Грета опоздала. Апокалипсис уже под нашим диваном
Злобная реакция части человечества на выступление в ООН Греты Туберг, 16-летней девушки, обвинившей руководителей Земли в потворстве вымиранию нашего (и не только) вида, уже доказательство – Грета опоздала.
И дело не в правде ее, экологической, затасканной.
Кого этой правдой удивишь...
Грета закричала, когда в общем Человеческом Доме на голубом шарике уже, похоже, ничего всерьез изменить нельзя. Мы на пороге Апокалипсиса.
Можно и меня вслед за Гретой назвать сумасшедшим.
Понимаю.
Сидя на домашнем диване или в тоскливом офисе, где за окном картинка не меняется годами, или прогуливаясь по городским бульварам или выбираясь на дачу, в грибной лес – катастрофа кажется выдумкой экзальтированных очкариков. Земля кажется вечной. Над нами пусть чуть грязноватое, но все еще голубое небо. Над нами пусть чуть тише, но поют соловьи. И лес еще стоит. Местами.
И ты строишь планы. Что оставишь детям, что они оставят внукам. Интересно, думаешь ты, а как будут жить твои пра-правнуки...
Ответы: «никак», «они просто не успеют», «Земля закончится» - даже не приходят в голову.
Природа дала человеку возможность по-тараканьи приспосабливаться ко всему, поэтому его глобальное убийство комфортно и растянуто по времени.
Это хорошо видно во время путешествий...
В Китае, где в безоблачный день не видно солнца, люди ходят в масках. И на третий день начинаешь задыхаться и ты. Тут лучше даже не представлять – что будет через лет 10. Даже через 5.
Или возьмите моторную лодку и прокатитесь по Волге. По вонючей, мелеющей, почти обезрыбленной реке с островами из водорослей и болотной тиной.
Или съездите в Красноярск, где сгорели леса. Или в Иркутск, где похоже уже отравили Байкал.
И в новогодний дождь, и в летнюю метель, под степными ветрами там, где стоял вековой лес, вы разве не слышите бледного Всадника, которого нам обещал Златоуст?
Я недавно приехал в свою родную мордовскую деревню Семилей, и пошел на речку, которой меня ребенка пугали – тонули там. Теперь это 10-сантиметровый ручеек...
Но мы как тараканы. Мы уже привыкли. Мы приспособились, легко меняя жизнь потомков на бесконечный шопинг.
Мы относимся к экологам, как к городским сумасшедшим, не осознавая порой, – что приближение к нашим домам свалок, рост онкологии и аллергии – нормальная расплата за легкомысленную жизнь человечества. За его великую способность – прятать долгосрочные проблемы «под диван».
Конечно, Человек понимает – какой финал его ждет. И чем (скорее всего) это закончится. Сапиенс же, он в конце концов. Разумный.
И поэтому, он готов к серьезному разговору на экологическую тему. Ну в смысле прочитать какую-нибудь статью премудрого ученого-эколога или негодующе лайкнуть фото с горящей тайгой... чтоб потом конструктивно зевнуть и по-человечьему обычаю тихонько задвинуть все эту неактуальную для будничной жизни муть... под диван.
Поэтому когда яростная Грета закричала о совести «и предательстве будущих поколений», ох, как хочется назвать ее сумасшедшей. Малообразованной. Не от мира сего.
Она кричит: «Пожар!», когда за окном – ясное голубое небо, уютный мир и не хочется никуда бежать.
Да и куда?
Если и правда - Апокалипсис.
Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С трибуны ООН 16-летняя экоактивистка пообещала человечеству «массовое вымирание»
На генассамблее в Нью-Йорке выступила скандальная эко-активистка Грета Тунберг. Российский психолог поставил ей неутешительный диагноз [видео]
ИСТОЧНИК KP.RU