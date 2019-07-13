Грубая демократия: Телеканал «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

Вот уже пять лет, если верить Киеву, демократические свободы шагают по Украине буквально семимильными шагами. Так быстро, что сами украинцы за ними зачастую не поспевают. В том числе и те, кто являются представителями тех или иных ветвей власти. Особенно это заметно, когда речь идет, например, о свободе слова.

В ночь на субботу здание телеканала «112 Украина» практически в центре Киева было обстреляно из гранатомета.

- В 03:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на Дегтярёвской улице в Шевченковском районе города, - говорится в сообщении полиции, в котором указывается, что на месте происшествия найден отстрелянный тубус от гранатомета, а полиция проводит спецоперацию по поиску и задержанию стрелка.

На месте происшествия найден отстрелянный тубус от гранатомета, а полиция проводит спецоперацию по поиску и задержанию стрелка. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Камеры наблюдения засняли обстрел телеканала 112 Украина .

- Национальный союз журналистов Украины призывает СБУ и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на офис национального телеканала «112 Украина». Кто бы ни организовал этот теракт — его нужно наказать должным образом, - отреагировал на инцидент глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко и добавил, что системная безнаказанность за предыдущие атаки на журналистов и СМИ провоцирует такого рода преступления.

Ага. Как же. Снявши голову по волосам не плачут. Именно возглавляемая Томиленко организация совсем недавно выступила против проведения телемоста между каналами «Россия 1» и украинским телеканалом NewsOne и осудила его. NewsOne пригрозили отзывом лицензии, Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по «приготовлению к государственной измене» и пообещала арестовать активы. Угрозы в адрес киевских тележурналистов сыпались и из парламента, в том числе от спикера, и из правительства, и от ведущих украинских политиков. Новый президент Украины Владимир Зеленский тоже не остался в стороне и вплел свой голос в этот общий хор, исполнявший арию «Не допущу». А радикалы засыпали телеканал угрозами физической расправы над журналистами и членами их семей, что в итоге вынудило руководство телеканала отказаться от проекта.

В 03:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на Дегтярёвской улице в Шевченковском районе города. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Кстати, уместно заметить, что буквально накануне, в пятницу 12 июля, руководство телеканала «112 Украина» обращалось к украинским правоохранителям с просьбой защитить журналистов от угроз радикалов-националистов, которые «пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам». И, не удовлетворившись только этим заявлением, обратилось по данному поводу еще и в международные правозащитные организации, Еврокомиссию, ПАСЕ, комитет министров Совета Европы, ЕС и ООН.

Куда же еще, если надежды на украинских правоохранителей не осталось совсем уже никакой. Если те же правоохранители сами угрожают журналистам, как, например, генпрокурор Украины Юрий Луценко, который и телеканалу «112 Украина» пригрозил аналогичным уголовным делом о государственной измене, если они покажут анонсированный ранее фильм Оливера Стоуна о событиях на киевском евромайдане «В борьбе за Украину».

Кого прикажете ловить в этом случае господину Луценко? Себя самого или, может, спикера ВРУ Парубия? А, может, Порошенко, который последние дни настолько клокочет от распирающей его ненависти, что не может сдержать себя даже на собственных предвыборных митингах? Это уже системный характер у этих действий. Убийство Олеся Бузины, арест Вышинского и суд над ним, приговоры неугодным журналистом, уголовные дела против СМИ. Гранатомет в этой цепочке – закономерное логическое завершение цепочки.

Пока – ночью. Пока – без жертв. Пока еще оглядываются, хоть и не всегда. Но вскоре «исправятся». Даже если Луценко и полиция действительно кого-нибудь задержат, то, скорее всего, объявят стрелка или «диверсантом ГРУ», или пойдут по логике «сами себя обстреляли». Не задумываясь, что, потворствуя доморощенным террористам, допуская разборки в бандитском стиле с политическими оппонентами, они и себя ставят в перекрестье прицела.

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