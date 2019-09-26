2019-09-26T14:50:32+03:00
Политика

Александр Лукашенко: У Путина нет цели присоединить Беларусь, чтоб сохранить власть

Президент Белоруссии часто дает громкие многочасовые интервью журналистам. Но здесь он, пожалуй, превзошел себя. Он собрал журналистов с Украины, что заранее предполагало - вопросы будут острые. Но ответы Батьки оказались не менее любопытными
Иван ГРАЧЕВ
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Президент Белоруссии часто дает громкие многочасовые интервью журналистам.Президент Белоруссии часто дает громкие многочасовые интервью журналистам.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вот лишь некоторые важные заявления, которые сделал Александр Лукашенко на встрече с украинской прессой.

ОБЪЕДИНИТЬ СТРАНЫ, ЧТОБ ПРОДЛИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ? ЭТО МЕЛКО

«Нет даже такой идеи и мысли! И потом, знаете, это как-то слишком мелко, вот так взять и объединить Беларусь и Россию и продлить свои полномочия. Россия огромная, мощная страна, богатая. Если уже встанет вопрос продления власти одного человека... Слушайте, они найдут десяток вариантов… Но я знаю другое: у Президента Путина нет цели любой ценой сохранить себя во власти».

УКРАИНА ПОТЕРЯЛА КРЫМ НАВСЕГДА

На вопрос - «вернет ли Россия Украине Крым

«Не считаю возможным в обозримом будущем говорить о возврате Крыма Украине. Мне кажется, нет, не вернет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда.»

РУССКИЙ ЯЗЫК - НЕ ЯБЛОКО РАЗДОРА

«Я побаиваюсь политизировать и вводить в абсолют этот вопрос. Мы по этому поводу особенно не паримся и не видим большой настороженности… Не хотим сделать яблоком раздора русский язык. У нас два государственных языка, равный статус белорусского и русского. Это решение референдума... Что касается тенденции - да, мы больше говорим на русском, нежели на белорусском. Не вижу в этом большой проблемы. Не надо ломать население и заставлять разговаривать на том языке, на котором власть хотела бы. На это надо время. И идти надо очень аккуратно и спокойно.»

МИНСК ГОТОВ ВВЕСТИ МИРОТВОРЦЕВ В ДОНБАСС

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая не контролируется властями Украины, мы ее закроем. Хоть для меня это большая проблема - ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников. Закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон. Ситуация после начала конфликта серьезно изменилась, и особенно после последних президентских выборов (на Украине, - ред.). Прошел период желаний и настроений. Настал период действий!»

МНЕНИЕ

"Белорусских миротворцев на Донбассе будут воспринимать как своих": политолог - о заявлении Лукашенко

Прокомментировать заявления белорусского президента «КП» попросила известного политолога Игоря Николайчука.

- Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы готовы войти в Донбасс — при согласии на то двух сторон конфликта.

- Сейчас формируется ощущение, что Украина станет центром для основных игроков на глобальном геополитическом поле. Всем понятно, что Украина токсична для Европы. Сейчас стимулирована активность по решению украинской проблемы. В первую очередь - по прекращению войны на Донбассе. Урегулирование конфликта такой раскаленной напряженности — страшно сложно. И тут играет роль личные позиции игроков, заинтересованных в разрешении конфликта на Украине (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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