, Ингушетия, еще несколько республик Северного Кавказа, - пояснил КП ведущий научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев.

Получается, что взамен убывающих русских страна пополнится мигрантами, преимущественно из Средней Азии, и российскими гражданами из национальных республик. Уже сейчас интернет полон тревожных подсчетов: если по данным переписи 2010 года русские составляли 80,9% населения России, то в результате грядущих демографических метаморфоз через несколько десятилетий титульная нация перестанет составлять большинство. И что тогда? Россия станет мусульманской республикой? А как же Пушкин, как же наш «великий и могучий», а «сорок сороков» московских храмов — что со всем этим будет?

«И ВОТ ОНИ ИДУТ С КОВРИКАМИ ПОД МЫШКОЙ — КРЕПКИЕ, БОРОДАТЫЕ»

- Я как-то ехала в машине мимо мечети после окончания службы, - вспоминает в беседе с КП вице-президент фонда «Миграция XXI век» Наталья Власова. - И вот они идут, не знаю сколько там тысяч было, с ковриками под мышкой — крепкие, здоровые, бородатые, мне даже тревожно стало...

В этих словах звучат опасения многих россиян. Может, как-то нам самим обойтись: мы отдельно, они отдельно - вон в Европе что творится, вдруг и у нас так же будет?

- Нет, без мигрантов нам никак, - твердо сказал КП директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. - Привлечение соотечественников из-за рубежа не имеет перспективы, потому что нет такого большого числа соотечественников. Своего населения нам не хватает. Для такой огромной территории, как Россия, у нас очень низкая численность. Не хватает рабочих рук, большая часть территории не обжита, она используется как кладовая для полезных ископаемых — это неправильно. К тому же население не только сокращается, но еще и съезжаются в европейскую часть, покидая Сибирь и Дальний Восток. Есть над чем задуматься, учитывая стратегические интересы России. Если отказаться от мигрантов, то эти процессы будут идти еще быстрее.

Несколько лет назад в ежегодном демографическом докладе «Население России» Вишневский с коллегами дал ошеломляющий прогноз. Для того, чтобы обеспечить численность населения России на минимально приемлемом уровне в 144 млн человек, уже в 2075 году доля мигрантов и их потомков в России должна превысить 50%. И дальше с каждым годом увеличиваться.

Сам ученый, похоже, уже и не рад, что обнародовал такие результаты.

- Ничего в этом страшного, - успокаивает он. - В этих выкладках дети мигрантов — это же и дети от смешанных браков с русскими. И даже если взять детей из чисто мигрантских семей — они вырастут в России, ассимилируются в русскую культуру, поэтому очень высока вероятность того, что и они будут считать себя русскими. Вспомните СССР — там русских тоже было меньше половины (137 млн из 293 млн). И все равно русская культура, язык, менталитет были доминирующими и цементирующими.

НОВЫЕ РУССКИЕ — БЫВШИЕ КИРГИЗСКИЕ?

А вот с этого места поподробнее. Получается, что мы стоим на пороге формирования нового русского этноса. Впору вспомнить старую присказку: «Поскреби русского — увидишь татарина». И в нынешнем столетии восточная, азиатская составляющая русской крови может получить дополнительный импульс. Тогда уже, спустя, например, полвека, новые русские — бывшие киргизские или узбекские смогут на полном основании цитировать поэта - «Да, азиаты мы!»

- Русская культура очень ассимиляционна, - говорит председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. - Много людей, которые выглядят не очень по-архангельски, но не хуже нас с вами владеют русским языком, живут русской культурой и считают себя русскими.

Представители многих населяющих Россию народов идентифицируют себя как русских. Это косвенно подтверждается резким сокращением численности таких национальностей, как коми, чуваши, мордва, украинцы, белорусы... Действительно, обосновался, например, украинец после войны в Сибири. Или молдаванин еще в советские времена зацепился за Москву по лимиту. Их внуки и правнуки уже давно считают себя русскими. Так же через полвека может быть и с детьми нынешних гастарбайтеров.

Действительно, темнокожий парижанин назовет себя французом и никто этому не удивится. Вот и мы идем к этому. Непривычно, но логично. Но есть вещи поважнее разреза глаз и цвета кожи.

- Сегодня в мире запущено соревнование миллиардных цивилизаций, - продолжает Крупнов. - Англо-саксы — 600 млн чел, объединенная Европа — 500 млн, столько же Иберо-Америка (так обобщенно называют испано- и португалоязычные страны Европы и Америки), Африка стремительно увеличивается и скоро там будет 2-3 миллиардные цивилизации. А еще Индия, Китай… Если никто не будет замещать убывающее население России, то к концу столетия нас будет всего 70 млн человек на одной седьмой части суши. Это исчезающе малая величина - нас просто съедят. Поэтому надо ставить вопрос о русском миллиарде. Ну пусть хотя бы 500-600 млн к концу столетия.

Но даже близких цифр нет в самых оптимистических прогнозах.

