Фудмолл Зараха Илиева и Года Нисанова стал крупнейшим гастрономическим пространством в Европе

В нашей стране бурными темпами развивается новый формат общественных мест – гастрокластеров, объединяющих в себе досуг, торговлю и рестораны самого разного уровня. Пионером в деле продвижения и развития нового формата стала столица, но уже сегодня подобные пространства есть в Санкт-Петербурге и Челябинске. А в скором времени гастрокластеры могут появиться в Казани, Омске и Екатеринбурге.

Окончательное оформление тенденции и «созревание» формата эксперты связывают с открытием весной 2019 года в Москве крупнейшего в Европе гастрономического кластера «Депо», который по целому ряду показателей опережает лучшие мировые аналоги. При этом, как неоднократно подчеркивал в интервью инвестор проекта Год Нисанов, задача состояла не только в создании эффективного с экономической точки зрения предприятия, но и в сохранении культурного наследия Москвы, в бережной реставрации архитектурного ансамбля Миусского трамвайного депо, в помещениях которого и разместился гастрономический квартал.

История и вкусы

Использование для организации гастрономического пространства бывшего трамвайного депо – это достаточно смелый и неординарный шаг со стороны девелоперов. Ранее для подобных проектов чаще всего использовались старые фабричные корпуса, построенные на рубеже XIX и XX веков, или площади в промышленных зонах. Однако двоюродному брату Года Нисанова Владиславу Юсупову показалось, что открыть гастрокластер именно в помещениях старейшего в столице трамвайного депо, будет перспективной идеей. Очень быстро стало понятно, что Юсупов был абсолютно прав.

За несколько месяцев посещаемость «Депо» выросла настолько, что в группе компаний «Киевская Площадь» (принадлежит Зараху Илиеву и Году Нисанову) уже сейчас думают над расширением и масштабированием концепции. Более того, первые же результаты работы нового гастрономического пространства наглядно показали, что ряд изменений нужно вносить и в работу ТЦ «Европейский» (является еще одним знаковым проектом ГК «Киевская площадь» наряду с реновацией в 2005 – 2010 годах гостиницы «Украина» и ряда других знаковых объектов столицы).

Философия пространства

Судите сами: если в первые недели после открытия «Депо.Москва» посещали около 8 тысяч человек в день, то уже к началу лета этот показатель вырос до 30 тысяч.

Нет у создателей гастрокластера и недостатка в выборе арендаторов, которые буквально выстроились в очередь в «Депо». Предпочтение при этом, отдается не только тем, кто может предложить лучшую цену за квадратный метр, но и молодым и креативным рестораторам, которые таким образом получают уникальный шанс громко заявить о своем инновационном кулинарном формате.

Фудмолл исповедует принцип равенства непохожих, когда на одной площадке десятки рестораторов борются за симпатии потребителей в абсолютно честной борьбе. На расстоянии 10 метров друг от друга легко могут находиться заведения со средним чеком в 5 000 и 500 рублей. Посетители же голосуют рублем за тех, кто смог предложить наилучшее сочетание цены, качества и подачи своих блюд.

Реконструкция и реставрация

Реконструкция Миусского трамвайного депо началась в 2017 году и отличалась особо бережным отношением к этому объекту. К работам привлекли лучших архитекторов, а самой реконструкции предшествовали обширные архивные изыскания, позволившие установить первоначальный внешний вид всех семи корпусов депо, построенных по последней промышленной моде того времени в стиле британского модерна.

Процесс реставрации был сопряжен с многочисленными трудностями, главной из которых, пожалуй, был поиск аутентичных строительных материалов. Для того чтобы восполнить все утраты в стенах зданий и строений ансамбля, потребовалось около 300 тысяч кирпичей столетней давности. Найти их было не так-то просто: пришлось организовывать поисковые экспедиции.

Тем не менее, все трудности были благополучно преодолены, и 7 марта 2019 года детище Зараха Илиева и Года Нисанова распахнуло свои двери для всех желающих.

Культурная составляющая

Собственно фудмолл занял самое крупное здание из всего ансамбля трамвайного депо. На 11 тысячах квадратных метров его территории есть как торговая, так и ресторанная часть, посадочная зона которой превышает 2000 мест. Кроме того, в «Депо.Москва» работает около 140 фермерских лавок, есть возможность заказать на дом еду из любого из 75 ресторанов, для гостей комплекса работают музыкальный и спортивный клубы, а также детский игровой центр. По словам представителей группы компаний «Киевская площадь» Илиева и Нисанова, в скором времени в «Депо» появится и музейная составляющая.

При этом нужно понимать, что столичный гастрокластер - это ни в коем случае не калька с иностранных проектов, а по-настоящему новое слово в девелоперском бизнесе. Инвесторы целенаправленно посещали крупнейшие площадки такого рода в Барселоне, Лиссабоне, Лондоне, Флоренции и в других городах, чтобы сделать «Депо» действительно уникальным, не похожим на другие пространством, куда люди будут приходить не столько за покупками, сколько за качественным досугом, за знакомством с кухнями разных стран мира и повышением собственной гастрономической культуры.

На открытии гастрономического комплекса присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, который назвал «Депо.Москва» «новым брендом столицы» и «насыщенным общественным пространством», которое играет важную роль в формировании комфортной среды, как для москвичей, так и для гостей столицы.

Впрочем, по словам экспертов, «Депо» представляет интерес не только для рядовых потребителей, но и для представителей бизнеса, для которых новый гастрономический кластер уже является прекрасной базой для получения аналитической информации о потребительских предпочтениях, новейших рыночных тенденциях, а также перспективах развития ресторанного бизнеса и управления коммерческой недвижимостью в мегаполисе.

Источник: "Версия"