2019-09-25T16:08:03+03:00
Происшествия

Футболисток сборной России шантажируют интимными снимками и видео

Неизвестные стали написывать двум чемпионкам Европы по пляжному футболу, угрожая слить их эротические фото в сеть, если им не заплатят
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Пляжные футболистки стали жертвами шантажаПляжные футболистки стали жертвами шантажаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Очередной скандал с участием российских спортсменок пляжных видов спорта. Не успела отгреметь история с изнасилованием волейболистки молодёжной сборной в Анапе месяц назад , как стало известно об утечке в сеть интимных фото и видео с игроками женской сборной России по пляжному футболу.

Как рассказал kp.ru источник в штате сборной, каким-то образом материалы эротического содержания с участием 27-летней и 21-летней футболистки оказались в руках хакеров. Вероятно, неизвестные кибер-мошенники взломали аккаунты девушек в соцсетях и выкачали оттуда пикантные фото. Теперь злоумышленники шантажируют футболисток, требуя денег, в противном случае обещают рассылать снимки родственникам и знакомым.

В связи с таким напором неизвестных мошенников, девушки были вынуждены удалить или закрыть от посторонних глаз свои страницы в социальных сетях. Футболистки боятся, что инцидент может сказаться на их репутации и дальнейшей спортивной карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Зеленский опубликовал совместную с Трампом фотографию
Помпео считает, что Иран укрывает членов «Аль-Каиды»
США расширили список санкций против Тегерана
Производитель Барби создал кукол без пола, чтобы дети могли делать из девочек мальчиков
Глава китайского парламента заявил о попытках США рассорить Россию и Китай
Генерала МВД задержали по подозрению вымогательстве 100 миллионов рублей
Космонавты рассказали, как получают благословление перед полетом
Медведев повысил зарплаты работникам госорганов, не состоящим на госслужбе
В партии Меркель предложили пошагово отменить антироссийские санкции
Счетная палата обеспокоена подорожанием продуктов питания при хорошем урожае в России
Для больниц Тюменской области закупят дорогостоящее диагностическое оборудование
Елизавета II выступит перед парламентом с тронной речью
Бывший глава МИД Украины: Войдем в историю как страна, которая привела к импичменту президента США