2019-09-25T18:06:00+03:00
Общество

Грета опоздала. Апокалипсис уже под нашим диваном

Почему 16-летняя девушка-эколог права [видео]
Владимир ВОРСОБИНОбозреватель
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Грета закричала, когда в общем Человеческом Доме на голубом шарике уже, похоже, ничего всерьез изменить нельзяГрета закричала, когда в общем Человеческом Доме на голубом шарике уже, похоже, ничего всерьез изменить нельзяФото: REUTERS
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Злобная реакция части человечества на выступление в ООН Греты Туберг, 16-летней девушки, обвинившей руководителей Земли в потворстве вымиранию нашего (и не только) вида, уже доказательство – Грета опоздала.

И дело не в правде ее, экологической, затасканной.

Кого этой правдой удивишь...

Грета закричала, когда в общем Человеческом Доме на голубом шарике уже, похоже, ничего всерьез изменить нельзя. Мы на пороге Апокалипсиса.

Можно и меня вслед за Гретой назвать сумасшедшим.

Понимаю.

Сидя на домашнем диване или в тоскливом офисе, где за окном картинка не меняется годами, или прогуливаясь по городским бульварам или выбираясь на дачу, в грибной лес – катастрофа кажется выдумкой экзальтированных очкариков. Земля кажется вечной. Над нами пусть чуть грязноватое, но все еще голубое небо. Над нами пусть чуть тише, но поют соловьи. И лес еще стоит. Местами.

И ты строишь планы. Что оставишь детям, что они оставят внукам. Интересно, думаешь ты, а как будут жить твои пра-правнуки...

Ответы: «никак», «они просто не успеют», «Земля закончится» - даже не приходят в голову.

Природа дала человеку возможность по-тараканьи приспосабливаться ко всему, поэтому его глобальное убийство комфортно и растянуто по времени.

Это хорошо видно во время путешествий...

В Китае, где в безоблачный день не видно солнца, люди ходят в масках. И на третий день начинаешь задыхаться и ты. Тут лучше даже не представлять – что будет через лет 10. Даже через 5.

Или возьмите моторную лодку и прокатитесь по Волге. По вонючей, мелеющей, почти обезрыбленной реке с островами из водорослей и болотной тиной.

Или съездите в Красноярск, где сгорели леса. Или в Иркутск, где похоже уже отравили Байкал.

И в новогодний дождь, и в летнюю метель, под степными ветрами там, где стоял вековой лес, вы разве не слышите бледного Всадника, которого нам обещал Златоуст?

Я недавно приехал в свою родную мордовскую деревню Семилей, и пошел на речку, которой меня ребенка пугали – тонули там. Теперь это 10-сантиметровый ручеек...

Но мы как тараканы. Мы уже привыкли. Мы приспособились, легко меняя жизнь потомков на бесконечный шопинг.

Мы относимся к экологам, как к городским сумасшедшим, не осознавая порой, – что приближение к нашим домам свалок, рост онкологии и аллергии – нормальная расплата за легкомысленную жизнь человечества. За его великую способность – прятать долгосрочные проблемы «под диван».

Конечно, Человек понимает – какой финал его ждет. И чем (скорее всего) это закончится. Сапиенс же, он в конце концов. Разумный.

И поэтому, он готов к серьезному разговору на экологическую тему. Ну в смысле прочитать какую-нибудь статью премудрого ученого-эколога или негодующе лайкнуть фото с горящей тайгой... чтоб потом конструктивно зевнуть и по-человечьему обычаю тихонько задвинуть все эту неактуальную для будничной жизни муть... под диван.

Поэтому когда яростная Грета закричала о совести «и предательстве будущих поколений», ох, как хочется назвать ее сумасшедшей. Малообразованной. Не от мира сего.

Она кричит: «Пожар!», когда за окном – ясное голубое небо, уютный мир и не хочется никуда бежать.

Да и куда?

Если и правда - Апокалипсис.

Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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