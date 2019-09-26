Широкая публика знает его как основного автора текстов песен легендарной рок-группы «Наутилус Помпилиус».

Сегодня мы вспоминаем одну из самых известных песен на его стихи.

«Скованные одной цепью»

Круговая порука мажет как копоть.

Я беру чью-то руку, а чувствую локоть.

Я ищу глаза, а чувствую взгляд

Там, где выше голов находится зад.

За красным восходом - розовый закат.

Скованные одной цепью,

Связанные одной целью...

Здесь суставы вялы, а пространства огромны,

Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны.

Одни слова для кухонь, другие для улиц,

Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц.

И я держу равнение, даже целуясь.

На скованных одной цепью,

Связанных одной целью...

Можно верить и в отсутствие веры,

Можно делать и отсутствие дела.

Нищие молятся, молятся на

То, что их нищета гарантирована.

Здесь можно играть про себя на трубе,

Но как ни играй, все играешь отбой.

И если есть те, кто приходит к тебе,

Найдутся и те, кто придет за тобой -

Также скованные одной цепью,

Связанные одной целью...

Здесь женщины ищут, но находят лишь старость,

Здесь мерилом работы считают усталость.

Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи,

Здесь первые на последних похожи

И не меньше последних устали, быть может,

Быть скованными одной цепью,

Связанными одной целью...