СЕГОДНЯ 14:29 2019-09-26T14:54:05+03:00

В правительстве РВ утвердили запрет на курение и приготовление шашлыка на балконах Фото: Иван МАКЕЕВ

В МЧС России заявили, что помимо этого были установлены новые требования к обеспечению пожарной безопасности больниц и кинотеатров

Изменить размер текста: A A

В пресс-службе МЧС РФ заявили, что Кабмин РФ ратифицировал изменения в правилах противопожарной безопасности. Они предусматривают введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, отелей и общежитий.

Помимо этого были установлены новые требования к обеспечению пожарной безопасности больниц и кинотеатров.

- Законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц, - указано в сообщении ведомства.

С 1 октября 2019 года россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах домов, пишет "ФАН".

В кинотеатрах перед сеансами сотрудники организации будут обязаны уведомлять зрителей о действиях в случае внезапного возгорания. В клиниках палаты для детей и тяжелобольных пациентов будут располагаться на первых этажах.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Кабмин утвердил сокращенный список потенциально опасных пород собак. Таких питомцев можно выгуливать исключительно на строгом поводке и в наморднике.

ИСТОЧНИК KP.RU