2019-09-26T17:34:08+03:00
Политика

Общеукраинский телеканал все же лишили лицензии на вещании

«112 Украина» ушел в интернет-подполье и кабельные сети
Александр ГРИШИН@orgstruk
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У «112 Украина» отобрали лицензию не за то, что он выступал с каких-то антиукраинских позиций. Он просто позволял себе иметь собственную точку зренияУ «112 Украина» отобрали лицензию не за то, что он выступал с каких-то антиукраинских позиций. Он просто позволял себе иметь собственную точку зрения
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То, на что, несмотря на громкие обещания, так и не решился Петр Порошенко, стало на Украине реальностью при его преемнике Владимире Зеленском – общеукраинский телеканал лишили лицензии на вещание. Речь идет о телеканале «112 Украина». Решение об отзыве лицензий на цифровое вещание принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

С одной стороны, «112 Украина», хоть и получил от украинских радикальных националистов клеймо «Зрада ТВ», ничем особенно пророссийским не отличался. Там периодически выступал беглый депутат Госдумы Илья Пономарев, да и от других участников телеэфиров изрядно попахивало русофобией. С другой, речь все же идет о свободе слова. У «112 Украина» отобрали лицензию не за то, что он выступал с каких-то антиукраинских позиций. Он просто позволял себе иметь собственную точку зрения на происходящее, не всегда совпадающую с мнением официальных властей. И еще имел неугодного для нынешней власти и стоящих за ней персон (в первую очередь, Коломойского) собственника.

Лишенный лицензии телеканал убран из эфира, но он продолжает работать, и его можно смотреть по спутниковому и кабельному ТВ, а также на канале в Ютубе. По всей видимости, руководство телеканала будет обжаловать решение Нацсовета в суде, но история с отзывом лицензий может иметь продолжение, поскольку у все того же неугодного Киеву и Коломойскому собственника имеются и другие телеканалы. По мнению самих же украинских экспертов, угроза лишения лицензий нависла и над телеканалами «ЗИК», «NewsOne» и «НАШ». Примечательно, что все они в период выборной кампании усиленно топили за Зеленского и крыли Порошенко почем зря. Однако Порошенко так и не решился их закрыть, несмотря на многочисленные обещания и угрозы сделать это, раздававшиеся из рядов его команды. Но стоило тому же «112 Украина» встать в некую оппозицию и подвергнуть критике некоторые решения Зеленского и офиса президента (как теперь называется администрация президента Украины), как на телевизионщиков обрушилась кара.

Небезынтересно, что у многих членов Нацсовета Украины по телерадиовещанию, принявшего решение об отзыве лицензии, в июле нынешнего года закончились полномочия, и сейчас он не правомочен принимать какие-либо решения до проведения ротации своего состава. Но на Украине такие мелочи давно перестали кого-либо смущать. Ведь когда речь идет о свободе слова, то не до законности, норм и инструкций. Не правда ли? И президент Украины, безусловно, готов это подтвердить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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