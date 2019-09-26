Новые лакеи для новых господ: Почему все больше россиян уходит в обслуживающий персонал

Недавно на сайте HeadHunter появилось объявление о вакансии дворецкого. Обязанности - как в лучших домах Европы позапрошлого века. Хозяину нужно подать завтрак вместе со свежей прессой, посоветовать галстук в тон рубашке, сопроводить до машины, предупредительно открыв дверь иномарки, а пока тот трудится, вычистить столовое серебро, пересадить цветы в саду и пополнить винный погреб. В этих и многих других обязанностях дворецкому должны помочь знание трех иностранных языков, сертификат сомелье и опыт работы с арабскими шейхами и голливудскими звездами. Зарплата, кстати, тоже о-го-го - миллион рублей.

Перед глазами сам собой встает образ чопорного мажордома, который железной рукой руководит хозяйственной жизнью какого-нибудь английского поместья, невзирая на взбалмошных наследников рода и фамильное привидение. Казалось, все это уже ветхая история… Или нет?

МИЛЛИОНЫ К ВАШИМ УСЛУГАМ

Продавцы, водители, охранники - самые популярные в России профессии - в широком смысле можно отнести к сфере услуг. К ним стоит добавить еще целую армию тех, кто готов исполнить любую прихоть клиента. Постричься и уложить волосы - индустрия красоты чуть ли не единственная показывала рост даже во время кризиса. Сделать маникюр - на сто тысяч москвичей приходится 78 салонов и кабинетов ногтевого сервиса, а в Новосибирске этот же показатель равняется 103. Подтянуть фигуру и накачать мышцы - рынок фитнеса в стране за последние пять лет вырос в два раза.

Официальная статистика говорит о том, что в стране 11,3 миллиона сотрудников сферы обслуживания и торговли - это 15,6% от всего работающего населения. Но взглянув на вопрос более широко, можно получить другие цифры. Учитывая всех, кто напрямую обслуживает других, в России 17,1 миллиона человек оказывают те или иные услуги. Настоящий класс новой обслуги - почти четверть работающих россиян. И здесь еще не учитываются те, кто получает зарплату в конвертах.

Число работников сферы обслуживания за последние 10 лет выросло на 10%. Первый вал миграции трудящихся в сферу услуг случился в 90-е. Тогда с развалом промышленности у людей было не так уж много вариантов, куда пойти за куском хлеба.

В России 17,1 миллиона человек оказывают те или иные услугиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Изменения, которые мы наблюдаем, характерны для всего мира. Это общая тенденция: число занятых на производстве снижается, а в сфере услуг растет, - говорит эксперт ВНИИ труда Галина Антонова.

РОБОТЫ НАСТУПАЮТ

Тут человечеству подсуропили роботы: из-за автоматизации производства и сельского хозяйства на заводах и фермах уже не нужно столько рабочих рук, как раньше.

- Мы еще увидим, как роботы будут раскладывать товары на полках супермаркетов. Людям останется делать то, что машинам не под силу, - констатировал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

С другой стороны, рост рынка услуг невозможен без богатых клиентов, которые готовы платить за то, что в состоянии сделать сами, например выгулять собак. Тут вступает в дело имущественное расслоение общества: богатые только богатеют, а неимущие не могут выбраться из ловушки бедности. В Москве, например, уже сложился довольно плотный социальный слой рантье. Людям остались квартиры или коммерческая недвижимость от бабушек-дедушек, они ее сдают и могут не беспокоиться о деньгах.

Из-за автоматизации производства и сельского хозяйства на заводах и фермах уже не нужно столько рабочих рук, как раньшеФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Это неравенство будет только усиливаться. Особенно если сбудутся предсказания о четырехдневной рабочей неделе. В светлое будущее возьмут всех, но не сразу. Одни будут иметь достаточно много времени для досуга и развлечений, чтобы клеить наполеоновскую двууголку и участвовать в реконструкции Бородинской битвы, а у других не будет времени, чтобы нормально поесть. При капитализме вообще все процессы идут неравномерно, - считает Колташов.

ЧТОБЫ ДЕТИ ЖИЛИ ЛУЧШЕ

Символом класса новой обслуги можно назвать курьеров, доставляющих еду. Они обезличены - никому и в голову не придет запоминать, как зовут паренька, привезшего подостывшую пиццу, все равно в следующий раз будет другой. Они отчуждены и от своих заказчиков, о которых знают лишь адрес, и от непосредственных хозяев, все общение с которыми происходит в специальном приложении. Зато закованы в строжайшие рамки расписания, где за 12-часовую смену без единого опоздания можно заработать тысячи три рублей.

Есть ли у них шанс на лучшую долю? Студент, который выгуливает собак, вряд ли будет заниматься этим всю жизнь, а мастер маникюра, если хорошо делает свою работу и имеет предпринимательскую жилку, может со временем обзавестись личной клиентурой и открыть свой салон.

