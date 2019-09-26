Эксперт о посадке Боинга в Барнауле: Причиной задымления могли стать перегрузка во время приземления или дефекты полосы

К нештатной посадке самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула могли привести ошибка пилотирования и некачественное обслуживание самолета. Такую версию высказали в Следственном комитете.

- Посадка прошла в штатном режиме, - настаивают в авиакомпании AZUR avia, которой принадлежит самолет.

- После приземления, во время руления, экипаж получил информацию от наземных служб о возможном возгорании правой (задней - КП) стойки шасси, - сообщили КП в авиакомпании. - В целях обеспечения безопасности экипаж согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров. Информация о возгорании не подтвердилась. Произошло задымление, которое было ликвидировано средствами наземных служб аэропорта.

То есть, не возгорание, а задымление. Но как тут не вспомнить, про «нет дыма без огня».

- Колеса самолета являются важнейшим элементом обеспечения безопасности, поэтому за их состоянием всегда тщательно наблюдают, - прокомментировал КП заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ , генерал-майор Владимир Попов. - Замена при интенсивной эксплуатации происходит каждые несколько месяцев, перед полетом всегда проверяют износ протектора — это делают наземные службы. Задымление могло произойти из-за повышения температуры при касании колесами полосы. А температура могла повыситься из-за увеличение нагрузки, что приводит к более интенсивному трению. Возможно, самолет сажался с более высокой вертикальной скоростью, поэтому возникла перегрузка при посадке. Нормальное значение вертикального ускорения 1,5g, а сажали, возможно, с 1,8-2g. Причем пассажиры этого могли и не почувствовать, а для колеса это дополнительная нагрузка. Наверняка наблюдали в аэропортах, как при посадке чуть дымятся шасси при касании о землю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734259" frameborder="0"></iframe> "Паника началась". Пассажиры рассказали об аварийной посадке самолёта в Барнауле.

По мнению эксперта, это не единственная возможная причина.

- К подъему температуры резины могло привести и попадание колеса в щель между бетонными плитами взлетно-посадочной полосы, - продолжает Попов. - Прямо при посадке — попал колесом в щель, это удар. Достаточно даже небольшой ширины — 3-5 мм. Но на скорости, да еще с учетом огромной массы — это огромный выброс дополнительной энергии.

Самолету (борт VP-BUV) 28 лет, ранее он эксплуатировался в компании Трансаэро, летал преимущественно на Дальний Восток. В компании Azur Air он с августа 2016-го. Сертификат летной годности выдан 8 августа 2019 г. и действует до 11 августа 2020 г.

- 28 лет — это нормальный возраст для такого самолета, а качеству обслуживания в Трансаээро можно доверять, - считает эксперт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734187" frameborder="0"></iframe> СК проводит осмотр Боинга-767, который аварийно сел в аэропорту Барнаула.

СПРАВКА "КП"

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ AZUR AVIA

В списке крупнейших авиакомпаний России Azur avia по итогам прошлого года идет на 5 месте по пассажирообороту (учитывается число пассажиров и расстояние) и на 9 - по количеству пассажиров. При том, что по числу самолетов она не самая крупная — 29 лайнеров, все Боинги. Это может говорить о том, что действующий парк работает с повышенной нагрузкой — недаром к ней предъявлялись требования о сокращении чартерной программы из-за нехватки резервных ресурсов.

Авиакомпания не раз подвергалась штрафам из-за задержек рейсов. Ростуризм требовал прекратить продажи путевок с перелётом рейсами Azur Air. Однако 19 марта 2018 года Росавиация сняла с компании ограничение срока действия сертификата эксплуатанта.

Серьезное ЧП — только одно. 2 августа 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Игарки в Красноярском крае разбился самолет Ан-24. Погибли 11 пассажиров и бортпроводник, летчики выжили. Причиной катастрофы стало то, что экипаж допустил опасное снизение ниже 100 м и не видел при этом огней ВПП. Нужно было уходить на второй круг, но экипаж этого не сделал.

Была еще курьезная история в той же Игарке, когда самолет авиакомпании из-за сильного мороза примерз к полосе и пассажирам пришлось его толкать, чтобы «отлепить». Но в компании эту информацию опровергли, сказав, что это северяне разыграли народ. На самом деле самолет вез тягач, а пассажиры просто рядом стояли.

Несмотря на то, что других происшествий, где были бы видны вина или хотя бы недоработки сотрудников компании, в открытых источниках не имеется, Azur avia не входит в топовые рейтинги по надежности и безопасности.

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Авиакомпания AZUR air приняла решение выплатить пассажирам, эвакуированным из Боинга, который совершил напугавшую многих посадку в Барнауле, компенсацию в сумме по 100 000 рублей каждому. Об этом сообщили «КП» в самой компании. Как уточнили в пресс-службе перевозчика - «в счет возмещения причиненного вреда, в том числе морального». (подробности)