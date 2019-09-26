2019-09-26T13:54:17+03:00
Общество

Умер Жак Ширак, экс-президент Франции

Жак Ширак умер в возрасте 86 лет
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Умер бывший президент Франции Жак ШиракУмер бывший президент Франции Жак ШиракФото: REUTERS
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В четверг, 26 сентября, умер бывший президент Франции Жак Ширак. Он умер в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает агентство AFP.

- Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно, - цитирует агентство слова зятя Ширака Фредерика Сала-Бару.

Напомним, Жак Ширак возглавлял страну с 1995 по 2007 годы.

Ширак был популярным президентом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ширак был популярным президентом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будущий французский лидер родился на юге Франции. После учебы и службы в армии занялся политикой. В молодости симпатизировал коммунистам, однако позже стал лидером правых.

С 1977 года Ширак пост мэра Парижа. В 1986 году вновь возглавил правительство. К слову, Ширак — единственный французский политик, дважды становившийся премьер-министром. Более того, именно при Шираке срок президентства снизился с семи до пяти лет.

Владимир Путин и Жак Ширак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин и Жак Ширак.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале сентября умер Роберт Мугабе, бывший президент Зимбабве. Политик умер на 96-м году жизни.

Королевская чета Великобритании, Жак Ширак и его супруга Бернадетт Ширак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королевская чета Великобритании, Жак Ширак и его супруга Бернадетт Ширак.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИСТОЧНИК KP.RU

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