Умер Жак Ширак, экс-президент Франции

В четверг, 26 сентября, умер бывший президент Франции Жак Ширак. Он умер в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает агентство AFP.

- Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно, - цитирует агентство слова зятя Ширака Фредерика Сала-Бару.

Напомним, Жак Ширак возглавлял страну с 1995 по 2007 годы.

Ширак был популярным президентом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будущий французский лидер родился на юге Франции. После учебы и службы в армии занялся политикой. В молодости симпатизировал коммунистам, однако позже стал лидером правых.

С 1977 года Ширак пост мэра Парижа. В 1986 году вновь возглавил правительство. К слову, Ширак — единственный французский политик, дважды становившийся премьер-министром. Более того, именно при Шираке срок президентства снизился с семи до пяти лет.

Владимир Путин и Жак Ширак.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале сентября умер Роберт Мугабе, бывший президент Зимбабве. Политик умер на 96-м году жизни.