2019-09-25T22:48:17+03:00
В мире

Эксперт: стенограмма разговора с Трампом может выйти Зеленскому боком, ведь он критикует своих покровителей — Меркель и Макрона

«КП» разбирается в тайнах «киевского фронта» Белого дома
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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B стенограмме телефонного звонка Трампа к Зеленскому от июля сего года никакого криминала не обнаружилось… для республиканца. А вот кое-кому другому может не поздоровитьсяB стенограмме телефонного звонка Трампа к Зеленскому от июля сего года никакого криминала не обнаружилось… для республиканца. А вот кое-кому другому может не поздоровитьсяФото: REUTERS
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В среду Администрация США, после беспрецедентного давления со стороны оппозиционной Демократической партии и либеральных СМИ, опубликовала стенограмму переговоров президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Повод для «срыва покровов» был нерадостный: «демократы» заподозрили хозяина Белого дома в попытке сговора с Киевом (аккурат после бесславного завершения двухлетнего расследования о мифической «работе Трампа на Кремль»). А теперь, дескать, республиканец якобы давил на Зеленского, требуя передать компромат на украинские дела экс-вице-президента Джо Байдена. Семья этого вероятного соперника Трампа на предстоящих выборах-2020 вывела с Украины с помощью мутных бизнес-схем не менее трёх миллионов долларов — и детонатор от этой бомбы сейчас находится в Киеве.

В итоге в стенограмме телефонного звонка Трампа к Зеленскому от июля сего года никакого криминала не обнаружилось… для республиканца. А вот кое-кому другому может не поздоровиться. На вопросы «КП» о главном политическом скандале недели ответил американист, кандидат исторических наук Ярослав Левин.

1. Почему Трамп всё-таки пошёл на опубликование стенограммы переговоров c Зеленским? Разве это не капитуляция?

— Для Белого дома это шаг вынужденный. И не то чтобы приятный, но стратегически верный. Как мы видим из текста стенограммы, ни одно обвинение Демократов («заговор», «госизмена») не находит подтверждения; Трамп ни на кого не давит и не шантажирует, как пытается сейчас усиленно представить американские либералы. Мы видим вполне ожидаемый диалог, полного восторга и готовности сотрудничать Зеленского (слухи про желание украинского президента расширить «нормандский формат» ходят давно). При лёгком намёке на оправданное любопытство со стороны Трампа — Зеленский сразу же обещает разобраться во всех «грязных делишках» семьи Байденов. Кстати, при этом просто уничтожая себя в глазах «демократов», чьи позиции сильны и в США, и на Украине.

Cтенограмма разговора с Трампом может выйти Зеленскому боком Фото: REUTERS

Cтенограмма разговора с Трампом может выйти Зеленскому бокомФото: REUTERS

2. Получается, импичмент Трампу отменяется?

— В сложившейся ситуации Демпартия, инициировавшая импичмент, загнала себя в угол. Реально предъявить президенту нечего, и даже если статьи об импичменте дойдут до реальных заседаний — дальше Палаты Представителей [нижней палаты парламента, где у «демов» большинство — ред.] это разбирательство не пойдёт. Поскольку республиканцы, контролирующие Сенат [верхнюю палату], почти наверняка оправдают Трампа — как из-за внутрипартийной солидарности, так и с учётом более прагматичных соображений в виде рейтингов, которые у «респов» очень высоки, как и у самого Дональда Трампа.

3. На Зеленского весь этот скандал может повлиять?

— Вполне понятно, почему Трамп поинтересовался делом Байдена делом: даже сам факт каких-то непонятных сделок и разбирательств вокруг их семьи серьёзно подпортит рейтинги демократов (что уже происходит), а в перспективе и вовсе обрушит их... Более щекотлива эта ситуация как раз для молодого украинского лидера, мягко говоря, недоброжелательно высказавшегося о своих французских и немецких покровителях — Макроне и Меркель. С учётом сложных отношений обоих с Трампом, можно ждать некоторого охлаждения пыла европейцев на украинском направлении.

4. То есть перемога закономерно превратилась в зраду, и главный проигравший — Киев?

— В чём-то он проиграл, а в чём-то, возможно, и нет. Например, вспоминают Трамп и Зеленский и про Мари Йованович — посла предыдущей администрации на Украине [в 2016-19 годах], коротко резюмировав её работу как «плохую». И Трамп даёт Зеленскому призрачную надежду на более плотную работу Америки с новой украинской администрацией, что и нужно Зеленскому для укрепления своих позиций и, конечно, нового потока финансовой и прочей помощи. Впрочем, тут многое зависит от результатов встречи двух шоуменов «на полях» сессии ООН, которая ожидается прямо в эти часы.

Перемога закономерно превратилась в зраду Фото: REUTERS

Перемога закономерно превратилась в зрадуФото: REUTERS

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Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президенту США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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