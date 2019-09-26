Умер Жак Ширак, экс-президент Франции
В четверг, 26 сентября, умер бывший президент Франции Жак Ширак. Он умер в возрасте 86 лет.
Об этом сообщает агентство AFP.
- Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно, - цитирует агентство слова зятя Ширака Фредерика Сала-Бару.
Напомним, Жак Ширак возглавлял страну с 1995 по 2007 годы.
Ширак был популярным президентом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Будущий французский лидер родился на юге Франции. После учебы и службы в армии занялся политикой. В молодости симпатизировал коммунистам, однако позже стал лидером правых.
С 1977 года Ширак пост мэра Парижа. В 1986 году вновь возглавил правительство. К слову, Ширак — единственный французский политик, дважды становившийся премьер-министром. Более того, именно при Шираке срок президентства снизился с семи до пяти лет.
Владимир Путин и Жак Ширак.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале сентября умер Роберт Мугабе, бывший президент Зимбабве. Политик умер на 96-м году жизни.
Королевская чета Великобритании, Жак Ширак и его супруга Бернадетт Ширак.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
ИСТОЧНИК KP.RU