НИКТО НАС НЕ ВЫТЕСНЯЕТ. МЫ САМИ УХОДИМ

У меня под окнами футбольная коробка. Когда-то там с полудня до полуночи гоняла мяч соседская детвора. Потом ребята выросли и выбирались «попинать круглого» только по выходным. А потом и эти воскресные баталии сошли на нет — видно, повзрослели, переключились на семейные дела, а их детишки предпочитают компьютерный футбольчик реальному. Несколько лет площадка пустовала — и вдруг снова ожила. После окончания работы там сейчас каждый божий день самозабвенно рубятся узбекские, таджикские и киргизские дворники. Щитки, гетры, форма — все серьезно: хоть сейчас на Кубок Азии выпускай.

Забегают туда и официанты из соседнего кафе с восточным названием. Азиатским предпринимателям здание в центре Москвы досталось недавно — до этого оно много лет переходило от одних московских и подмосковных коммерсантов к другим: была там то русская кухня, то кофе с круассанами на европейский манер, то еще что-то... Объединяло все эти проекты одно: сидеть скучно, есть невозможно. В отличие от нынешних азиатских кушаний: вкусно, недорого, с приятной глазу экзотикой. Недаром у пустовавшего когда-то здания теперь в любое время полно машин: в основном, таксисты заезжают перекусить и обменяться новостями с земляками, но есть и «Мерседесы» с «Кадиллаками», что свидетельствует о растущем благосостоянии гастарбайтеров.

Несколько лет площадка пустовала — и вдруг снова ожила. После окончания работы там сейчас каждый божий день самозабвенно рубятся узбекские, таджикские и киргизские дворники.Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

В этом кафе, куда и я порой захожу отведать ташкентский плов с кумысом или зеленым чаем, встречаю иногда Толю и Мишу — знакомых парикмахеров, они работают через дорогу. Вообще-то, они Тахир и Маджид, но когда в их заведение потянулись не только земляки, но и такие, как я, парни сменили бейджики. Стрижка у них стоит 150 рублей, но платить меньше 200 рука не поднимается. Отчего бы и не дать сверху, если классно работают: быстро, качественно, с улыбкой. Неудивительно, что один из двух находившихся рядом салонов, где за 500 рублей (это минимум) клиентам не меньше часа пудрили голову наши полусонные тетушки, просто разорился, не выдержав конкуренции с Тахиром и его коллегами. Ту же самую работу эти подтянутые, аккуратно подстриженные и предельно доброжелательные ребята делают в 3 раза дешевле, в 4 раз быстрее и уж точно ничуть не хуже.

Это история не про то, как понаехали и вытесняют. А про то, что мы сами отступаем и сдаем позиции. Отдаем бездумно, по лени или просто оттого, что заелись, не дорожим тем, что имеем. Как той футбольной коробкой. И тогда туда приходят другие, менее пресыщенные. И не только на коробку — на всю седьмую часть суши.

По прогнозам Росстата, к 2036 году взамен умерших и не родившихся россиян к нам ежегодно будут приезжать почти полмиллиона мигрантов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОМПЕТЕНТНО

Найти полмиллиона мигрантов в год — это маловероятно

- То, что русские перестанут быть большинством — такой сценарий существует, но он маловероятен, - считает Александр Коротаев. - Прирост населения в республиках РФ, где рождаемость превышает смертность, не повлияет на общее соотношение, слишком мала там численность населения. К тому же там тоже детей в семьях становится все меньше. Нет уверенности и в том, что наберется полмиллиона мигрантов, которых ожидает Росстат. Людской резерв республик Средней Азии уже исчерпан. В 90-е там была своя демографическая яма и сейчас трудоспособного населения там гораздо меньше, чем в 2000-е годы.

Приезжим надо объяснить, как у нас принято себя вести

- Взаимодействие разных культур, менталитетов, религий неизбежно высекает искру, - уверен Анатолий Вишневский. - Для того, чтобы это происходило менее болезненно, должна существовать программа интеграции приезжающих. Это у нас главная проблема в работе с мигрантами. В Канаде, например, есть волонтерские организации, которые объясняют приехавшему, что принято делать там, куда он приехал, а что нет. Хорошо бы и нам перенять такой опыт. Если мы научимся эффективно интегрировать мигрантов, нам не будет страшен их приток. И страна может стать таким плавильным котлом, в котором будет производиться единая нация.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Философ и футуролог Александр Кононов:

Здоровая доля национализма не помешает

- Как бы не выглядел новый российский этнос, важно понимать, что сила нашей страны в сохранении целостности русской супернации и территории. Если вспомнить историю нашего становления, то мы увидим, что к ядру состоящему из русичей и варягов, присоединялись другие народы и принимали идеи этого ядра и сами потом этим ядром и становились. Это как река течет, принимая в себя воду из притоков. Самое главное — не допустить сепаратизма. А русский народ, как основной, образующий и сейчас уменьшающийся нуждается в защите. Для этого, я считаю, должны существовать националистические движения, которые бы в рамках закона, без радикализма, обращали внимание общества и власти на такие явления, как например, вытеснение русских с должностей, вымирание русских деревень, на проявление кумовства со стороны представителей других национальностей при приеме на работу и т.д.

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