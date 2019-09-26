Курить на балконе запретят, но наказать за это вряд ли смогут

Наше родное правительство утвердило изменения в правилах противопожарного режима. Любителям поставить на лоджии мангал, чтобы в домашних условиях подкоптить мясцо, бьют по шампурам. И осаживают тех, кто любит в праздник выскочить на балкон с бенгальскими огнями или со свечами поколдовать.

Но главный удар наносится по тем, кто регулярно выходит «на свежий воздух» перекурить и подумать о вечном. А теперь согражданам предлагают подумать о неприятном общении с участковым и о грядущих административных штрафах.

МЧС России инициировало изменения, по которым балконных курильщики загонят в подполье.

Но возникают вопросы. Кто это будет контролировать? Как фиксировать? И какие наказания последуют за «дым сигарет с ментолом» с соседней лоджии?

ЧТО ГОВОРИТ ПОКЛОННИК ТАБАКА

Экс-депутат и сопредседатель Движения за права курильщиков Ольга Беклемищева хрипло рассмеялась на эту инициативу:

- Это жизнеспособная история?

- Нет, конечно! Прикиньте, сколько у нас балконов - и сколько эмчээсников! Это просто еще один кнут в руках каких-нибудь склочных соседей. Повод написать еще одну жалобу: «А наш гад с пятого этажа все курит и курит!».

- Вы знакомы со статистикой, как часто на балконах в стране возникают пожары из-за курения, или бенгальских огней или свечей?

- Сомневаюсь, что такая статистика существует — чтобы выделить как причину пожара в доме именно курение на балконе. А пока такой статистики нет, подобные «новации» выглядят очень некрасиво. Этаким желанием нагадить людям — вот и все. В подъездах и рядом курить нельзя, на балконах нельзя, в общественных местах нельзя — а где можно? Мне проще, я в частном доме живу.

- Пока не названы цифры - на сколько будут штрафовать. Ваши предположения?

- Честно говоря, понятия не имею. Но чтобы налагать штрафы, должен быть закон. Никто не может лишить человека имущества или денежных средств без закона. Должно быть прописано, кто будет выписывать штрафы и какие именно.

- Движение за права курильщиков, в руководство которого вы входите, будет протестовать?

- В свое время мы собрали миллион подписей против закона о табакокурении — и что? Ну по крайней мере общественное мнение на нашей стороне.

ЧТО ГОВОРИТ СТРАЖ ЗАКОНА

Адвокат Эдуард Сухарев испытывает сугубо юридический скепсис:

- Правительство внесло изменения в правила противопожарные, но нет уточнений как это будет контролироваться, как наказываться?

- Да, были внесены поправки, которые в очередной раз ужесточают так называемый «антитабачный закон» ФЗ-15. И создают очередное неудобство для курящих граждан. Но они и так подвергаются дискриминации. И страна уже разделена на два враждующих лагеря — курящих и некурящих. Но обращу внимание на то, что правительство нарушает и право собственности граждан.

- То есть?

- Балкон или лоджия — это часть квартиры или апартаментов. Они принадлежат курящим гражданам на праве собственности. В нашей конституции провозглашен принцип незыблемости частной собственности. Проблема этого закона — в его исполнении. Запреты введены , их много, они тотальны, курить сейчас можно только в квартире, или на улице — и то не во всех местах.

- На практике нереально проконтролировать миллионы балконов в стране.

- Прежде чем привлечь к административной ответственности, надо зафиксировать факт административного нарушения — в данном случае курения. Этот факт должен зафиксировать сотрудник правоохранительных органов. Или граждане — очевидно, соседи — если у них есть такая возможность, которым придется сделать фото или видео.

- Слабо представляю, как участковый курсирует по дворам, вглядываясь, на каком балконе тлеет огонек сигареты…

- Ну как это должно выглядеть, наверное, по замыслу тех кто вводит запрет? Вы звоните на 02. Там принимают заявку. Минут через 15-20 приедет группа немедленного реагирования. За 15 минут можно выкурить не одну сигарету и бычки выбросить. А тут полиция. Ну, приняли они у свидетелей заявления — и уехали. Потом вызовут и того, кто якобы или на самом деле курил, а тот и говорит: не знаю, не помню, может, это не я , друг ко мне приходил. И составить протокол окажется фактически невозможно. Даже если участковый или следователь идет по улице, ясно видит, что гражданин курит на балконе. Он может с улицы крикнуть «брось сигарету!». Гражданин может просто уйти с балкона в квартиру. А тут участковый поднимается (если он квартиру как то вычислил) Начинает звонить — а человек не открывает. И правильно делает — ордер то где? Экстренного то случая нет — клубов огня и дыма, или криков, что режут кого-то.

- Дверь не открывают — протокола не будет, а, значит, и штрафа?

- Участковый то протокол оставить может — но в нем не будет паспортных данных и не будет доказательств факта курения на балконе. Ни один нормальный сотрудник такой протокол составлять не будет. Зачем ему — потом он же перед начальством окажется виноват. Ну и даже если будет фото и видеофиксация — ее надо соответствующим образом оформить. Там должно быть четко видно лицо, а «виновный» может и экспертизу затребовать — на какое устройство фиксировали, первоначальный ли это снимок… То есть в суде такие доказательства могут не пройти.

- То есть поправки эти, мягко говоря, мало жизнеспособны?

- Они носят такой...морально-этический характер. Этакий свод правил, который призван дисциплинировать человека. Ну если у метро поймали — ты выбросишь сразу сигарету. Кто будет поднимать окурок и проводить генетический анализ слюны? И сколько это будет стоить? И сам закон не работает, и поправки эти тоже работать не будут.

И еще - что такое «процесс открытого огня? Процесс закуривания сигареты не связан с открытым огнем. Есть абсолютно безопасные зажигалки, прошедшие сертификацию. В том числе и в МЧС, которое эти поправки инициировало.

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