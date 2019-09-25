Футболисток сборной России шантажируют интимными снимками и видео

Очередной скандал с участием российских спортсменок пляжных видов спорта. Не успела отгреметь история с изнасилованием волейболистки молодёжной сборной в Анапе месяц назад , как стало известно об утечке в сеть интимных фото и видео с игроками женской сборной России по пляжному футболу.

Как рассказал kp.ru источник в штате сборной, каким-то образом материалы эротического содержания с участием 27-летней и 21-летней футболистки оказались в руках хакеров. Вероятно, неизвестные кибер-мошенники взломали аккаунты девушек в соцсетях и выкачали оттуда пикантные фото. Теперь злоумышленники шантажируют футболисток, требуя денег, в противном случае обещают рассылать снимки родственникам и знакомым.

В связи с таким напором неизвестных мошенников, девушки были вынуждены удалить или закрыть от посторонних глаз свои страницы в социальных сетях. Футболистки боятся, что инцидент может сказаться на их репутации и дальнейшей спортивной карьере.