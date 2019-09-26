2019-09-26T16:46:58+03:00
Экономика

«Домохозяек» хотят сделать профессионалами

Депутатам предложили узаконить труд женщин, занятых в домашнем хозяйстве
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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У сотни тысяч домохозяек уже замаячила надежда стать профессиональными работницами по собственному домуУ сотни тысяч домохозяек уже замаячила надежда стать профессиональными работницами по собственному домуФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В сети набирает популярность инициатива, которая может помочь в решении проблем с рождаемостью в России. Всего-то и нужно, по замыслу активистов, ввести профессию «домохозяйка».

- Нужно записывать это в трудовую книжку и учитывать в трудовом стаже, - говорят авторы инициативы. - А еще установить оплату по прожиточному минимуму.

Это предложение уже обсуждают в Госдуме. Так, Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заявил, что это предложение реализовать вряд ли получится, но звучит оно «достаточно привлекательно».

Но у сотни тысяч домохозяек уже замаячила надежда стать профессиональными работницами по собственному дому.

- Женщины и так выходят на пенсию на пять лет раньше мужчин. Это решение приняли на основе исследования, в котором доказано, что интенсивность труда в домашнем хозяйстве равна 5-летнему стажу на основном производстве, - рассказал «КП» профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. - Но эти исследования проводили во времена, когда труд женщин был значительно сложнее, потому что не было бытовой техники. Сейчас же говорить о том, что это какой-то особый труд, который должен оплачивался государством, экономическая и социальная бессмыслица. Нигде в мире такого нет.

А оплата труда домохозяек пусть и в виде минимального пособия потребует дополнительных средств из бюджета. А значит, из кармана налогоплательщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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