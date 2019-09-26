Почему я не верю девочке Грете

Если бы я хотела ответить на этот вопрос совсем коротко, я написала бы только это.

Блаженная 16-летняя Грета Тунберг, активистка зеленых и пламенный борец за экологию, призывает человечество не летать самолетами: они страшно портят воздух. Поэтому сама она прибыла в Нью-Йорк для выступления в ООН на яхте за четыре миллиона долларов.

Это все, что нужно знать о практических программах разных партий зеленых.

Де-воч-ка! Может, папа - продюсер и мама - известная певица, а также разные спонсоры твоих путешествий и выступлений тебе не сказали.

Не у всех людей есть яхты. Страшно сказать. Некоторые люди даже вынуждены работать, чтобы добыть хотя бы кусок хлеба. Про мясо мы не говорим! И потому должны ездить на машинах, поездах и прочих проклятых атрибутах цивилизации.

Девочке Грете все это пофиг.

Она обожает протестовать. Устраивать забастовки. Гневно обличать и истерически поучать.

"Я как будто умираю внутри, если не протестую» - сказала она как-то после организации интересного начинания. Которое ее, собственно, поначалу и прославило. Она убедила учеников Швеции не ходить в школы по пятницам. А вместо этого участвовать в демонстрациях против изменения людьми климата.

Конечно, школьники стали радостно сбегать по пятницам с уроков.

Собственно, не удивлюсь, если бесноватая Грета убедит их вообще не ходить в школу. Зачем? Все равно все умрем.

Сама она знаниями не обременена. Только пылкими убеждениями. Поэтому ей неведомо, что у ученых нет доказательств того, что человечество при всех его преступлениях серьезно влияет на климат. Что антропогенные выбросы углекислого газа по разным подсчетам составляют 7-16 гигатонн в год, а Тихий океан, например, выбрасывает в атмосферу 80 гигатонн. Что изменения климата Земли происходили и задолго до появления человечества.

Стоп. Вот уже и я поддалась всеобщей истерии.

Почему, собственно, я вообще должна слушать 16-летнюю Грету, когда дело касается таких важных вопросов?

Ведь очевидно - это просто юная фанатичка с больной психикой, молодая кликуша, умеющая заражать своей истерией людей. Такие появляются в переломные времена. И люди, всегда собирающиеся вокруг сильных всплесков энергии - а из нее сумасшедшая энергия так и бьет - впадают в транс и идут за ней.

Человечество часто выбирало шизоидных истериков в духовные лидеры.

На самом деле эта девочка не должна стоять на заседании ООН, как она сама и заявила.

Она должна наблюдаться у хорошего психиатра и пить таблетки. Для ее здоровья все эти походы за экологию добром не кончатся.

И это не фигура речи. Это настоящий диагноз: врачи диагностировали у нее среди прочих отклонений и синдром Аспергера, характеризующийся шизоидным расстройством личности.

В этом нет ничего обидного.

Если бы сторонники Греты не сделали ее болезнь знаменем: ах, вам не нравятся больные? Да вы, батенька, фашист!

Будто болезнь является индульгенцией, позволяющей нести любую пургу.

Прежде таким экзальтированным проповедницам являлась дева Мария - и фанатики давили друг друга, пытаясь услышать ее пророчества. Или сам Христос, который призывал покарать неверных. И ведь шли и карали. Кстати, уверена, что лидеры сект, доводившие свою паству до массовых самоубийств, тоже страдали психическими заболеваниями. Шизоидная маниакальность заразительна.

Сейчас все пока спокойнее. Но я знаю в Австрии людей, наслушавшихся Греты, которые отказались летать самолетами. Они же призывают выбросить на помойку все достижения цивилизации: все эти айфоны, посудомоечные машины, тракторы и так далее.

То есть готовы рядами маршировать назад к наскальной живописи и кострам в пещерах. Экологично. Безопасно. Но, боюсь, расплодившиеся от такого счастья разные динозавры будут выдыхать в атмосферу слишком много углекислого газа.

Есть и еще один скользкий момент.

Кто оплачивает девочке Грете вот это все. Кто продвигает ее на телевидение. В ООН. Вы же не думаете, что любой истеричный подросток с приступами ненависти к человечеству немедленно окажется на самых важных мировых трибунах?

Первый, кто стал активно раскручивать Грету и заработал на ней миллион долларов, создав свой экологический стартап, был бизнесмен Ингмар Рентцхог. Сейчас папа девочки по сообщениям американских правых СМИ, заявил, что контракт (!) с ним расторгнут. Уверена, нашлись более солидные спонсоры, включившие Грету в большую политику - теперь уже по смещению Трампа.

Сегодняшние зеленые и экопартии вообще имеют мало отношения к реальным проблемам экологии. Зато активно участвуют в политической и конкурентной борьбе концернов и торговых сетей.

Вот только личное наблюдение.

Иду я по центральной улице Вены. Там стоит огромный сетевой магазин одежды. Около входа в магазин - акция протеста зеленых. Они держат плакаты, на них - название магазина - все в кровавых пятнах. И призывы: не покупайте товары в этой сети! Там торгуют одеждой из кожи бедных убитых животных!

Подхожу к руководителю акции.

- Скажите, - спрашиваю, - а почему вы пикетируете именно этот магазин? Вон рядом в ресторанах подают не шкуры, но мясо несчастных убитых животных. Загляните в меню: поджарка из оленины. Стейк из телятины. Утиная грудка под яблочным соусом. Ведь ужас, да? Вас это не возмущает?

Парень смотрит на меня оторопело.

- Возмущает. - наконец говорит. - Но у нас запланирована акция против этой сети.

- А почему? - спрашиваю. - У них же куртки и пальто с мехом - одна сотая, да нет, одна тысячная часть ассортимента. А в ресторанах - основная.

- Мы-сегодня-протестуем-против этой сети! - по слогам повторяет мне парень. И пятится от меня задом.

- Чем она вам так не мила? И кто оплатил вам эту акцию? - хватаю его за рукав.

- Уходите отсюда! - вырывается и злобно шипит на меня парень.

Его друзья поднимают повыше гневные плакаты с жуткими картинками лисицы без шкуры. Рядом зазывала завлекает прохожих:

- Охотничьи колбаски! Тафельшпиц из телятины!

Протесты - они очень избирательны. И фигурантов выбирают не протестующие.

Авиакомпании воюют с железнодорожными. Производители пакетов для мусора - друг с другом.

С Гретой - та же история. Она - пешка в играх взрослых и вполне здоровых людей.

Нет, я совершенно согласна, что на планете плохо с экологией. И надо с этим что-то делать. Ученым. А вот то, что истеричных девочек-кликуш приглашают на заседания крупнейших мировых форумов и собираются давать им Нобелевскую премию, говорит о глубоком системном кризисе. Но совсем не в области экологии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734125" frameborder="0"></iframe> Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

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