Символом класса новой обслуги можно назвать курьеров, доставляющих едуФото: Михаил ФРОЛОВ

- А вот с мигрантами, которые чаще всего работают в службах доставки и такси, сложнее. У большинства из них, особенно молодых ребят, нет долгосрочного плана, нет мыслей о карьере. Обычно они думают так: «Ну съезжу поработаю год-два, а там видно будет». Но нет ничего более постоянного, чем временное, и в таком режиме люди живут хоть десять лет, пока не задумаются о получении гражданства, - рассказал «КП» ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев. - Особенно это характерно для ребят из сел и деревень, которых в последние годы к нам приезжает все больше. Просто люди из городов уже приехали, кто мог и хотел.

Работа курьера часто служит мигрантам подушкой безопасности: потерял работу, обманули, закрылся один проект, и не успел найти другой: квадратный короб за спину - и вперед.

- Тем более все больше людей перебирается сюда с семьями. Они не видят перспектив на родине и не хотят оставлять там жен и детей, - отметил Полетаев.

Большинство мигрантов, как показывают исследования, работают на будущее поколение. Они рассказывают социологам, что хотят гражданство для отпрысков больше, чем для себя самих.

- Эти люди согласны потерпеть, перебиться, но хотят, чтобы дети трудились на более чистой работе, в офисе. И вот здесь у многих уже складывается жизненный план: пахать на образование ребенка, - считает Полетаев.

Кстати, дети мигрантов массово выйдут на рынок труда в ближайшие пару лет. Тогда-то и увидим, ради чего вкалывали их отцы.

Конкретно.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Историки не видят в сложившейся тенденции ничего удивительного. Просто 80 лет жизни в СССР, когда горничными могли обзаводиться только представители партийной верхушки, вытравили историческую память о временах дореволюционных. Вот и получается, что «наши люди на такси в булочную не ездят».

- Вспомните классическую русскую литературу, посмотрите картины или открытки начала XIX века. Знатная дама идет по Невскому, а за ней мальчишка-посыльный с кучей коробок и свертков. Вы могли купить что-то в Пассаже и просто уйти - покупку вам доставляли на дом, - говорит доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-петербургского института истории РАН Евгений Анисимов. - Это был настоящий рынок слуг и услуг, причем доступный практически каждому. Извозчики, например, брали недорого.

Если настроить «историческую оптику», в вечно спешащих желтых или зеленых курьерах с едой нетрудно разглядеть коробейников, которые ходили по деревням и селам Руси со своими товарами.

- Далеко не всегда визит такого разносчика был для поселения праздником. Достаточно вспомнить Чапаева, который по молодости ходил по казачьим станицам Приуралья, откуда его гнали, как гонят сейчас людей, заглянувших в какую-нибудь организацию с комплектами постельного белья или детскими энциклопедиями, - проводит параллель Анисимов. - Кстати, Чапаев потом за эти унижения с упоением мстил. Портные на Руси тоже работали ногами: заходили в деревни и обшивали целые дома.

Справедливости ради далеко не ко всем бродячим мастерам и торговцам люди относились как к Чапаеву. Среди портных или, например, ремонтников домашней утвари были свои знаменитости. Их появления ждали, о них рассказывали друзьям и родне - точно так же, как сейчас по сарафанному радио разлетается слава о талантливой маникюрше или толковом массажисте.

ВОПРОС ДНЯ

Появился ли у нас класс новых господ и слуг?

Михаил БОЯРСКИЙ, народный артист России:

- Эта классификация высосана из пальца. При царе, когда были простолюдины и дворяне, такое еще могло быть, а сейчас все-таки ХХI век на дворе.

Наталья ЗАЙЦЕВА, учитель русского языка и литературы школы № 32, Киров:

- Меня это не касается, но некоторые коллеги подвергаются хамству со стороны родителей учеников. Почему-то мамы и папы считают, что педагог - это обслуга для их детей.

Вика ЦЫГАНОВА, певица:

- Никаких новых господ и слуг я не встречала. Да, у меня есть помощники по хозяйству, но это не слуги, а близкие мне люди. Многие из них со мной уже 15 - 20 лет...

Появился ли у нас класс новых господ и слуг?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 50-летним стажем, Пермь:

- Наш краевой центр окружают 2 - 3-этажные дома, где живут богатые люди. Да, у них есть наемные работники - кочегары, садовники, охранники... И лично я не против - пусть лучше люди работают, чем стоят в очередях на бирже труда. Но Рострудинспекция должна обязательно следить, чтобы у наемных трудяг был 8-часовой рабочий день, чтобы соблюдались все их права. Да и Минтруд давно должен разработать типовой договор между олигархом и наемным работником. Если явление - слуг и господ - возродилось, надо его узаконить.

Сергей и Людмила СВЕТЛОГОРОВЫ (фамилия изменена), преподаватели вуза:

- Мы - супружеская пара, в вузе, где идет стаж, преподаем информатику, физику. А вечерами и в выходные подрабатываем в богатой семье гувернерами. И получаем в разы больше. Вот бы узаконили нашу «подпольную деятельность»!

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, переводчик:

- Да, с приходом «капитализма» - «гнусное советское» слово «товарищ» заменило «звучное» «господин». Раз есть господа, значит, есть и рабы. Расслоение чудовищное. Богатые заняли все сладкие места. Социальные лифты не работают.

Оксана, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- «Комсомолка» правильную тему подняла. Но проблему «господа и слуги» можно решить только на госуровне. А наши верхи этого не хотят. Видно, потому, что слуги тогда получат права и ими сложно будет управлять.

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