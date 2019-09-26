2019-09-26T14:04:07+03:00
Политика

"Белорусских миротворцев на Донбассе будут воспринимать как своих": политолог - о заявлении Лукашенко

Эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук прокомментировал «КП» заявления белорусского президента о Донбассе
Игорь ЯКУНИН
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Александр Лукашенко сообщил о том, что его страна готова ввести своих миротворцев на ДонбассАлександр Лукашенко сообщил о том, что его страна готова ввести своих миротворцев на ДонбассФото: REUTERS
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Александр Лукашенко сообщил о том, что его страна готова ввести своих миротворцев на Донбасс и взять по контроль протяженный участок украинско-российской границы. Белорусский лидер также высказался о взаимоотношениях с соседними славянскими государствами и о позиции Минска к тому, что происходит внутри них.

Что именно заявил глава Белоруссии в интервью украинским СМИ?

- Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая не контролируется властями Украины, мы ее закроем. Хоть для меня это большая проблема - ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников. Закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон.

- Ситуация после начала конфликта очень серьезно изменилась, и особенно после последних президентских выборов. Вы говорите: желание, желание... Желания не просто недостаточно, оно сейчас не имеет никакого значения, прошел период желаний и настроений. Настал период действий!

- Мы всегда боялись, что НАТО придет. Я говорил, рассуждая с политиками из России и другими, что так мы подарок преподнесли НАТО и Америке. Они сегодня, мягко говоря, влияют на Украину больше, чем Россия, Китай и все страны вместе взятые...

Прокомментировать заявления белорусского президента «КП» попросила известного политолога Игоря Николайчука.

- Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы готовы войти в Донбасс — при согласии на то двух сторон конфликта.

- Сейчас формируется ощущение, что Украина станет центром для основных игроков на глобальном геополитическом поле. Всем понятно, что Украина токсична для Европы. Сейчас стимулирована активность по решению украинской проблемы. В первую очередь - по прекращению войны на Донбассе. Урегулирование конфликта такой раскаленной напряженности — страшно сложно. И тут играет роль личные позиции игроков, заинтересованных в разрешении конфликта на Украине.

- Это прежде всего кто?

- ЕЭС — а это в первую очередь Германия, которая мечтает схарчить Украину. И это США, которые резко меняют свою позицию по Украине.

- Лукашенко тревожит и поток оружия через белорусско-украинскую границу…

- Там много факторов. Лукашенко их все учитывает. И его инициатива своевременна и полезна. И небесперспективна. Но вопрос в том, насколько Белоруссия и ее лидер могут являться приемлемыми фигурами для вовлечения в разрешение этого конфликта?

- Россия могла бы согласиться на такое предложение?

- Наверное, да. Это же союзное с нами государство. С точки зрения Украины - тоже неплохой вариант.. Украинско-белорусские отношения не заморожены — нефть качают, самолеты летают.

- Что с того будет иметь Лукашенко?

- Набор сильных политических очков. Выход Белоруссии из изоляции. И работа по Минским соглашениям. И вот уже белорусы снова подставляют плечо двум братским соседним славянским народам. После минских соглашений реноме Лукашенко изменилось. В положительную сторону. Респектабельности прибавилось. И на его коммунистических взглядах никто внимания фокусировать не будет.

- Прямые выгоды Минску от ввода миротворцев есть?

- Не вижу их. Миротворчество обременительно для бюджета. Но вот что будет работать на положительный имидж Белоруссии — ее миротворцы не негры, и не поляки. Их на Донбассе все будут воспринимать как своих.

- Это в любом случае лучше, чем миротворцы из НАТО, из ОБСЕ?

- Украина изначально стремилась в Европу. А НАТО — системообразующая структура в ней. И инструмент присутствия США в Европе. При том что сегодня ключевым игроком приведения Украины хоть в какой то порядок НАТО не является.

- Предложение Минска устраивает Москву, Киев и Брюссель, снимая со всех проблемы?

- Уже прозвучали заявления из Киева, что Украина стремится не в военную структуру НАТО, а полностью интегрироваться в ЕС. Лукашенко умный, искушенный политик.

- Он никогда не делает никаких заявлений под влиянием эмоций?

- Да, или под влиянием благородных дон-кихотских порывов.

- Белорусы больше приобретут или потеряют?

- Оставим в сторону финансовые потери Белоруссии и ее приобретения репутационные. Но мне почему то кажется, что Лукашенко выходит на уже разминированное поле. Не опасаясь ничего. Он может рассчитывать на то, что его инициатива не будет отвергнута с негодованием. Но у меня возникает вопрос - а не подсказали ли ему такой ход? Не проконсультировались ли с ним до этого заявления? Не общеевропейское ли это решение? Оно же устраивает многих — в Европе точно.

- Белорусам придется ввести несколько тысяч своих пограничников для того, чтобы закрыть 400 км границы с Россией.

- Все это должно будет быть сделано под эгидой ОБСЕ. Если батька с благословения Европы и при непротивлении Москвы и Киева решит ввести тысячи своих пограничников в Луганскую и Донецкую области — так и будет.

В ТЕМУ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Соглашение было подписано больше 2 лет назад (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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