«Здесь первые на последних похожи...»
Широкая публика знает его как основного автора текстов песен легендарной рок-группы «Наутилус Помпилиус».
Сегодня мы вспоминаем одну из самых известных песен на его стихи.
«Скованные одной цепью»
Круговая порука мажет как копоть.
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть.
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Там, где выше голов находится зад.
За красным восходом - розовый закат.
Скованные одной цепью,
Связанные одной целью...
Здесь суставы вялы, а пространства огромны,
Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны.
Одни слова для кухонь, другие для улиц,
Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц.
И я держу равнение, даже целуясь.
На скованных одной цепью,
Связанных одной целью...
Можно верить и в отсутствие веры,
Можно делать и отсутствие дела.
Нищие молятся, молятся на
То, что их нищета гарантирована.
Здесь можно играть про себя на трубе,
Но как ни играй, все играешь отбой.
И если есть те, кто приходит к тебе,
Найдутся и те, кто придет за тобой -
Также скованные одной цепью,
Связанные одной целью...
Здесь женщины ищут, но находят лишь старость,
Здесь мерилом работы считают усталость.
Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи,
Здесь первые на последних похожи
И не меньше последних устали, быть может,
Быть скованными одной цепью,
Связанными одной целью...
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