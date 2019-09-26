Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 50-летним стажем: Лучше вкалывать кочегаром или садовником у олигарха, чем томиться в очереди на бирже труда

Горничные, привратники, посыльные, дворецкие.... - спустя сотню лет мода на них, как оказалось, снова возвращается. Потому мы и решили у нас в «Комсомолке» подготовить «Вопрос дня» на тему: «Появился ли уже в России класс новых господ и слуг?»

Начал я тут звонить разным нашим экспертом. Больше всего меня поразил мой давний знакомый - рабочий-политик, и - хотя бы поэтому - человек уникальный - Валерий Трапезников, который, отработав депутатом нижней палаты российского парламента, снова вернулся к себе в Пермь...

- Валерий Владимирович, так как - в стране уже формируется каста новых господ и новой прислуги? Вы это наблюдаете?

- Не слуг, Александр – просто наемных работников у богатых. И это - вполне естественно.

Наш краевой центр сплошь окружают двух-трехэтажные дома, где живут очень состоятельные люди. Да, у них есть наемные работники - кочегары, садовники, охранники... И лично я не против - пусть лучше люди вкалывают, чем стоят в очередях на бирже труда.

Но Рострудинспекция должна обязательно следить за тем, чтобы у этих наемных трудяг был 8-часовой рабочий день, чтобы соблюдались все их права.

Валерий Трапезников: "У нас в России - не менее полутора миллионов наемных работников, которые обслуживают олигархов.» 00:00 00:00

Да и Минтруд давно должен разработать типовой договор между олигархом и наемным работником.

И ещё... Если явление - слуг и господ - возродилось - надо его узаконить. Госдума должна срочно подготовить и рассмотреть законопроект на сей счет.

- Когда вы работали в Госдуме, вы такой документ не готовили?

- Разговоры были, но как-то не дошло до дела. А сейчас количество этих людей, которые обслуживают олигархов, резко увеличилось. Из них 70 % работают нелегально. Это наша трагедия.

- А олигархи эти и господа простых трудяг не обижают?

- Если будет трудовой договор - на определенный период времени - регулировать все это станет сподручнее. Тогда «хозяин» уже не сможет выгнать «трудящегося» в 24 часа, без всякой причины. Да и домогательств к служанкам, станет намного меньше. И так далее.

А если введут договор - на год, на полтора, на два, на три года, так, как это заведено сейчас на Западе и как это было принято у гувернанток в царской России...

Я считаю, что это будет правильно. Тогда и у них тоже появляется право, имея договор на руках, обратиться в Рострудинспекцию и уже защитить свои права даже в судебном порядке.

- Вы сейчас, после Госдумы, там, у себя в Перми, чем заняты?

- Я депутат законодательного собрания. Пермского края, первый заместитель председателя комитета по социальной политике. Эта тема - да, меня касается.

- А вы не знаете, сколько у нас в стране слуг, или - как вы говорите - рабочих по найму?

- Трудно сказать... По России, наверное, миллиона полтора-два работает, если не больше.

- Именно таких слуг?

- Это - повторяю - не слуги. Если он кочегаром работает… Нет другой работы, пусть лучше он тогда олигарху дом отапливает.

Или вот, допустим, девушка закончила институт, - не может нигде устроится - пусть садоводством заправляет. Тоже ничего плохого нет.

Или - собаками занимается человек. Это тоже работа. А тем более, если сделают так, что будет идти стаж.

- Вы еще говорили про «домогательства». Новые господа домогаются, да?

- Да в жизни все бывает, наверное. Я не знаю.

- Эта ситуация, точнее - реакция на неё со стороны правоохранительных и других органов - тоже должна быть предусмотрено законом?

- Безусловно. В трудовом договоре можно прописать, что в случае чего, просто сразу - в полицию. Но умные господа так не делают. Они могут вызвать по телефону хоть кого.

- Не обязательно - со служанками. Да?

- Конечно. Это будет проще, лучше. Это ведь тоже профессия определенных женщин.

- Они что же - тоже могут быть слугами?

- Помните, был в Саратовской области губернатор, он предложил узаконить проституцию?

- Это тоже - сервис, обслуживание?

- С точки зрения православия - это неправильно. С другой стороны, в Москве - тем более, да и у нас в Перми - сколько угодно этих жриц любви существует...

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